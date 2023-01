Victor Wembanyama élu MVP du All-Star Game de la ligue française

L’espoir du repêchage de la NBA 2023, Victor Wembanyama, a continué de montrer son talent générationnel lors du match des étoiles de la ligue française jeudi.

Le joueur de 18 ans a marqué 27 points pour accompagner 12 rebonds et quatre passes décisives, en route pour devenir le plus jeune joueur à remporter le titre de MVP de l’histoire du jeu. Wembanyama a également mené l’équipe All-Star à une victoire de 136-128 contre l’équipe All-Star World.

Comme il l’a fait pendant une grande partie de l’automne, le centre de 7 pieds 3 pouces a fait plusieurs pièces marquantes qui ont pris d’assaut les médias sociaux.

Au début du match, Wembanyama a saisi un rebond de l’extrémité défensive du sol et s’est frayé un chemin à travers une paire de défenseurs en transition pour créer une voie ouverte pour un slam dunk.

Plus tard dans la première mi-temps, Wembanyama a obtenu un rebond offensif près de la ligne des lancers francs et a réussi un saut en arrière sur une jambe avec facilité.

Dans les premières minutes de la seconde mi-temps, Wembanyama a montré ses talents de passeur lorsqu’il a aidé son coéquipier avec une passe dans le dos qui a conduit à un 3 points grand ouvert.

Wembanyama a également lancé un dunk digne des étoiles, laissant tomber un claquement de moulin à vent lors d’une pause rapide au quatrième quart.

Tard dans le match, Wembanyama a battu un défenseur adverse au périmètre avant de courir la ligne de fond et de faire un lay-up up-an-under.

Pendant la mi-temps, Yves Pones a plongé le Wembanyama, ce qui l’a aidé à remporter le concours de dunk.

Dans l’ensemble, Wembanyama a organisé un spectacle pour le peuple français. Bientôt, il fera probablement la même chose aux États-Unis, car il devrait être le choix n ° 1 lors du repêchage de la NBA 2023.

Les comparaisons tirées de Wembanyama avec LeBron James, Zion Williamson et Shaquille O’Neal en tant que meilleur espoir de repêchage de l’histoire de la NBA. À cause de cela, on pense que plusieurs équipes tenteront de se positionner pour gagner le tirage au sort en mai afin d’avoir le droit de le sélectionner en juin.

Vendredi, les Pistons de Detroit détiennent le pire record de la ligue tandis que les Charlotte Hornets et les Houston Rockets complètent les trois derniers.

