Victor Wembanyama raconte l’incident de sécurité avec Britney Spears : « Je n’ai pas vu ce qui s’est passé »

La recrue des Spurs, Victor Wembanyama, a évoqué jeudi des allégations selon lesquelles un membre de son équipe de sécurité aurait giflé la chanteuse pop Britney Spears dans un restaurant de Las Vegas mercredi soir. Voici ce que vous devez savoir :

Wembanyama a déclaré aux journalistes de la ligue d’été jeudi qu’une personne « m’a attrapé par derrière » et qu’il n’a pas vu ce qui s’est passé parce qu’il a continué à avancer.

Lances a publié une déclaration à propos de l’incident sur les réseaux sociaux, disant qu’elle « l’a simplement tapé sur l’épaule ».

Wembanyama est à Las Vegas pour la NBA Summer League, qui débute jeudi soir.

Ce que Wembanyama a dit

Wembanyama a dit Jeudi, « Quelque chose s’est passé un peu quand je marchais avec une partie de la sécurité de l’équipe vers un restaurant. »

« Nous étions dans une salle qui avait beaucoup de monde, des gens qui entraient, évidemment », a déclaré Wembanyama. « Une personne venait vers moi, mais nous avons parlé avec la sécurité pour ne pas nous arrêter parce que ça va faire du monde, donc je ne pouvais pas m’arrêter. … Cette personne m’a attrapé par derrière. Je n’ai pas vu ce qui s’est passé parce que je marchais droit et nous avons dit de ne pas s’arrêter. Mais cette personne m’a attrapé par derrière, pas sur mon épaule, elle m’a attrapé par derrière. Donc je sais juste que la sécurité l’a repoussée, je ne sais pas avec quelle force, mais la sécurité l’a repoussée. Je ne me suis pas arrêté pour regarder alors j’ai continué à marcher, j’ai apprécié un bon dîner.

Wembanyama n’a pas nommé Spears directement.

Ce que Spears a dit

Lances a publié une déclaration sur Twitter, en disant: « Les expériences traumatisantes ne sont pas nouvelles pour moi et j’en ai eu ma juste part. »

« Je n’étais pas préparé à ce qui m’est arrivé la nuit dernière », a écrit Spears. « J’ai reconnu un athlète dans le hall de mon hôtel alors que je me dirigeais vers le dîner. Plus tard, je suis allé au restaurant d’un autre hôtel et je l’ai revu. J’ai décidé de l’approcher et de le féliciter pour son succès. C’était vraiment bruyant, alors je lui ai tapoté l’épaule pour attirer son attention.

« Je suis au courant de la déclaration du joueur où il mentionne » je l’ai attrapé par derrière « , mais je lui ai simplement tapé sur l’épaule. Sa sécurité m’a ensuite remis au visage sans se retourner, devant une foule. J’ai failli me renverser et me faire perdre mes lunettes.

Spears a écrit qu’elle était « envahie par les gens tout le temps » et cette nuit-là, elle a été envahie par un groupe d’au moins 20 fans.

« Mon équipe de sécurité n’a touché aucun d’entre eux », a-t-elle écrit. « Cette histoire est super embarrassante à partager avec le monde mais elle est déjà là. Cependant, je pense qu’il est important de partager cette histoire et d’exhorter les personnes publiques à montrer l’exemple et à traiter tout le monde avec respect.

Spears a déclaré qu’elle n’avait « pas encore obtenu d’excuses publiques du joueur, de sa sécurité ou de leur organisation » et « j’espère qu’ils le feront ».

Passé

Plusieurs rapports ont confirmé qu’un incident s’était produit mercredi et Spears a déposé un rapport de police auprès du département de police métropolitaine de Las Vegas.

« Le 5 juillet 2023, vers 23 heures, des agents du LVMPD ont répondu à une propriété du bloc 3700 du boulevard Las Vegas concernant une enquête sur les batteries », a déclaré le Bureau de l’information publique du département. « L’incident a été documenté sur un rapport de police, et aucune arrestation ou citation n’a été émise. »

Wembanyama était le choix n ° 1 des Spurs lors du repêchage de la NBA 2023.

(Photo: Lucas Peltier / USA Today Sports)