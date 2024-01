Victor Wembanyama, Paris et l’histoire d’amour improbable de la France avec la NBA

Paris est souvent stéréotypé. Son nom à lui seul peut évoquer une image de la Tour Eiffel ou de Mona Lisa, le glamour d’une marque de mode haut de gamme ou un récit édifiant sur les clubs de football gérés par l’État.

On peut penser à un Paris-Brest ou à un mille-feuille ; un serveur distant et désintéressé ou peignez l’endroit avec un placage romantique de « Ville de l’Amour ». Oui, il y a toujours une promesse de romance à Paris. Qu’il s’agisse de Rick et Ilsa de Casablanca ou de Jesse et Céline de Before Sunset, une histoire d’amour à la hollywoodienne est aussi synonyme dans la capitale française qu’une grève.

Et il y a deux semaines, lors de l’un des jours les plus frais de janvier, la ville a repris son rôle d’entremetteuse alors que l’histoire d’amour florissante de la France avec la NBA se déroulait à la Bercy Arena, où les Brooklyn Nets affrontaient les Cleveland Cavaliers.

Ici, les gens se soucient vraiment de la NBA. Un fanatisme proche de la Beatlemania a été affiché par un contingent plus jeune de supporters à la NBA House, un événement éphémère qui a devancé le match des Nets et des Cavs.

Un garçon français s’est déclaré totalement stupéfait en prenant un selfie avec l’influenceur des médias sociaux Ronnie ‘2K’ Singh. Une adolescente était en larmes à la simple vue de la tireuse d’élite de la WNBA et star de la couverture de 2K24, Sabrina Ionescu. L’entrée surprise de Tony Parker a été accueillie par une masse tourbillonnante de supporters, tous luttant pour avoir un aperçu du sextuple All-Star de la NBA.

“J’ai tellement entendu dire à quel point les supporters parisiens sont simplement amoureux du basket-ball et à quel point la culture ici est si forte”, a déclaré Ionescu du New York Liberty. « Venir ici et le voir de première main, c’est à la hauteur du battage médiatique. Les fans sont géniaux.

Et au-delà des preuves empiriques, les chiffres témoignent également d’un pays amoureux de ce sport. La NBA compte 3,8 millions de followers français sur toutes les plateformes de médias sociaux, parallèlement à une augmentation des abonnements NBA League Pass et de l’audience des matchs TV de la NBA de 19 pour cent et 26 pour cent respectivement. La ligue compte également 22 partenaires marketing globaux en France – parmi les indicateurs les plus sans âme mais qui comptent pour les membres des conseils d’administration.

Dina Ahmad, vice-présidente des partenariats mondiaux pour l’Europe et le Moyen-Orient, a déclaré à SPORTbible : « La France est un marché vraiment clé pour la NBA.

« C’est un marché où nous avons été vraiment encouragés par la croissance de notre base de fans. Si nous examinons toutes les mesures, des médias sociaux à l’audience de la télévision en passant par les interactions sur le NBA League Pass sur notre application, la croissance que nous avons constatée au cours de l’année écoulée en particulier a été immense.

Mais pourquoi? Peu de laïcs en Europe associeraient la « Ville lumière » au basket-ball. Après tout, la capitale française prête son nom au Paris Saint-Germain, l’un des clubs de football les plus riches et les mieux soutenus au monde, tandis que sa célèbre banlieue de Banlieue possède le tapis roulant de talents le plus fructueux du sport.

Mais ces dernières années, le basket-ball s’est solidement imposé comme le deuxième sport de la ville.

Wembanyama semble prêt à devenir la prochaine superstar du basket (Getty)

L’ascension de Parker de la Ligue française de basket-ball à quatre championnats NBA a d’abord suscité l’intérêt du pays pour ce sport, tandis que l’émergence très médiatisée de Victor « Wemby » Wembanyama a élevé cet intérêt au rang du fanatisme dominant.

En effet, Paris revendique désormais le titre de prochaine superstar du sport ; un choix n°1 au repêchage avec un maniement du ballon impeccable, des qualités athlétiques étonnantes et un toucher de tir.

Et avec les compatriotes de Wembanyama, Alexandre Sarr de 7 pieds 1 pouce et Zaccharie Risacher de 6 pieds 8 pouces, tous deux attendus parmi les premiers choix du repêchage de 2024, la France semble être devenue une source féconde de talents NBA.

Bien entendu, les joueurs d’élite ne constituent pas à eux seuls un outil promotionnel suffisamment puissant étant donné le décalage horaire de six heures entre Paris et la côte Est des États-Unis. Essentiellement, si vous vivez en Europe et aimez vos huit heures, il est peu probable que vous soyez convaincu des mérites de regarder les matchs de la NBA en direct.

C’est là que la valeur du 2K entre en jeu. Ronnie 2K, le visage impeccablement habillé et bien nommé de la franchise, a décrit le jeu vidéo comme un outil didactique destiné à un public lointain.

Ronnie a déclaré à SPORTbible : « 2K a été un dispositif éducatif. Il a été cité par [American TV personality] Mark Cuban et de nombreux joueurs découvrent le basket-ball à travers le jeu vidéo.

« Nous nous efforçons d’exploiter le 2K comme dispositif éducatif, en particulier pour les régions internationales où ils connaissent peut-être moins bien ce sport. Comment pouvons-nous, dans le cadre du jeu, fournir cette information ? »

L’alchimie de la représentation des superstars et de l’accessibilité offerte par 2K a transformé une curiosité flottante en un véritable fandom à Paris.

Mais il reste encore du chemin à parcourir.

Le 11 janvier, comme s’il passait le flambeau, le fils le plus célèbre de Paris, Kylian Mbappe, a regardé depuis le terrain les Cavs résister à une rafale tardive des Nets pour remporter une victoire 111-102.

Mais ce qui promettait d’être une affaire passionnante et cathartique était en fait prévisible et largement obsolète.

Le résultat semblait acquis d’avance : les Cavs étaient en forme, les Nets ne l’étaient pas. Il y avait également une pénurie de puissance stellaire exposée. Alors que les 45 points électriques de Donovan Mitchell déclenchaient des chants ironiques de « MVP », le jeu manquait d’affiche – un Giannis Antetokounmpo, un Nikola Jokić, un Wemby.

Beckham et Ronaldo ont attiré la plus grande réception de la soirée (Getty)

Malgré tous les efforts de la mascotte des Cavs, Moondog, un collègue a comparé le bruit de la première mi-temps à un « cimetière ». (Oui, même un gros chien anthropomorphe frappant un tambour ne pouvait pas remuer les esprits des Français, un peuple qui, dans les années 60, rendait cool d’être maussade, mystérieux et nihiliste. Je parie que Jean-Paul Sartre détestait les gros chiens qui tambourinaient.)

Parmi les 15 000 spectateurs figuraient David Beckham et Ronaldo O Fenômeno, des légendes du football qui, lorsqu’elles ont été projetées sur grand écran, ont suscité la plus grande acclamation de la soirée. Cela nous a brutalement rappelé quel sport règne toujours en maître à Paris.

Bien qu’il s’agisse d’un petit échantillon, non représentatif de la relation d’un public non partisan avec le sport dans son ensemble, l’ambiance à la Bercy Arena suggère qu’il y a encore des progrès à faire.

Des opportunités de saisir de tels progrès se présenteront sans aucun doute : Paris devrait accueillir les Jeux olympiques cet été, tandis que le commissaire de la NBA, Adam Silver, a admis que nous assisterions très probablement à un autre voyage de saison régulière dans la capitale française – peut-être cette fois avec plusieurs matchs.