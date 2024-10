Victoria Alonso honorée par la SMPTE Engineering Society

Victoria Alonso a salué la communauté des ingénieurs et a fait allusion à un retour au cinéma en acceptant le statut de membre honoraire de la Society of Motion Picture & Television Engineers lors du gala de clôture de sa conférence annuelle, jeudi au Ray Dolby Ballroom à Hollywood. Dans ce qui a peut-être été son premier retour sur scène depuis sa séparation très publique avec Marvel en 2023, l’ancienne présidente de la production physique du studio a conclu son discours en disant : « Merci du fond du cœur. J’ai hâte de revenir et de raconter encore, beaucoup, beaucoup d’autres histoires.

« Au cours des 18 derniers mois, j’ai beaucoup réfléchi et je suis resté silencieux, ce qui n’est pas qui je suis », a déclaré le producteur et vétérinaire VFX. « J’ai choisi ce soir de venir faire ma première apparition en raison du respect que j’ai pour cette communauté de penseurs. Vous êtes la force fondamentale qui définit comment nous arrivons et qui nous devenons dans notre narration et comment nous la montrons, à quoi cela ressemble, la profondeur avec laquelle nous pouvons montrer tout ce que nous pensons et rêvons. Et vous nous permettez de toucher les gens, de les faire rire, de les faire pleurer et, à Dieu ne plaise, de les faire réfléchir.

Elle a commencé son discours d’acceptation en reconnaissant la communauté des ingénieurs. « Vous êtes en effet les fauteurs de troubles avec qui je veux sortir…. Vous incarnez la capacité de ce qui est possible parce que vous pensez que l’impossible est possible », a-t-elle déclaré aux membres, ajoutant : « Je suis incroyablement honorée que vous m’accueilliez dans cette belle et intelligente salle de personnes. Les conteurs se tournent vers vous pour ce que vous pouvez faire. … Merci de ne jamais, jamais, jamais abandonner. Merci de continuer à repousser les limites de ce qui est possible dans notre impossibilité à ce moment-là, et merci de toujours nous permettre de rêver grand.

Elle s’est également adressée directement « à ceux d’entre vous qui passent une mauvaise journée ou une mauvaise semaine », en disant : « Je suis ici pour vous faire savoir que les mauvais moments vont et viennent. N’oubliez pas que la seule chose que vous avez en vous, le seul rêve que vous n’avez pas réalisé, la seule possibilité que vous n’avez même pas tentée parce que vous êtes occupé ou pour quelque raison que ce soit, c’est le moment. Sortez et faites-le.

Le titre de membre honoraire de la SMPTE – la plus haute distinction de la société – a également été décerné au cours de la soirée à Ioan Allen de Dolby et au directeur général à la retraite d’ARRI, Franz Kraus. À propos de la sélection d’Alonso, SMPTE a déclaré qu’elle « communique sans relâche sa vision de l’histoire aux artisans et aux techniciens et qu’elle est une championne forte et franche des groupes sous-représentés dans l’industrie du divertissement ».

Pendant un demi-siècle chez Dolby, le lauréat Allen a travaillé en étroite collaboration avec Ray Dolby pour faire progresser le son du cinéma, pour lequel le duo a remporté des statuettes aux Oscars en 1988. Il est peut-être mieux connu pour avoir développé le programme de films Dolby Stereo et a également été reconnu par la SMPTE pour son efforts visant à favoriser la collaboration avec l’industrie. « Les normes sont la chose la plus importante dans laquelle la SMPTE s’implique. Je suis impressionné par ce qui a été accompli », a-t-il déclaré, reconnaissant les membres qui donnent de leur temps pour accomplir ce travail. « J’ai tellement de respect pour ce qu’ils ont accompli, ce qu’ils sont en train de réaliser et ce qu’ils réaliseront. »

Le titre de membre honoraire a également été décerné à Franz Kraus, qui a passé quatre décennies chez ARRI et, en tant que directeur général, a guidé l’entreprise vers l’ère numérique en développant des scanners de films numériques et les caméras Alexa largement utilisées. Il a reçu une statuette Oscar en tant que développeur de l’enregistreur de film ArriLaser. « Sans une brillante équipe d’ingénieurs et les conseils que nous ont donnés ici à Los Angeles par les premiers utilisateurs de nos produits, je ne serais pas là. Et c’est pourquoi je tiens à remercier tout le monde, en particulier ceux qui critiquent – cela ne dit pas seulement que nous faisons du bien – parce qu’on n’apprend pas grand-chose [without honest feedback].»

Au cours de la cérémonie, le président sortant de la SMPTE, Renard Jenkins, a décerné les proclamations présidentielles à Jensen Hsang de NVIDIA (qui n’était pas présent), Annie Chang-Ferguson d’Universal, Bill Baggelaar de l’UHD Alliance, l’éducateur Corey P. Carbonara, l’innovatrice cloud Marina Kalkanis et Lanny Research Fellow de Disney. Nez.

La communauté soudée des ingénieurs a également décerné plusieurs médailles. La médaille David Sarnoff a été décernée à John Mailhot pour sa contribution au déploiement de la norme SMPTE ST 2110 pour le transport de médias sur IP. La Médaille d’excellence en éducation a été décernée à Chaitanya Chinchlikar pour son travail, aux côtés de Whistling Woods International, un institut du cinéma et des arts créatifs basé en Inde.

La médaille Workflow Systems a honoré l’Unreal Engine d’Epic Games et la médaille du traitement numérique a été décernée à Jens-Rainer Ohm pour ses travaux sur les normes de compression vidéo. La médaille James A. Lindner Archival Technology a été décernée à Karen Cariani pour ses efforts visant à préserver et à donner accès aux archives de l’audiovisuel public.

Lors du gala, 10 nouveaux Fellows SMPTE ont été récompensés, dont Alex Forsythe (directeur principal des sciences et technologies à l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences), Naveed Aslam, Peter Brightwell, Michel Proulx, Brian Quandt, Pierre-Hughes Routhier, Alexandre Rouxel, Paola Sunna, Stuart C. Young et Gene J. Zimmerman Jr.