Victor Wembanyama des Spurs remporte la deuxième soirée 5×5 de sa carrière contre Jazz

Le centre des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, a ajouté à sa liste de réalisations en carrière jeudi soir en enregistrant son deuxième match de ligne statistique 5×5 lors de son 76e match NBA.

Wembanyama a récolté 25 points, neuf rebonds, sept passes décisives, cinq blocs et cinq interceptions lors de la victoire 106-88 des Spurs contre les Utah Jazz au Delta Center. C’est la 23e fois qu’un joueur totalise au moins cinq points, rebonds, passes décisives, interceptions et blocages dans un match de l’histoire de la NBA, depuis le moment où la ligue a commencé à suivre les blocages en 1973. C’est la première fois depuis que Wembanyama a accompli cet exploit la saison dernière. lors d’une défaite en février contre les Lakers de Los Angeles.

Le joueur de 20 ans avait un total de plus 43 pour le match, dominant chaque centimètre carré du terrain dans tous les aspects. Il a accompli tout cela en 33 minutes.

« Cela me dit que je dois élever mes standards », a déclaré Wembanyama. « Cela me dit que je suis capable d’aider mon équipe dans tous ces domaines et que cela devrait être cohérent. Comme je l’ai déjà dit, je pensais que c’était un jeu que nous devions avoir. J’étais donc heureux d’avoir pu aider mon équipe dans tous les domaines.

Wembanyama devient le troisième joueur de l’histoire de la NBA à disputer plusieurs matchs 5×5, rejoignant Andrei Kirilenko (trois) et Hakeem Olajuwon (six).

Wembanyama a donné le ton de la soirée très tôt. Il a pris 3 points sur les deux premières possessions de San Antonio. Et en tout, il a réussi 13 paniers à trois ce soir-là, un sommet en carrière. Mais il a aussi mélangé tout le reste. Il est entré dans le milieu de gamme. Il est arrivé au panier et s’est dirigé agressivement vers le cerceau. Il a arrêté la peinture défensivement et il a été une menace des deux côtés toute la nuit.

L’entraîneur des Spurs, Gregg Popovich, a éliminé Wembanyama du match à six minutes de la fin alors que le centre avait besoin d’un vol et d’un bloc pour accomplir l’exploit. Avec les Spurs menant par 19, il semblait que la quête 5×5 de Wembanyama était terminée. Cependant, il est revenu au sol moins de deux minutes plus tard et a réussi son dernier blocage et vol à la fin du match.

La grande soirée de Wembanyama fait suite à la pire performance de sa jeune carrière, survenue mercredi soir lorsqu’il n’a récolté que six points, huit rebonds, deux passes décisives, trois contres et aucune interception lors d’une défaite contre le Thunder d’Oklahoma City et son rival Chet Holmgren.

Jeudi, après être arrivé dans un costume d’Halloween d’un personnage du film « Le Voyage de Chihiro » du Studio Ghibli, Wembanyama a réalisé l’une des meilleures performances individuelles de la NBA de la saison. Cela résume pourquoi tant de gens sont séduits par son talent et ses avantages à long terme.

« Nous voulons qu’il soit capable de tout faire », a déclaré Popovich. « Nous voulons qu’il soit capable d’isoler et de tirer le ballon. Nous voulons qu’il fasse toute l’affaire. Nous ne pouvons tout simplement pas tout faire en même temps. Cela dépend de la situation et de ce qui se passe.

