Victor Wembanyama: les San Antonio Spurs sélectionnent la star française au premier rang du repêchage de la NBA | Nouvelles de la NBA

La partie la moins surprenante du repêchage de la NBA 2023 a été la première sélection générale alors que les Spurs de San Antonio ont confirmé le secret le moins protégé du sport en choisissant le phénomène français Victor Wembanyama avec le choix n ° 1 au classement général jeudi à New York.

Wembanyama, 19 ans, est considéré comme l’espoir de repêchage le plus convoité depuis LeBron James en 2003.

Inscrit à 7 pieds 4 pouces, Wembanyama devrait faire la différence immédiate en NBA. Il a un bon jeu au sol, aime tirer de l’extérieur et est efficace à l’intérieur.

Wembanyama a récolté en moyenne 20,6 points, 10,1 rebonds, 3,0 tirs bloqués et 2,5 passes décisives en 44 matchs cette saison pour les Métropolitains de Boulogne-Levallois 92.

« C’est l’accomplissement de quelque chose dont j’ai rêvé toute ma vie », a déclaré Wembanyama sur ESPN diffuser.

« En entendant cette phrase du (commissaire de la NBA) Adam Silver, j’en ai tellement rêvé que je dois pleurer, mec. »

Les Spurs ont remporté cinq titres NBA sous la direction de l’entraîneur Gregg Popovich et ont déjà remporté deux fois le jackpot du premier choix au repêchage avec les sélections des futurs Hall of Famers David Robinson (1987) et Tim Duncan (1997) et Wembanyama veut rejoindre Robinson et Duncan. en tant que vainqueurs du championnat.

« C’est difficile de gagner dans cette ligue », a déclaré Wembanyama. « Mon objectif est d’essayer d’apprendre le plus possible parce que je veux gagner cette bague. »

Image:

Brandon Miller a été sélectionné deuxième au classement général par les Charlotte Hornets





L’attaquant de l’Alabama, Brandon Miller, est devenu n ° 2 au classement général des Charlotte Hornets, et le meneur de jeu de la G League Ignite, Scoot Henderson, a terminé troisième des Portland Trail Blazers.

Les jumeaux Thompson se sont succédés pour compléter les cinq meilleures sélections. Amen Thompson est allé aux Houston Rockets au n ° 4 et Ausar Thompson est allé cinquième aux Detroit Pistons.

Les produits Overtime Elite sont les premiers frères à être sélectionnés au premier tour du même repêchage depuis Markieff Morris (13e des Phoenix Suns) et Marcus Morris (14e des Rockets) en 2011. Ils ne sont également que la deuxième série de frères. être sélectionné dans le top cinq, rejoignant Lonzo Ball (n° 2 des Lakers de Los Angeles en 2017) et son jeune frère LaMelo (n° 3 des Hornets en 2020).

Image:

Amen Thompson, à gauche, et Ausar Thompson arrivent au Barclays Center avant d’être choisis quatrième et cinquième au repêchage de la NBA





Charlotte, quant à elle, était déchirée entre choisir Miller ou Henderson. Les Hornets ont finalement opté pour Miller, qui convient mieux au meneur LaMelo Ball.

« Je pense que je lui ai en quelque sorte occupé une place », a déclaré Miller à propos de Ball. « C’est un excellent vétérinaire maintenant et il a le plus d’expérience. Je sais qu’il sera le grand frère pour moi loin de chez moi. »

Miller a été le joueur de l’année de la conférence sud-est au cours de sa seule saison universitaire. Il a récolté en moyenne 18,8 points et 8,2 rebonds.

Henderson a joué deux saisons en G League. Il a récolté en moyenne 17,6 points, 6,6 passes décisives et 5,1 rebonds la saison dernière.

Il est le deuxième meilleur joueur repêché de la G League. Jalen Green a été sélectionné deuxième au classement général par les Rockets en 2021.

« Ils ont un chien qui va entrer et avoir faim », a déclaré Henderson à propos de son arrivée chez les Trail Blazers. « Je suis jeune mais j’ai un état d’esprit mature et c’est pour travailler et venir et avoir un impact réel, pas seulement du côté du basket mais dans la communauté. Ils ont un joueur spécial, une personne spéciale. »

Amen Thompson, un garde 6-6, a récolté en moyenne 16,4 points, 5,9 rebonds, 5,9 passes décisives et 2,3 interceptions la saison dernière, sa deuxième avec Overtime Elite.

« Je suis ravi d’être un Rocket, … juste de jouer avec ces gars athlétiques », a déclaré Thompson. « J’ai l’impression que ma meilleure marque de basket-ball est la course. Nous sommes une jeune équipe. »

Ausar Thompson, un swingman, a récolté en moyenne 16,3 points, 7,1 rebonds, 6,1 passes décisives et 2,4 interceptions la saison dernière.

« Je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré Ausar Thompson à propos d’avoir été repêché dans le top cinq avec son frère. « C’est agréable d’entrer dans l’histoire avec Amen. »

Au n ° 6, l’Orlando Magic a choisi le garde de l’Arkansas Anthony Black. Les Indiana Pacers ont suivi en choisissant l’attaquant français Bilal Coulibaly, qui était un coéquipier de Wembanyama sur les Metropolitans 92. Les Washington Wizards ont avancé Jarace Walker au n ° 8.

Quelques minutes plus tard, Indiana a échangé Coulibaly aux Wizards pour Walker et deux choix de repêchage de deuxième tour en 2028.

L’attaquant de l’UCF Taylor Hendricks est allé n ° 9 aux Utah Jazz. Les Dallas Mavericks ont choisi le garde du Kentucky Cason Wallace pour compléter le top 10, puis l’ont échangé au Thunder d’Oklahoma City avec l’attaquant Davis Bertans pour le choix n ° 12 Dereck Lively II, un centre de Duke.

Les autres sélections de loterie étaient le garde du Michigan Jett Howard au n ° 11 du Magic d’Orlando, le garde du Kansas Gradey Dick au n ° 13 des Raptors de Toronto et le garde d’UConn Jordan Hawkins au n ° 14 des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Hawkins a joué lors de la course des Huskies au championnat national.

Les Hawks d’Atlanta ont choisi le garde du Michigan Kobe Bufkin au n ° 15 alors que lui et Howard sont devenus le premier ensemble de choix de repêchage des 15 meilleurs Wolverines depuis 1994. Juwan Howard, l’entraîneur actuel du Michigan et père de Jett, a terminé cinquième au classement général de l’époque. Washington Bullets cette année-là, et Jalen Rose a été sélectionné 13e par les Denver Nuggets.

Le Jazz a sélectionné le garde de Baylor Keyonte George au n ° 16, les Lakers ont sélectionné le garde de l’Indiana Jalen Hood-Schifino au n ° 17 et le Miami Heat a choisi l’attaquant de l’UCLA Jaime Jaquez Jr. au n ° 18.

Au n ° 19, les Golden State Warriors ont choisi le garde de Santa Clara Brandin Podziemski. L’attaquant de Villanova Cam Whitmore, projeté par certains pronostiqueurs du repêchage comme l’un des cinq premiers choix, a finalement quitté le tableau au n ° 20 des Rockets.

Parmi les sélections tardives du premier tour, l’attaquant de l’Iowa Kris Murray a été choisi par Portland au n ° 23. Murray est le frère jumeau de Keegan Murray, qui a établi le record de recrue de la NBA pour les paniers à 3 points (206) la saison dernière.

Le garde de Houston Marcus Sasser a été sélectionné 25e au total par les Memphis Grizzlies et devrait être distribué aux Pistons. Il a été la première équipe All-American de consensus des Cougars depuis Hakeem Olajuwon (saison 1983-84).

Le garde de Gonzaga, Julian Strawther, a été choisi au 29e rang par les Pacers, et il devrait se retrouver avec le champion de la NBA, Denver Nuggets. Le choix final du premier tour était l’attaquant du Missouri Kobe Brown, choisi par les Clippers de Los Angeles.