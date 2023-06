Victor Wembanyama est un espoir générationnel de la NBA, mais les attentes envers lui sont-elles déjà «scandaleuses»?

Victor Wembanyama est une licorne de 7 pieds 5 pouces et 227 livres qui peut mettre le ballon au sol, ciel au-dessus de la jante, bloquer les tirs et rebondir à un niveau élevé, tout en ayant un tir sauté capable. Il est peut-être l’espoir de basket-ball le plus unique de tous les temps, et les Spurs de San Antonio lui ont offert le choix n ° 1 lors du repêchage de la NBA 2023.

Cela dit, tout le battage médiatique entourant l’avenir de la NBA de Wembanyama pourrait-il être négatif?

Nick Wright a fait valoir sur « Qu’est-ce que Wright? Avec Nick Wright » que les attentes placées sur le phénomène français sont injustes.

« Nous avons fixé les attentes à un endroit tellement scandaleux qu’il [Wembanyama] pourrait être un Hall of Famer qui remporte un MVP de la ligue et être considéré comme une déception « , a déclaré Wright. » attentes, mais elles étaient injustes. Mais au moins avec LeBron, vous étiez comme ‘Eh bien, nous savons que ce type de corps fonctionne.’ En ce qui concerne les blessures, si Wemby est à l’extrémité la plus négative du spectre, LeBron était l’antithèse de cela. »

Les membres du Temple de la renommée Kareem Abdul-Jabbar (1 596 matchs) et Dikembe Mutombo (1 196 matchs) sont les deux seuls joueurs à mesurer 7 pieds 2 pouces ou plus et à avoir participé à au moins 1 000 matchs de la NBA depuis 1960. Seuls quatre joueurs de cette taille ont joué en 900 matchs.

Plus récemment, Yao Ming – qui se situait à 7-6 et était principalement un buteur intérieur – a été limité à seulement 486 matchs NBA en raison de diverses blessures.

La saison dernière, Wembanyama a récolté en moyenne 21,6 points, 10,4 rebonds et trois blocs par match tout en tirant 47,0/27,5/82,8 pour la Metropolitans 92 LNB Pro A League en France.

Quant à James, les Cleveland Cavaliers ont sélectionné le futur attaquant superstar avec le choix n ° 1 lors du repêchage de la NBA 2003 à la sortie du lycée. James a joué dès le saut et a accumulé quatre championnats NBA, quatre MVP des finales NBA, quatre MVP NBA de la ligue, 19 sélections All-Star et 18 sélections All-NBA au cours de ses 20 ans de carrière.

Wright pense que Wembanyama aura une belle carrière dans la NBA, mais elle sera probablement considérée comme décevante dans le grand schéma des choses en raison d’attentes démesurées.

Victor Wembanyama : grand de tous les temps ou un 2K Create a Player qui a mal tourné ?

« Je pense que les attentes justes sont qu’il [Wembanyama] tombe quelque part entre [Shaquille O’Neal’s] carrière et la carrière d’Anthony Davis, dans cette gamme « , a déclaré Wright. » Donc, ce serait l’un des 50 plus grands joueurs de tous les temps. Peut-être l’un des 25 plus grands joueurs de tous les temps, quelque part là-dedans.

« Je ne suis pas du tout contre lui; c’est le contraire. C’est si ce gars à travers 10 ans de sa carrière a quatre All-NBA de la première équipe, deux deuxièmes équipes, quelques titres de blocs, un MVP de la ligue et un championnat , cela lui donnerait l’un des 25 meilleurs débuts de carrière depuis une décennie, et les gens seraient déçus par cela. Je ne pense pas que ce soit juste.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Asssociation nationale de Basketball San Antonio Spurs