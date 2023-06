Victor Wembanyama est le choix n ° 1 du repêchage de la NBA, avec des attentes de célébrité

NEW YORK (AP) – Victor Wembanyama est le choix n ° 1 du repêchage de la NBA, se dirige vers San Antonio avec d’énormes attentes pour devenir la nouvelle sensation du basket-ball.

La sélection du joueur français de 19 ans, qui était courue d’avance depuis des mois, a été annoncée par le commissaire de la NBA, Adam Silver, jeudi soir au Barclays Center de Brooklyn, suivie des chants de « Wemby ! Wemby » d’un groupe de fans des Spurs agitant des pancartes depuis la première rangée de sièges.

Wembanyama arrive avec beaucoup plus de hauteur et de battage médiatique que la plupart des choix n ° 1. Inscrit à 7 pieds 4 pouces, il a dominé sa ligue française lors de sa dernière saison là-bas, menant tous les joueurs en termes de buts, de rebonds et de tirs bloqués.

Maintenant, il passe à la NBA, peut-être comme la meilleure perspective depuis la sortie de LeBron James du lycée en 2003. Wembanyama apporte un ensemble de compétences qui semblent parfaites pour la NBA moderne et trop vastes pour un joueur, avec la taille d’un centre et la capacité de tir et de maniement du ballon d’un gardien.

« En entendant cette phrase d’Adam Silver, j’en ai tellement rêvé », a déclaré Wembanyama, les larmes aux yeux alors qu’il quittait la scène avec sa casquette des Spurs et serrait ses frères et sœurs dans ses bras. « Je dois pleurer. »

Wembanyama a été le centre d’attention tout au long du processus de rédaction et s’est assis au milieu de la salle verte – pendant le court laps de temps où il était là, en tout cas. Il a souri pour les jeunes fans qui ont crié « Victor! » alors qu’il se promenait dans l’arène, encourageant même quelqu’un à lui lancer un ballon de basket qu’il a signé et renvoyé dans les gradins.

Les Charlotte Hornets ont emmené l’attaquant de première année de l’Alabama Brandon Miller avec le choix n ° 2.

Scoot Henderson de la G League Ignite, dont la veste remplie de bling contrastait fortement avec le look vert uni de Wembanyama, était le troisième choix des Portland Trail Blazers.

C’est lors d’une série de deux matchs entre des équipes mettant en vedette Wembanyama et Henderson en octobre dernier à Las Vegas que Wembanyama s’est imposé comme l’homme principal de ce repêchage, marquant 37 et 36 points devant des dépisteurs et quelques futurs adversaires. Ses temps fortscomme un dunk suivi de son propre 3 points manqué, est devenu un contenu incontournable pour les fans de basket-ball au cours de la saison dernière.

Wembanyama est le troisième choix n ° 1 des Spurs et le premier depuis Tim Duncan en 1997, qui a conduit à une série de cinq championnats NBA jusqu’en 2014 avant de connaître des difficultés ces dernières saisons.

Il est devenu le premier joueur international repêché n ° 1 sans jouer au basket universitaire depuis Andrea Bargnani en 2006.

L’histoire du repêchage a été faite avec les choix n ° 4 et 5. Les jumeaux Amen et Ausar Thompson d’Overtime Elite sont devenus les premiers frères à être sélectionnés dans le top 10 du même repêchage, Amen allant aux Houston Rockets et Ausar suivant aux Detroit Pistons.

Anthony Black de l’Arkansas a été pris sixième par Orlando, mettant fin à la série de trois joueurs consécutifs qui n’étaient pas allés à l’université. Mais ensuite, il était de retour dans les rangs internationaux quand Indiana a choisi Bilal Coulibaly, le coéquipier de Wembanyama avec Boulogne-Levallois Metropolitans 92 dont le stock a grimpé en séries éliminatoires alors que l’équipe atteignait la finale de la Pro A League.

Brian Mahoney, Associated Press