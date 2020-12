Les Victoriens ont été avertis de ne pas se rendre à Sydney car ils ne pourraient peut-être pas rentrer sans avoir subi 14 jours de quarantaine.

L’épidémie de Covid-19 à Sydney est passée à 28 cas après que des tests ont identifié jeudi 10 autres cas liés à un cluster sur les plages du nord de la ville.

Le ministre de la Santé de Victoria, Martin Foley, a «fortement conseillé» aux Victoriens de ne pas se rendre à Sydney.

« Les conditions devraient se détériorer et vous ne pourrez peut-être pas rentrer à Victoria sans entreprendre une mise en quarantaine pendant 14 jours », a-t-il déclaré.

«Ne venez pas de Sydney si vous prévoyez de venir à Melbourne. N’allez pas à Sydney si vous prévoyez d’aller à Sydney. Ce ne seront pas des vacances. Ce ne sera pas Noël.

Il a déclaré que les Victoriens avaient travaillé très dur pour atteindre 49 jours sans transmission communautaire.

« Nous ne mettrons pas cela en danger », a poursuivi M. Foley.

« Nous prendrons toutes les mesures que les preuves nous indiquent pour protéger cela. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec NSW et nos collègues interétatiques pour protéger le gain durement gagné et nous veillerons à ce que les Victoriens aient un Noël sans COVID, mais ce sera un Noël pas comme les autres.

Tous les voyageurs de NSW doivent avoir un permis s’ils veulent entrer à Victoria. Les permis ne seront cependant pas délivrés aux résidents des plages du nord.

«Le profil de risque, l’épidémiologie, change rapidement, car le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, en qui nous avions confiance, s’en chargera.

Des milliers de personnes ont fait la queue pour des tests sur des sites situés sur les plages du nord de Sydney et beaucoup ont passé quatre heures à faire la queue pour un prélèvement Covid-19. Sur la photo: une clinique de test pop-up au centre de loisirs Avalon vendredi

Le Premier ministre Gladys Berejiklian a ordonné à 270000 résidents du Spit Bridge à Palm Beach de rester chez eux pendant au moins trois jours pendant que les autorités se démènent pour identifier la source bien qu’il n’y ait pas de verrouillage officiel en place.

« Nous ne voulons pas emprunter la voie obligatoire, mais nous le ferons si nous devons le faire », a déclaré le Premier ministre lors d’un point de presse vendredi matin, alors qu’elle exhortait tout le monde dans le Grand Sydney à être en « alerte élevée » au milieu des craintes d’une propagation massive. .

Il n’y a pas d’autres nouvelles restrictions en place pour le reste de la ville, mais Mme Berejiklian a averti les gens qu’ils seraient « fous » de ne pas porter de masques dans les endroits bondés tels que les églises et les supermarchés.

L’épidémie de mystère a été identifiée mercredi après-midi lorsqu’un couple dans la soixantaine et la soixantaine a été testé positif après avoir visité neuf sites sur les plages du nord au lieu de s’auto-isoler en attendant les résultats.

Le directeur de la santé de NSW, le Dr Kerry Chant, a déclaré que le groupe de cas était jusqu’à présent lié à un événement à l’Avalon RSL le vendredi 11 décembre et à une séance d’alcool au club de bowling local le dimanche 13 décembre.

Sur le cluster, huit cas se sont rendus au RSL vendredi dernier, seize cas sont allés au club de bowling dimanche, deux cas se sont rendus dans les deux pubs et deux autres cas avaient des liens avec l’un ou l’autre des événements.

Les tests génomiques ont confirmé que la souche Covid est d’origine américaine et est probablement entrée dans le pays en provenance des États-Unis.

Les gens font la queue pour être testés dans une installation de test COVID-19 pop-up à Avalon, sur les plages du nord de Sydney, le 18 novembre

Pop up drive through Covid test queue pour les voitures et les gens dans une parade fermée d’Avalon à Avalon Beach

L’extraordinaire système de recherche des contacts de Sydney – qui a été décrit comme « l’étalon-or » – a lié 25 des 28 cas à deux événements à l’Avalon RSL et à l’Avalon Bowlo, les autres faisant l’objet d’une enquête.

Les projets de Noël sont maintenant en suspens pour des millions de résidents de Nouvelle-Galles du Sud, avec d’autres États et territoires imposant des restrictions de voyage.

La Tasmanie et Victoria ont interdit les résidents de Northern Beaches, le Queensland et le Territoire du Nord ont réintroduit la quarantaine dans les hôtels pour les personnes de cette région et l’Australie occidentale oblige tous les résidents de NSW à s’auto-isoler.

L’Australie du Sud et l’ACT demandent aux arrivées des plages du nord de se faire tester et de s’isoler et le premier ministre d’Australie du Sud, Steven Marshall, a déclaré qu’il envisageait d’interdire les résidents des plages du nord vendredi après-midi.