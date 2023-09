Les champions italiens de Naples ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas l’intention d’offenser l’attaquant Victor Osimhen après avoir semblé se moquer de lui dans une vidéo sur TikTok.

Ils ont publié une vidéo sur le site de médias sociaux semblant se moquer de lui après son penalty raté lors du match nul et vierge de Serie A dimanche contre Bologne.

L’agent d’Osimhen a menacé d’intenter une action en justice contre Naples pour ce message bizarre – qui avait une voix étrange et accélérée doublée par-dessus.

Le message a maintenant été supprimé.

Il semblait y avoir des tensions entre Osimhen et le manager de Naples, Rudi Garcia, pendant le match. Le footballeur a été vu en train de réprimander Garcia alors qu’il était remplacé à quatre minutes du temps plein.

Naples n’a pas présenté ses excuses jeudi à l’international nigérian alors qu’il s’adressait au TIC Tac clip, le saluant comme « un atout pour le club ».

« Pour éviter toute exploitation potentielle de l’affaire, Naples souhaite déclarer explicitement que le club n’a jamais eu l’intention d’offenser ou de se moquer de Victor Osimhen, qui est un atout pour le club », indique un communiqué publié sur le site officiel de l’équipe.

« Au cours de l’été, Naples a rejeté toutes les offres de signature de l’attaquant, preuve solide de l’appréciation du club à son égard.

« Sur les réseaux sociaux, et en particulier sur TikTok, le langage expressif est utilisé de manière légère et ludique. Dans cette affaire impliquant Victor, il n’y avait aucune intention de moquerie ou de dérision.

« Si Victor a été offensé d’une manière ou d’une autre, ce n’était pas du tout dans les intentions du club. »

Cela survient après qu’Osimhen ait aidé le club italien à sécuriser son premier titre de champion en trois décennies la saison dernière – renforçant à lui seul Naples avec 31 buts toutes compétitions confondues.

Cependant, le joueur de 24 ans, qui a suscité l’intérêt de Manchester United cet été, n’a pas signé de nouveau contrat avec Naples.

Son contrat actuel court jusqu’à l’été 2025 et susciterait un intérêt de la part de l’Arabie Saoudite.

Garcia a insisté sur le fait qu’Osimhen était engagé envers le club, même si les rapports suggèrent qu’il pourrait envisager son avenir.

« Je peux vous assurer que Victor adore ce maillot », a déclaré Garcia après la victoire de mercredi contre l’Udinese, au cours de laquelle Osimhen a marqué mais a refusé de célébrer. « Il s’investit à 100% dans notre projet.

« J’ai une très bonne relation avec Victor. Je suis content pour lui car il a marqué ce soir.

« Ces deux derniers jours, il y a eu quelques ennuis avec des comportements maladroits. Personne ne voulait être blessant, ni le TikTok avec la vidéo de Victor, ni Victor en prenant ses photos sur les réseaux sociaux.

« Personne n’avait l’intention de blesser qui que ce soit, ce sont des réactions instinctives et compréhensibles. C’est son compte sur les réseaux sociaux, il peut en faire ce qu’il veut.

« Après le match de Bologne, nous étions tous frustrés, en colère, Victor en particulier, car il a raté le penalty. Sur le plan sportif et à d’autres niveaux, notamment sur TikTok, il y a eu beaucoup de choses à gérer ces derniers jours. «

En savoir plus:

L’Angleterre s’opposera à jouer contre des équipes russes après que l’UEFA lève l’interdiction générale

La FA enquête sur des informations selon lesquelles l’ancien patron de l’AFC Wimbledon aurait fait des remarques sexistes

L’agent d’Osimhen, Roberto Calenda, a publié mardi soir une déclaration sur X, anciennement Twitter, à propos de la vidéo.

Il a écrit : « Ce qui s’est passé aujourd’hui sur le profil officiel de Naples sur la plateforme TikTok n’est pas acceptable. Une vidéo se moquant de Victor a d’abord été rendue publique puis, mais maintenant tardivement, supprimée.

« Un fait grave qui cause des dommages très graves au joueur et qui s’ajoute au traitement que subit le garçon dans la dernière période entre les procès médiatiques et les fausses nouvelles. »

Il a ajouté : « Nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor. »

Quelques heures après la réaction de son agent à la vidéo, Osimhen a supprimé de son compte Instagram presque toutes les photos liées à Naples, y compris les célébrations du Scudetto de la saison dernière.

Il a également arrêté de suivre Naples sur Instagram avant de les suivre à nouveau.