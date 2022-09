Victoria Azarenka dépasse Marta Kostyuk pour atteindre le troisième tour

Victoria Azarenka, double vainqueur du Grand Chelem, qui a atteint trois finales à l’US Open, s’est qualifiée pour la troisième manche à Flushing Meadows jeudi, avec une victoire en deux sets contre l’Ukrainienne Marta Kostyuk.

Azarenka, la tête de série n ° 26 et ancienne n ° 1 mondiale, a gagné 6-2, 6-3 pour ouvrir le jeu de jeudi sur le court 17 alors qu’elle a pris les devants et n’a jamais lâché prise.

La victoire de 88 minutes contraste fortement avec la victoire d’Azarenka au premier tour contre l’adolescente américaine Ashlyn Krueger, disputée mardi. Dans ce match, elle a construit une avance de 6-1, 4-1 mais devait gagner en trois, 6-1, 4-6, 6-2.

Azarenka, qui a également remporté l’Open d’Australie en 2012 et 2013, a prospéré sur un terrain dur ensoleillé. Bien que Kostyuk ait frappé plus de points gagnants (23 à 13), elle a également totalisé plus de fautes directes (31 à 15). Restant stable, Azarenka a brisé le service de Kostyuk à cinq reprises et a remporté six matchs consécutifs de 4-2 dans le premier.

Azarenka se qualifie pour la 3e ronde pour la 13e fois en 15 apparitions en carrière à New York. Dans un deuxième quart du tirage au sort féminin qui comprenait également Naomi Osaka, Venus Williams, Emma Raducanu et Elena Rybakina au début de l’événement, Azarenka est la seule grande gagnante restante.

Le prochain adversaire d’Azarenka pourrait être la tête de série numéro 4 Paula Badosa, qui affrontera Petra Martic plus tard jeudi.

Dans cette section du tirage au sort figurent également l’ancienne n ° 1 mondiale Karolina Pliskova, finaliste de l’US Open 2016 et tête de série n ° 22; La tête de série no 19 Danielle Collins, finaliste en titre de l’Open d’Australie; et la tête de série n ° 6 Aryna Sabalenka. Également dans la mêlée, Alize Cornet, la vétéran française qui en est à son 63e tableau principal du Grand Chelem et qui a battu Raducanu au premier tour.

