Victor Wembanyama dit qu’il ne jouera pas pour l’équipe de France à la Coupe du monde cette année

SAN ANTONIO (AP) – Victor Wembanyama a de mauvaises nouvelles pour la France.

Le choix n ° 1 au repêchage a déclaré au journal L’Equipe qu’il ne jouera pas avec son équipe nationale de basket-ball à la Coupe du monde de cette année afin de protéger son corps encore en développement, et prendra plutôt ce temps pour continuer à se préparer pour sa saison recrue avec le San Antonio Spurs.

Wembanyama a déclaré que c’était une décision « difficile » à prendre, ajoutant qu’elle était « irrévocable ».

Le premier choix du repêchage de la NBA de cette année avait précédemment déclaré qu’il souhaitait participer au tournoi, qui se déroule du 25 août au 10 septembre et placera la France parmi les favoris pour les médailles. Mais lui et les Spurs ont laissé entendre ces derniers jours que sa participation n’était plus certaine.

Wembanyama a déclaré avoir fait le choix « de lui-même » après avoir consulté des amis proches et son équipe médicale. Il a informé l’entraîneur de France et d’autres joueurs de l’équipe de sa décision ce week-end, a rapporté lundi L’Equipe.

Wembanyama a déclaré qu’il n’avait subi aucune pression de la part des Spurs, ajoutant que la franchise NBA l’aurait soutenu quoi qu’il ait décidé.

Si Wembanyama s’en tient à sa décision, cela signifiera qu’il ne jouera pas avec la France lors d’un tournoi majeur avant les Jeux olympiques de Paris l’année prochaine.

Les Spurs ont choisi le prodige de 19 ans, qui arrive avec d’énormes attentes pour devenir la nouvelle sensation du basket-ball.

Wembanyama est livré avec beaucoup plus de hauteur et de battage médiatique que la plupart des choix n ° 1. Inscrit à 7 pieds 4 pouces, il a dominé la ligue française lors de sa dernière saison, menant tous les joueurs en termes de buts, de rebonds et de tirs bloqués.

Wembanyama dit avoir beaucoup hésité et pointé la nécessité de préserver son corps, qu’il a déjà mis à l’épreuve lors d’une longue saison avec son club de Boulogne-Levallois Metropolitans 92, qui a atteint la finale de la Pro A League.

Il a déclaré que participer à la Coupe du monde, puis jouer avec les Spurs et poursuivre la saison NBA avec les Jeux olympiques aurait été trop difficile à supporter.

Wembanyama a disputé 48 matchs, dont les séries éliminatoires et deux exhibitions près de Las Vegas l’automne dernier, lors de sa saison récemment terminée pour Boulogne-Levallois – une équipe entraînée par Vincent Collet, qui entraîne également l’équipe de France. La saison française de Wembanyama s’est étendue de septembre à une apparition en finale de championnat plus tôt ce mois-ci.

« Ce serait irréaliste en termes de développement et imprudent en termes de santé », a déclaré Wembanyama. « J’espère que les gens comprendront. C’est frustrant pour moi aussi. L’équipe de France est plus centrale que jamais. Je veux gagner autant de titres que possible avec eux. Mais je pense que c’est un sacrifice nécessaire.

La saison NBA compte 82 matchs, sans compter les concours de pré-saison et éventuellement d’après-saison. S’il avait joué à la Coupe du monde, Wembanyama n’aurait pas donné à son corps beaucoup de repos pour se reposer et se préparer aux rigueurs beaucoup plus exigeantes d’un calendrier NBA.

Et il est clair que, au moins pour cet été, il a décidé de se concentrer pleinement sur les Spurs.

« J’essaie d’apprendre et d’être aussi objectif que possible pour devenir le meilleur », a déclaré Wembanyama au cours du week-end, lorsqu’il a visité sa nouvelle arène pour la première fois. « Mais j’essaie aussi d’être moi-même et de ne laisser personne changer ma façon d’être, changer ma façon de jouer. Et je pense que c’est vraiment le moyen de devenir la meilleure version de moi-même que je peux être en tant que joueur.

Wembanyama devrait jouer en Summer League avec les Spurs dans les semaines à venir. on ne sait toujours pas s’il participera à la California Classic que Sacramento accueillera à partir du 3 juillet, à la plus grande NBA Summer League à Las Vegas qui commence le 7 juillet, ou aux deux. Les entraînements de la Coupe du monde avec l’équipe de France auraient commencé peu de temps après la Summer League, et le tournoi FIBA ​​se terminera environ trois semaines avant l’ouverture des camps d’entraînement de la NBA.

La fédération française devrait publier sa liste préliminaire pour la Coupe du monde plus tard cette semaine. La France a perdu le match pour la médaille d’or lors du dernier grand tournoi international – les Jeux olympiques de Tokyo – face aux États-Unis en 2021, et a remporté la médaille de bronze lors de la dernière Coupe du monde en Chine en 2019.

___

Petrequin a rapporté de Bruxelles.