Victor Wembanyama est le choix n ° 1 du repêchage de la NBA, avec des attentes de célébrité

NEW YORK (AP) – Victor Wembanyama a été le choix n ° 1 présumé pendant des mois, la rare certitude dans un processus de repêchage de la NBA qui est souvent un jeu de devinettes.

Pourtant, alors que l’horloge au-dessus de la scène à laquelle il faisait face s’arrêtait à zéro, des papillons s’installèrent.

« Les cinq minutes les plus longues de ma vie », a déclaré Wembanyama.

Les San Antonio Spurs sont convaincus qu’il vaudra la peine d’attendre.

Les Spurs ont emmené le joueur de 19 ans de France qui arrive avec d’énormes attentes pour devenir la nouvelle sensation du basket-ball jeudi soir, déclenchant des chants de « Wemby ! Wemby » d’un groupe de fans des Spurs agitant des pancartes depuis la première rangée de sièges du Barclays Center à Brooklyn.

Wembanyama est livré avec beaucoup plus de hauteur et de battage médiatique que la plupart des choix n ° 1. Inscrit à 7 pieds 4 pouces, il a dominé sa ligue française lors de sa dernière saison là-bas, menant tous les joueurs en termes de buts, de rebonds et de tirs bloqués.

Maintenant, il passe à la NBA, peut-être comme la meilleure perspective depuis la sortie de LeBron James du lycée en 2003. Wembanyama apporte un ensemble de compétences qui semblent parfaites pour la NBA moderne et trop vastes pour un joueur, avec la taille d’un centre et la capacité de tir et de maniement du ballon d’un gardien.

Il a pleuré en quittant la scène avec sa casquette Spurs et a étreint ses frères et sœurs, puis a plaisanté par la suite sur la rapidité avec laquelle on lui a remis un maillot n ° 1 blanc et noir avec son nom déjà sur le dos.

« Quelqu’un savait que cela se passait d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré.

Presque tout le monde l’a fait.

Wembanyama a été le centre d’attention tout au long du processus de rédaction et s’est assis au milieu de la salle verte – pendant le court laps de temps où il était là, en tout cas. Il a souri pour les jeunes fans qui ont crié « Victor! » alors qu’il se promenait dans l’arène, encourageant même quelqu’un à lui lancer un ballon de basket qu’il a signé et renvoyé dans les gradins.

Les Charlotte Hornets ont emmené l’attaquant de première année de l’Alabama Brandon Miller avec le choix n ° 2.

Scoot Henderson de la G League Ignite, dont la veste remplie de bling contrastait fortement avec le look vert uni de Wembanyama, était le troisième choix des Portland Trail Blazers.

C’est lors d’une série de deux matchs entre des équipes mettant en vedette Wembanyama et Henderson en octobre dernier à Las Vegas que Wembanyama s’est imposé comme l’homme principal de ce repêchage, marquant 37 et 36 points devant des dépisteurs et quelques futurs adversaires. Ses temps fortscomme un dunk suivi de son propre 3 points manqué, est devenu un contenu incontournable pour les fans de basket-ball au cours de la saison dernière.

Wembanyama est le troisième choix n ° 1 des Spurs et le premier depuis Tim Duncan en 1997, qui a conduit à une série de cinq championnats NBA jusqu’en 2014 avant de connaître des difficultés ces dernières saisons.

Il est devenu le premier joueur international repêché n ° 1 sans jouer au basket-ball universitaire depuis Andrea Bargnani en 2006 et a mis fin à une série de 13 années consécutives où un étudiant de première année a été le premier. Blake Griffin, un étudiant en deuxième année en 2010, était le dernier n ° 1 qui n’était pas un one-and-done.

Henderson était à l’origine considéré comme le choix n ° 2 probable avant que Miller ne le dépasse après sa saison exceptionnelle pour le Crimson Tide. Mais le joueur de 19 ans pense que les deux années qu’il a joué dans la ligue mineure de la NBA le préparent davantage au succès de la NBA.

« Je suis le joueur le plus préparé du repêchage. C’est ce que je dis », a déclaré Henderson. « Le fait que j’y sois allé pendant deux ans m’a beaucoup appris. Sur le terrain aussi, mais beaucoup de choses en dehors du terrain.

L’histoire du repêchage a été faite avec les choix n ° 4 et 5. Les jumeaux Amen et Ausar Thompson d’Overtime Elite sont devenus les premiers frères à être sélectionnés dans le top 10 du même repêchage, Amen allant aux Houston Rockets et Ausar suivant aux Detroit Pistons.

« Cela signifie beaucoup pour ma famille », a déclaré Amen Thompson. «Nous allions être heureux quel que soit le premier. Pour nous, être dos à dos, être les premiers jumeaux à aller dos à dos dans le top cinq signifie beaucoup.

Anthony Black de l’Arkansas a été pris sixième par Orlando, mettant fin à la série de trois joueurs consécutifs qui n’étaient pas allés à l’université. Mais ensuite, il était de retour dans les rangs internationaux quand Indiana a choisi Bilal Coulibaly, le coéquipier de Wembanyama avec Boulogne-Levallois Metropolitans 92 dont le stock a grimpé en séries éliminatoires alors que l’équipe atteignait la finale de la Pro A League.

Les Pacers ont vendu les droits de Coulibaly à Washington pour l’attaquant de Houston Jarace Walker, qui a été pris au n ° 8.

Les choix n ° 10 et 12 ont également été échangés, les Mavericks de Dallas prenant le garde du Kentucky Cason Wallace et cédant ses droits au Thunder d’Oklahoma City, qui avait pris le grand homme de Duke Dereck Lively II.

Gradey Dick du Kansas, dont la veste rouge éblouissante ressemblait aux chaussures de Dorothy dans « Le magicien d’Oz », est allé à Toronto avec le choix n ° 13 avant que Jordan Hawkins du champion national UConn ne soit emmené par la Nouvelle-Orléans pour mettre fin à la loterie.

Il y a eu peu d’échanges au premier tour, les Utah Jazz ayant fait leurs trois choix. Ils ont pris Taylor Hendricks de l’UCF au n ° 9, Keyonte George de Baylor au n ° 16 et Brice Sensabaugh de l’Ohio State au n ° 28.

La surprise du premier tour a été l’attaquant de Villanova Cam Whitmore, qui devrait être l’un des 10 premiers choix, tombant aux Rockets au n ° 20. Nick Smith Jr. de l’Arkansas est allé à Charlotte au n ° 27 après avoir été considéré comme une sélection de loterie.

Le Miami Heat, qui a perdu lors de la finale de la NBA, a pris Jaime Jaquez Jr. de l’UCLA au n ° 18.

Les noms familiers du deuxième tour comprenaient Amari Bailey de l’UCLA à Charlotte au n ° 41, Emoni Bates de l’est du Michigan à Cleveland au n ° 49 et Isaiah Wong de Miami à Indiana au n ° 55.

Le repêchage a été raccourci à 58 choix parce que Chicago et Philadelphie ont perdu les sélections de deuxième tour pour avoir enfreint les règles de la ligue avec le moment de leurs discussions d’agence libre.

___

AP NBA : https://apnews.com/hub/NBA et https://twitter.com/AP_Sports

Brian Mahoney, Associated Press