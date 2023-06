Victor Wembanyama lance le premier lancer au Yankee Stadium avant le repêchage de la NBA

Victor Wembanyama, le joueur français de plus de 7 pieds qui devrait être choisi par San Antonio avec le premier choix du repêchage de la NBA cette semaine, a lancé un premier lancer de cérémonie sauvage avant que les Yankees de New York n’affrontent les Mariners de Seattle mardi soir.

Il portait un maillot à fines rayures avec « New York » sur la poitrine plutôt que le traditionnel « NY » entrelacé et il avait le n ° 5 de Joe DiMaggio dans le dos. Debout sur le caoutchouc, il a tiré le ballon dans la terre, bien à l’écart de la plaque du côté du premier but.

Le joueur de 19 ans a passé la saison dernière avec les Metropolitans 92 en championnat de France. La NBA répertorie sa taille comme 7-4. Il a dit 7-3 et certains sites Internet montrent 7-5.

Le repêchage de la NBA aura lieu jeudi au Barclays Center de Brooklyn.

Reportage de l’Associated Press.

