Jorg Schmadtke devrait devenir le nouveau directeur sportif de Liverpool cet été, mais ne vous attendez pas à ce que Victor Osimhen rejoigne les Reds.

Schmadtke possède une riche expérience en Bundesliga, avec un palmarès impressionnant de signatures de joueurs à bas prix pour que son manager puisse obtenir des airs. Wout Weghorst sera sans doute cité dans les semaines à venir comme l’un de ses plus grands succès : l’attaquant néerlandais a été amené à Wolfsburg pour des cacahuètes avant d’être expédié à Burnley pour un bon profit.

Certains, cependant, désigneront un autre attaquant – peut-être le plus demandé au monde en ce moment – ​​même Schmadtke exprimera ses regrets pour un accord…

Le nouveau directeur sportif de Liverpool, Jorg Schmadtke, a une fois sanctionné le transfert de Victor Osimhen… à un prix ridiculement bas

Victor Osimhen n’a joué que 12 fois pour Wolfsburg (Crédit image : Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

Lorsque Victor Osimhen a rejoint Wolfsburg en janvier 2017 en provenance de l’Ultimate Strikers Academy de Lagos, au Nigeria, l’espoir était grand que l’attaquant adolescent puisse montrer un peu de ce qu’il avait dans le football des jeunes. Il s’agissait d’un accord dans le cadre d’un partenariat avec l’académie nigériane – et avec Mourir Wolfe ciblant l’Europe après une huitième place – l’avenir s’annonçait passionnant.

Cela n’a pas tout à fait fonctionné de cette façon. Wolfsburg a lutté contre la relégation cette saison-là, ne restant que de peu en Bundesliga par la peau des dents, Osimhen n’ayant fait que trois départs, et est apparu neuf fois de plus sur le banc. Le club a remanié l’arrière-salle et l’abri à la suite de leur terrible saison – et est arrivé le directeur sportif, Jorg Schmadtke. Il considérait que la mise au rebut pour la survie était un mauvais terrain pour qu’un adolescent essaie de courir – et ainsi, Osimhen s’est vu proposer un prêt.

Zulte Waregem et le Club de Bruges auraient refusé l’attaquant avant que Charleroi n’accepte l’offre. Le football belge semblait beaucoup mieux convenir à Osimhen, car en 25 apparitions, il a marqué 12 fois. Un bon retour pour un jeune attaquant.

Mais Wolfsburg ne verrait jamais les fruits de l’accord de prêt, puisque Charleroi avait la possibilité de signer Osimhen pour 3,5 millions d’euros dans le cadre de l’accord. En fait, Charleroi le signerait mais ne le jouerait plus jamais : ils ont arraché l’option de rachat aux Allemands et vendu le joueur à Lille un mois plus tard pour 12 millions d’euros, plus 3 millions d’euros de bonus et de bonus.

L’équipe de Bundesliga avait peut-être laissé filer un talent générationnel à travers les filets.

En toute honnêteté, on ne peut pas trop reprocher à Schmadtke d’avoir déplacé Osimhen

Jorg Schmadtke a sanctionné le départ d’Osimhen de Wolfsburg (Crédit image : Maja Hitij/Getty Images)

« Ce n’était pas une bonne décision, avec le recul », a déclaré Schmadtke lors d’une interview avec Botteur (s’ouvre dans un nouvel onglet). « Quand je suis arrivé, il boitait et tournait en rond. On m’a dit que les attaquants que nous avions n’étaient pas assez bons. La leçon la plus importante est qu’il faut être patient avec certains transferts.

Ne soyons pas trop durs avec le nouveau directeur des Reds, ici : la patience n’était pas quelque chose que Wolfsburg aurait pu se permettre à l’époque. Le club risquait d’abandonner la division et Schmadtke n’avait pas été le seul à signer Osimhen – qui n’avait pas marqué le club – en premier lieu.

Osimhen a lutté physiquement et avec la langue, sans compatriote dans l’équipe pour l’aider. Lorsque Hambourg a battu Wolfsburg lors d’un affrontement de relégation en mai de cette saison, le n ° 18 Osimhen a été fortement critiqué pour sa fermeture nonchalante qui a abouti au but gagnant. Il y avait un sentiment accablant qu’il n’était pas prêt pour le club. Il l’a senti lui-même.

« Quand je suis arrivé à Wolfsburg, tout était différent de ce à quoi j’étais habitué », a-t-il déclaré plus tard. Sport1 (s’ouvre dans un nouvel onglet). « Je me suis dit, vais-je m’en sortir ? Mais si j’étais resté au Nigeria, je n’aurais pas eu une chance comme celle qu’ils m’ont donnée en Allemagne. C’était ma première fois en Europe. Je n’avais que 18 ans mais je n’avais pas le temps de m’adapter.

Il est juste de dire qu’une rupture nette était la meilleure pour les deux parties – et bien que Schmadtke puisse regarder en arrière avec une pointe de regret à l’idée d’avoir inclus cette clause de 3,5 millions d’euros dans l’accord pour le Nigérian, ce n’est pas comme si elle revenait mordre Wolfsburg, qui est allé de mieux en mieux en suivant leur pinceau en bas pour se qualifier pour la Ligue des champions peu de temps après.

Parfois, un transfert ne fonctionne tout simplement pas, après tout.