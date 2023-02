Victor Osimhen Double aide Napoli à battre Spezia 3-0 pour prolonger l’avance au sommet

Victor Osimhen semble renvoyer Napoli au titre de Serie A.

Osimhen a marqué deux autres buts dimanche pour aider Napoli à gagner 3-0 à Spezia et à prendre 16 points d’avance sur l’Inter Milan, deuxième, qui accueillera l’AC Milan hors de forme dans le derby plus tard.

A LIRE AUSSI | I League 2022-23 : Sudeva Delhi FC et RoundGlass Punjab FC s’affrontent 1-1

C’était le cinquième match de championnat consécutif dans lequel Osimhen marquait. L’attaquant nigérian en a marqué sept au cours de cette période pour porter son total à 16 en championnat.

Spezia s’était bien défendu contre l’attaque stellaire de Napoli mais a offert aux visiteurs un penalty moins de 10 secondes après la pause lorsque le défenseur Arkadiusz Reca tentait de retenir Matteo Politano mais ne prévoyait pas que le rebond du ballon le prendrait sur son bras tendu. .

Khvicha Kvaratskhelia a converti le penalty, incitant le jeu à s’ouvrir.

Osimhen avait un but exclu à la 62e minute pour avoir repoussé Mattia Caldara, mais il a dirigé son premier but à la 68e et a doublé son total cinq minutes plus tard après une autre aide de Kvaratskhelia.

Spezia est resté cinq points au-dessus de la zone de relégation.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)