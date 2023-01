Victoria Azarenka dépasse Jessica Pegula pour atteindre les demi-finales

Victoria Azarenka a affiché la même marque confiante de tennis de base percutant qui l’a amenée à deux titres de l’Open d’Australie et au classement n ° 1 il y a dix ans, battant Jessica Pegula 6-4, 6-1 mardi soir pour revenir en demi-finale à Parc de Melbourne.

Azarenka a remporté les championnats 2012 et 2013 en Australie, mais elle n’y était pas revenue dans les quatre derniers depuis lors.

Maintenant âgée de 33 ans et mère, elle est entrée dans la Rod Laver Arena portant un maillot de l’équipe de football préférée de son fils de 7 ans, le Paris Saint-Germain, Azarenka a lancé gros coup après gros coup, a pris une avance de 3-0 en 12 minutes, et n’a jamais vraiment laissé Pegula, tête de série n ° 3, un bon ami, entrer dans le match.

Même lorsque Pegula a remporté un match, elle a dû travailler si dur pour cela, effaçant six points de rupture avant de finalement tenir le service pour monter sur le tableau. C’était loin du genre de succès que Pegula avait eu plus tôt dans le tournoi: elle est entrée mardi après avoir perdu zéro set et 18 matchs au cours des quatre matchs précédents.

L’adversaire d’Azarenka en demi-finale sera la 22e tête de série Elena Rybakina, championne en titre de Wimbledon, qui a battu la championne de Roland-Garros 2017 Jelena Ostapenko 6-2, 6-4 mardi après-midi.

Trois fois finaliste à l’US Open, le plus récemment en 2020, Azarenka a toujours joué le plus efficacement sur les terrains durs, et cela s’est encore montré ce soir. Elle a à plusieurs reprises eu raison de longs échanges de coups droits et de revers; Pegula a commis huit des 10 premières fautes directes du match.

Après quelques ratés, Pegula soupirait, roulait des yeux, affaissait ses épaules. Elle a souvent regardé dans les gradins son entraîneur, Davis Witt, pour dire quelque chose, y compris une exclamation sur la vitesse de la balle de “C’est tellement… lent!”

Pegula, une New Yorkaise de 28 ans, jouait en quarts de finale à Melbourne pour la troisième année consécutive, mais est tombée à 0-5 pour sa carrière à ce stade des tournois du Grand Chelem.

Sa sortie laisse la n ° 5 Aryna Sabalenka comme la seule femme parmi les 20 premières encore dans le groupe. Mercredi, Sabalenka affrontera Donna Vekic, non classée, en quarts de finale, tandis que la 30e Karolina Pliskova affrontera Magda Linette, non classée.

