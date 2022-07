Victor Mongil sur son déménagement de rêve au Kerala Blasters

La dernière recrue du Kerala Blasters FC, Victor Mongil, a révélé qu’il avait toujours rêvé de jouer pour le club depuis son arrivée dans la Super League indienne (ISL) pour la première fois lors de la campagne 2019-20.

Mongil, un footballeur professionnel espagnol, est revenu à l’ISL en 2021, mais il n’a pas pu obtenir son transfert de rêve aux Blasters et a rejoint l’Odisha FC à la place.

L’arrière central a connu une bonne saison avec les Juggernauts qui a ouvert la voie à son transfert de rêve à Kochi avant la saison 2022-23.

“J’ai eu la chance de jouer pour certains des meilleurs clubs de l’ATK FC et de l’Odisha FC, mais pour moi, cette décision a été la meilleure car le Kerala Blasters FC, pour moi, est le plus grand club d’Inde en raison de son soutien et de son amour pour les fans. », a déclaré Mongil sur la page Instagram du Kerala Blasters FC.

“J’attendais cela depuis trois ans (la chance de jouer pour le Kerala Blasters FC) mais maintenant c’est une réalité. Je suis très excité pour ce nouveau chapitre et j’ai hâte de jouer mon premier match devant nos fans à Kochi », a-t-il ajouté.

Mongil a disputé 28 matchs dans l’ISL au cours de ses deux relais et a une précision de passe stupéfiante de 80,78% lors de ces matchs. Il s’intégrera donc directement dans le style de jeu technique de l’entraîneur-chef Ivan Vukomanovic et améliorera ainsi l’équipe.

“J’aime le projet car le Kerala Blasters FC veut toujours se battre pour la première place et chaque joueur veut faire partie de ces grands projets”, a-t-il déclaré.

« La saison dernière a été formidable mais nous voulons continuer de la même manière. La nouvelle saison nous offre une nouvelle opportunité de disputer une finale. Nous voulons donc continuer à nous battre jusqu’à ce que nous atteignions une autre finale », a ajouté Mongil.

Mongil, qui a l’expérience de jouer dans les deuxième et troisième niveaux du football espagnol, apportera beaucoup d’expérience à la table qui aidera certainement les jeunes qui forment une grande partie du noyau de l’équipe.

L’Espagnol veut être une force motrice pour ces jeunes joueurs.

“Je veux aider les jeunes joueurs de toutes les manières possibles. Pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. Au football, vous pouvez voler haut ou descendre. D’après mon expérience en Inde, je veux aider ces jeunes joueurs en ce qui concerne leurs compétences, leur alimentation et tout. Je pense qu’il est important pour eux d’être professionnels, car s’ils le font, nous avons une grande chance de remporter le trophée », a-t-il déclaré.

