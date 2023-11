Victor Wembanyama et les Spurs s’éteignent sur la grande scène à New York

André LópezESPNLecture de 4 minutes

Wemby marque son premier seau lors de ses débuts au MSG Victor Wembanyama s’arrête et renverse un sauteur pour son premier panier au Madison Square Garden.

NEW YORK — Victor Wembanyama est entré dans le Madison Square Garden mercredi matin pour le shootaround des San Antonio Spurs et a compris l’histoire qui remplissait le bâtiment.

L’entraîneur des Spurs, Gregg Popovich, l’a qualifié de meilleur endroit pour jouer au basket-ball, et même si Wembanyama était d’accord, soulignant que l’arène était “assez spéciale” après ses débuts là-bas mercredi soir, la performance de l’équipe était tout sauf.

Les Knicks de New York ont ​​contrôlé le match dès le début et n’ont jamais été menacés lors d’une victoire 126-105.

“Nous apprenons”, a déclaré Wembanyama. “En tant que jeune équipe, n’importe quelle équipe en fait, nous allons parfois connaître des séquences de défaites au cours de la saison dans des moments difficiles. Cela va arriver. Mais le plus important est de savoir comment rebondir.”

Il s’agit de la troisième défaite consécutive des Spurs, qui ont concédé au moins 120 points lors de sept de leurs huit matchs cette saison.

“Nous avons de bonnes intentions et nous avons également beaucoup appris de l’équipe d’entraîneurs sur le plan défensif. Nous essayons donc simplement d’appliquer ce qu’ils disent”, a déclaré Wembanyama.

“Mais je pense que ce qui est bien, c’est que nous apportons de l’énergie à tout moment, donc c’est un bon début. Mais nous avons un grand potentiel défensif. Je sais que lors des derniers matchs, notamment à Phoenix, nous avons vu de superbes séquences défensives. Nous” je suis juste en train de tout mettre en place. “

Après des victoires consécutives contre les Suns la semaine dernière, les Spurs ont perdu des matchs contre les Raptors de Toronto, les Indiana Pacers et les Knicks.

Popovich a déclaré que tous les matchs du début ont le potentiel d’être des moments pédagogiques pour son équipe, qui est la plus jeune de la ligue.

“Chaque match est un jeu d’erreurs”, a déclaré Popovich. “On apprend quand on gagne, on apprend quand on perd. Mais nous regarderons des films, nous choisirons des choses pour l’équipe et pour les joueurs individuels. Nous ferions la même chose si nous avions gagné le match.”

Wembanyama a terminé avec 14 points, neuf rebonds et un contre. Il n’a réussi son premier panier qu’à 3:18 du troisième quart lorsqu’il a réussi un tir sauté de 9 pieds. La foule est devenue bruyante lorsqu’il a lancé deux ballons aériens au cours de la première mi-temps, et certains l’ont même hué pendant une partie de la seconde.

Les Knicks, comme d’autres équipes l’ont fait, ont essayé d’être physiques avec Wembanyama. Selon le suivi des statistiques et informations d’ESPN, le centre des Knicks Mitchell Robinson a été le principal défenseur lors de six tentatives de placement à Wembanayama et l’a tenu sans panier.

Wembanyama a déclaré qu’il était habitué aux équipes qui le défendaient physiquement – ​​il a dit que cela s’était produit en Europe avant de rejoindre la NBA – et le gardien des Spurs, Tre Jones, dit que c’est quelque chose auquel San Antonio devra s’adapter.

“Certaines équipes vont certainement essayer de l’attaquer et ainsi de suite, être très agressives avec lui, physiques avec lui”, a déclaré Jones. “Mais c’est comme ça, et tant qu’il continue à se développer comme nous le savons, ce sera comme ça aussi longtemps qu’il jouera, et c’est donc quelque chose auquel nous allons simplement nous habituer.

“Nous devrons avoir cela en tête tout de suite pour savoir que nous devons sortir, être ceux qui apportent cela à ces équipes.”

Avec son premier voyage au Jardin à son actif, Wembanyama a déclaré qu’il souhaitait que tous ressentent ce qu’il a ressenti mercredi, mais de préférence avec plus de victoires à venir.

“Peu importe combien de fois je joue ici”, a déclaré Wembanyama, “j’espère que ce sera toujours spécial.”