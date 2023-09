Victor Osimhen menace de poursuivre Naples pour une vidéo « inacceptable » | Actualités footballistiques

L’attaquant de Naples Victor Osimhen se réserve « le droit d’intenter une action en justice » contre son propre club après qu’une vidéo bizarre apparemment se moquant du joueur ait été publiée puis supprimée du compte TikTok officiel de l’équipe de Serie A.

L’agent de l’attaquant nigérian, Roberto Calenda, a publié une déclaration sur X, anciennement Twitter, affirmant que la vidéo avait causé « des dommages très graves au joueur ».

« Ce qui s’est passé aujourd’hui sur le profil officiel de Naples sur la plateforme TikTok n’est pas acceptable. Une vidéo se moquant de Victor a d’abord été rendue publique puis, mais maintenant tardivement, supprimée », a déclaré Calenda dans un communiqué mardi.

« Nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires et toute autre initiative utile pour protéger Victor. »

Osimhen a raté un penalty tardif lors d’un match nul et vierge contre Bologne en Serie A dimanche et la vidéo présentait un extrait du penalty raté de l’attaquant avec une voix étrange et accélérée doublée par-dessus.

🇳🇬 Il s’agissait de la vidéo originale publiée par Napoli à propos de Victor Osimhen… puis supprimée. ⚠️ …l’agent du joueur Calenda a annoncé qu’Osimhen envisageait d’intenter une action en justice contre Naples. pic.twitter.com/0PLunco9aD -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 septembre 2023

La saison dernière, Osimhen a aidé l’équipe italienne à remporter son premier titre de champion, le premier du club depuis trois décennies, en marquant 31 buts toutes compétitions confondues.

L’étrange clip sur les réseaux sociaux intervient après qu’il semble y avoir eu des tensions entre Osimhen et le manager de Naples, Rudi Garcia, pendant le match.

L’attaquant de 24 ans a été vu en train de réprimander Garcia alors qu’il était remplacé à quatre minutes de la fin du match nul et vierge.

Après le match, Garcia a déclaré aux journalistes : « Même les plus grands joueurs de l’histoire du football ratent les penaltys. Quant à sa sortie, on en a parlé, ce que je dis à mes joueurs reste dans le vestiaire.

Osimhen, qui a suscité l’intérêt de Manchester United cet été, n’a pas accepté de signer un nouveau contrat avec l’équipe italienne.

Les champions de Naples sont septièmes du classement et affrontent l’Udinese à domicile mercredi.