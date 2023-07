Victoria Amelina : une écrivaine ukrainienne décède après le bombardement de Kramatorsk | Nouvelles du monde

Victoria Amelina avait travaillé pour documenter les crimes de guerre commis par les forces russes (Photo: Getty) Un auteur primé qui a contribué à révéler les crimes de guerre russes est la dernière victime d’un missile grève dans une pizzeria en Ukraine la semaine dernière. Victoria Amelina, 37 ans, a été grièvement blessée à la tête dans l’explosion de Kramatorsk, qui a également tué 12 personnes, dont quatre enfants, et blessé 61 autres, dont un bébé, mardi. Elle avait rejoint une délégation de journalistes et d’écrivains colombiens dans la ville, contrôlée par les forces ukrainiennes mais à environ 30 miles du territoire sous contrôle russe. Les ambulanciers paramédicaux l’ont transportée d’urgence dans un hôpital de Dnipro, qui est plus loin derrière la ligne de front, mais elle a succombé à ses blessures vendredi. « Avec notre plus grande douleur, nous vous informons que l’écrivaine ukrainienne Victoria Amelina est décédée le 1er juillet à l’hôpital Mechnikov de Dnipro », a déclaré dimanche le groupe de liberté d’expression PEN dans un communiqué. « Dans les derniers jours de la vie de Victoria, sa famille et ses amis étaient à ses côtés. » L’œuvre de Mme Amelina, qui a été traduite en anglais, allemand, polonais et dans d’autres langues, comprend un roman qui a été présélectionné pour un prix de l’Unesco et le prix de littérature de l’UE. Des chercheurs ukrainiens qui ont parlé à des témoins ont déclaré qu’il n’y avait pas de cibles militaires autour de la pizzeria (Photo: Reuters) Depuis l’invasion de la Russie, elle travaille à documenter les crimes de guerre commis par les forces de Poutine et a également commencé à travailler avec des enfants près de la ligne de front. Plus: Tendance

L'année dernière, elle a déterré le journal de l'écrivain pour enfants Volodymyr Vakulenko, qui l'avait enterré dans son jardin de la ville d'Izium avant d'être tué par des soldats russes au début de la guerre. Le document détaillait un certain nombre d'atrocités russes telles qu'elles se produisaient au jour le jour. La grève à Kramatorsk a également tué les sœurs jumelles Yuliya et Anna Aksenchenko, âgées de 14 ans, qui ont été enterrées par leur mère désemparée vendredi. L'explosion a également tué les jumelles de 14 ans Yuliya et Anna Aksenchenko La Russie a insisté sur le fait que la frappe avait touché des soldats ukrainiens et des mercenaires étrangers, et a répété qu'elle n'avait jamais visé de civils. Dans une déclaration conjointe séparée avec des chercheurs ukrainiens qui se sont entretenus avec des témoins, PEN a déclaré: « Il n'y avait aucun objet militaire qui aurait pu être une cible légale pour l'attaque autour de ce jour-là. » « L'analyse de la destruction et les témoignages indiquent que, très probablement, les forces armées russes ont utilisé un missile Iskander pour mener l'attaque. C'est un missile d'une grande précision, donc les Russes savaient exactement ce qu'il toucherait. Le gouverneur régional de Kramatorsk a déclaré que les forces russes « savaient très bien où elles visaient et ce qu'elles voulaient : elles voulaient semer la panique et la peur, elles voulaient prendre autant de civils que possible ».

