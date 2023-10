Victor Osimhen proclame son amour pour les fans de Naples après TikTok Row

L’attaquant de Naples Victor Osimhen a défendu dimanche son club et la population napolitaine contre des accusations de racisme après qu’une vidéo publiée en ligne se moquait de lui pour avoir raté un penalty.

La publication TikTok, qui a ensuite été supprimée des réseaux sociaux officiels du club, montrait qu’Osimhen n’avait pas réussi à marquer son tir au but lors du match de Serie A du week-end dernier contre Bologne, avec une voix aiguë disant « donne-moi un penalty s’il te plaît ».

L’agent d’Osimhen a menacé de poursuites judiciaires, même si le club a déclaré qu’il « n’avait jamais eu l’intention d’offenser ou de se moquer » du meilleur buteur de la saison dernière, sans présenter d’excuses officielles.

Le Nigérian, qui a marqué lors des victoires contre l’Udinese et Lecce cette semaine, a cherché à apaiser les tensions après des allégations de racisme, notamment venant de son pays.

« Venir dans la ville de Naples en 2020 a été une merveilleuse décision pour moi. Les habitants de Naples m’ont montré tellement d’amour et de gentillesse, et je ne permettrai à personne de s’interposer entre nous », a écrit Osimhen dans une publication sur Instagram.

« Les accusations portées contre la population de Naples sont fausses. J’ai beaucoup d’amis napolitains qui font désormais partie de ma famille et de ma vie quotidienne.

« J’apprécie les Nigérians et tout le monde d’avoir prêté leur voix pour me soutenir et me tendre la main », a-t-il ajouté. « Continuons à répandre l’unité, le respect et la compréhension. »

L’agent d’Osimhen, Roberto Calenda, a déclaré que la vidéo à l’origine de la rupture n’était « pas acceptable » tandis que la star de Naples a ensuite retiré des réseaux sociaux presque toutes les photos de lui sous le maillot du club.

Dans sa déclaration dimanche, Osimhen, qui a suscité l’intérêt des principaux clubs européens cet été, a réaffirmé son « amour pour l’insigne (de Naples) est inébranlable et je le porte avec fierté ».

