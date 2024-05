Victor Osimhen rêve de rejoindre Chelsea cet été

Un joueur de classe mondiale rêverait apparemment de rejoindre Chelsea cet été à l’ouverture de la prochaine fenêtre de transfert, selon un rapport des médias locaux.

Chelsea va être assez occupé sur le marché des transferts à la fin de la saison, avec des plans apparemment pour les sorties ainsi que les arrivées.

Le poste d’attaquant est le poste principal qui est toujours considéré comme la priorité du club cette saison.

Nicolas Jackson se porte bien ces derniers temps, mais il est le seul numéro 9 reconnu au club de Stamford Bridge, Armando Broja devant être vendu cet été.

Chelsea a besoin de concurrence et de renforts de qualité, notamment dans la zone de l’avant-centre.

Un joueur avec lequel ils sont liés comme tous les deux jours en ce moment est l’attaquant de Naples Victor Osimhen, qui va quitter son club cet été.

Selon le dernier rapport de La Gazzetta dello SportOsimhen veut rejoindre Chelsea et les Bleus peuvent transformer le rêve de l’attaquant en réalité en payant une clause libératoire d’environ 120 à 130 millions d’euros.

Le PSG est également lié à Osimhen et cherche à défier Chelsea pour sa capture.

Chelsea devrait-il chercher à dépenser plus de 100 millions de livres sterling pour un seul joueur ?

Non, c’est mon avis, en bref.

Nous devrions être plus intelligents. Il y a environ 3 à 4 postes que nous devons recruter cet été, nous devrions être sages et répartir notre budget et être en mesure d’acheter plus de postes. Je n’ai pas l’impression de dépenser plus de 100 millions de livres sterling supplémentaires pour un seul joueur et de devoir ensuite lutter à nouveau contre les règles FFP et PSR.

Quelqu’un comme Benjamin Sesko, disponible à la moitié du prix d’Osimhen, représenterait à mon avis un achat plus intelligent. Ou un attaquant confirmé et expérimenté de Premier League tel qu’Ivan Toney serait une meilleure direction à prendre.