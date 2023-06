Victor Wembanyama: Qui est l’adolescent de 7 pieds 4 pouces présenté comme la prochaine plus grande star de la NBA? | Nouvelles américaines

Victor Wembanyama – qui mesure 7 pieds 4 pouces et a une envergure de 8 pieds – est présenté comme une future star de la NBA.

Le basketteur de 19 ans fait des vagues dans le sport en tant que premier choix du repêchage de 2023 à New York jeudi, qui a été choisi par la star des San Antonio Spurs.

Le Français est considéré comme l’un des plus grands espoirs du basket-ball et des choix les plus convoités depuis LeBron James en 2003.

Il est arrivé à l’aéroport international de Newark à l’extérieur de New York plus tôt cette semaine entouré de fans – certains avec des maillots des Spurs avec son nom déjà imprimé au dos.

Construisant déjà une légion de fans aux États-Unis, c’était son premier aperçu officiel de la célébrité – et sa sélection de repêchage n’était pas la moins surprenante pour les experts.

Qui est le phénomène français ?

Rien qu’en raison de sa taille et de son envergure, le centre français devrait avoir un impact immédiat en NBA.

Il a un bon jeu au sol, aime tirer de l’extérieur et est efficace à l’intérieur.

Wembanyama a récolté en moyenne 20,6 points, 10,1 rebonds, 3,0 tirs bloqués et 2,5 passes décisives en 44 matchs cette saison pour les Métropolitains de Boulogne-Levallois 92.

Et le sport est familial : la sœur aînée de Wembanyama, Eve, est une basketteuse professionnelle, et leur jeune frère Oscar commence également à se faire un nom dans le jeu.

Leur père, Félix, était un athlète d’athlétisme et leur mère, Elodie, est entraîneure de basket-ball et ancienne joueuse.

Wembanyama a joué au football en tant que gardien de but et a également pratiqué le judo avant de se concentrer sur le basket.

Des attentes élevées

Wembanyama était le choix consensuel pour être sélectionné en premier et est considéré comme un talent générationnel – mais il insiste sur le fait que cela ne l’affectera pas.

« Je ne laisse pas tout ça entrer dans ma tête », a-t-il déclaré après avoir atterri aux États-Unis.

« J’ai des attentes tellement élevées envers moi-même que je suis immunisé contre tout ça. Je m’en fiche vraiment. »

Il a été le choix numéro un présumé pendant des mois, la rare certitude dans un processus de repêchage de la NBA qui est souvent un jeu de devinettes.

Pourtant, alors que l’horloge au-dessus de la scène à laquelle il faisait face s’arrêtait à zéro, des papillons se sont installés – Wembanyama le décrivant comme les « cinq minutes les plus longues de ma vie ».

« C’est l’accomplissement de quelque chose dont j’ai rêvé toute ma vie », a déclaré Wembanyama lors de l’émission d’ESPN.

« En entendant cette phrase de [NBA commissioner] Adam Silver, j’en ai tellement rêvé que je dois pleurer. »

Que disent les gens de lui ?

Les Spurs ont remporté cinq titres NBA sous la direction de l’entraîneur Gregg Popovich et ont déjà remporté deux fois le premier jackpot du repêchage avec les sélections des futurs Hall of Famers David Robinson (1987) et Tim Duncan (1997).

« Nous sommes ravis d’avoir pu embarquer Victor », a déclaré Popovich lors d’une conférence de presse.

« C’est évidemment un sacré talent, un jeune homme très mature. Mais comme pour chaque choix de repêchage, que ce soit le premier choix ou le 27e choix, ou le 38e choix, nous avons la responsabilité envers chacun d’essayer de créer un environnement où ils peuvent atteindre le meilleur succès possible pour eux.

« Nous allons le faire entrer sur le terrain, et nous allons le voir jouer, et nous partirons de là. »

Wembanyama veut rejoindre Robinson et Duncan en tant que vainqueurs du championnat.

« C’est difficile de gagner dans cette ligue », a déclaré Wembanyama après le repêchage – mais il a déjà visé à gagner une bague de championnat NBA.

« Mon objectif est d’essayer d’apprendre le plus possible parce que je veux gagner cette bague. »