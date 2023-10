Victor Osimhen écrit une lettre d’amour aux fans de Naples suite au scandale TikTok qui pourrait conduire à la sortie du club

Victor Osimhen a exprimé son amour pour les fans de Naples quelques jours seulement après que son agent a menacé de poursuivre en justice les champions de Serie A.

Le joueur de 24 ans a été moqué par l’équipe italienne sur TikTok après avoir raté un penalty lors du match nul 0-0 à Bologne le week-end dernier.

4 L’attaquant de Naples Osimhen a insisté sur le fait que son amour pour le club était « inébranlable » au milieu de la saga TikTok Crédit : Getty

4 Il a marqué lors de ses deux derniers matches depuis que son agent l’a menacé de poursuites judiciaires. Crédit : Getty

Napoli, qui dans une autre vidéo a qualifié l’attaquant nigérian de « noix de coco » – largement considéré comme une insulte raciale – a supprimé ses publications sur les réseaux sociaux.

Leurs premiers messages ont amené le représentant d’Osimhen, Roberto Calenda, à déclarer qu’il envisageait de prendre des mesures contre le club.

L’équipe de Rudi Garcia a répondu en déclarant qu’elle ne voulait pas offenser Osimhen, qui serait sur le radar de Chelsea.

Osimhen a marqué lors de chacun des deux matches de Naples depuis leur déplacement à Bologne, bien qu’il ait décidé de ne pas tirer au but lors de la victoire 4-1 en milieu de semaine contre l’Udinese.

Ses célébrations contre l’Udinese et Leece ont été étouffées, l’attaquant supprimant également toutes les photos sauf une relatives à Naples sur son compte Instagram.

Cela a fait craindre aux fans que le joueur soit malheureux à Naples, mais Osimhen a clairement indiqué que son amour pour les fans était « inébranlable ».

Dans un communiqué publié sur son Histoire InstagramOsimhen a déclaré : « Venir dans la ville de Naples en 2020 a été une merveilleuse décision pour moi.

« Les habitants de Naples m’ont montré tellement d’amour et de gentillesse, et je ne permettrai à personne de s’interposer entre nous.

4 Osimhen a posté ce message de défi sur sa story Instagram Crédit : Instagram : victorosimhen9

4 L’international nigérian serait sur le radar de Chelsea Crédit : Getty

« La passion des Naples alimente mon feu pour toujours jouer avec mon cœur et mon âme, et l’amour pour l’insigne est inébranlable et je le porte avec fierté.

« Les accusations portées contre les habitants de Naples sont fausses. J’ai beaucoup d’amis napolitains qui font désormais partie de ma famille et de ma vie quotidienne.

« J’apprécie les Nigérians et tout le monde d’avoir fait entendre leur voix pour me soutenir et me tendre la main.

«Je suis éternellement reconnaissant. Soutenons l’unité, le respect et la compréhension. FORZA NAPOLI SEMPRÉ. »

Son message aux fans intervient quelques heures seulement après la démission d’Alessio Fortino, responsable de longue date des médias sociaux à Naples, au milieu de la saga.