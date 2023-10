Les Los Angeles Clippers n’ont eu aucun problème à arrêter Victor Wembanyama.

Les Clippers ont facilement survolé les Spurs de San Antonio pour remporter la victoire 123-83 à la Crypto.com Arena dimanche soir. Ils ont également limité Wembanyama à seulement 11 points lors de l’éruption, ruinant ce qui était le premier match sur route du choix n ° 1 au repêchage en NBA.

Les Clippers ont pris le contrôle total du match dès le départ. Ils ont ouvert le match sur une séquence de 20-7 et ont limité Wembanyama à seulement deux points au premier quart. À la mi-temps, ils menaient de 19 points après avoir limité les Spurs à seulement 20 points en équipe au deuxième quart-temps.

Les Clippers n’ont eu aucun problème à arrêter Victor Wembanyama dimanche soir. (Brian Rothmuller/Icon Sportswire via Getty Images)

Cependant, c’était au troisième quart-temps que les Clippers ont fait exploser le match. Ils ont ouvert la seconde période sur un score de 18-6, ce qui les a soudainement poussés à 30 points. À ce moment-là, les Spurs étaient bien trop loin du compte. Les Clippers ont remporté la victoire de 40 points sans aucun problème.

Kawhi Leonard a mené les Clippers avec 21 points et quatre passes décisives dans la victoire. Paul George et Russell Westbrook ont ​​chacun ajouté 19 points, et Ivica Zubac a terminé avec 16 points et huit rebonds. Les Clippers ont tiré à un peu moins de 52% en équipe et ont dépassé les Spurs de 11. Ils n’ont été menés que pendant environ trois minutes au total pendant tout le match.

Wembanyama a été limité lors de ses débuts mercredi soir. Il n’a joué que 23 minutes après la défaite des Spurs contre les Mavericks de Dallas, mais il a marqué neuf de ses 15 points de la soirée au quatrième quart tout en gardant San Antonio à proximité. Wembanyama a ajouté cinq rebonds, deux passes décisives, deux interceptions et un blocage à ses débuts, et a tiré 6 sur 9 sur le terrain.

(Illustration par Henry Russell/Yahoo Sports)

Wembanyama a ensuite perdu 21 points et pris 12 rebonds tout en menant les Spurs à une victoire en prolongation contre les Houston Rockets vendredi soir. Il est allé 0 sur 6 derrière l’arc, mais il a marqué le seau égalisateur pour forcer la période supplémentaire.

En dehors de quelques instants choisis, Wembanyama n’a pas pu faire grand-chose dimanche soir. Il termine avec 11 points, cinq rebonds et deux passes décisives. Wembanyama a tiré 4 sur 10 sur le terrain et a également réalisé cinq revirements. Ses quatre seaux provenaient de l’intérieur de la peinture, à quelques mètres seulement du bord. À un moment donné, l’attaquant des Clippers et compatriote français Nicolas Batum a bloqué Wembanyama au bord pour briser un dunk.

Devin Vassell a mené les Spurs avec 14 points. Cedi Osman a ajouté 12 points en sortie de banc. Ils étaient les seuls joueurs des Spurs à marquer à deux chiffres.

Wembanyama et les Spurs seront de retour en action mardi soir pour le premier des deux matchs contre les Suns à Phoenix.