Victor Mete des Maple Leafs de Toronto parle de la fusillade de Vaughan

Un défenseur des Maple Leafs de Toronto a exprimé sa gratitude à la suite de la vague de condoléances après que son grand-père a été tué dans la fusillade de masse dans un immeuble en copropriété de Vaughan dimanche.

Vittorio Panza, 79 ans, a été identifié comme l’une des cinq personnes décédées dans le saccage plus tôt cette semaine.

Après que la police régionale de York (YRP) ait partagé toutes les identités des victimes avec le public, les Leafs ont confirmé que Panza était le grand-père de Victor Mete et ont exprimé leurs condoléances au membre de leur équipe et à toutes les familles touchées par l’incident tragique.

Jeudi soir, Mete a remercié tous – au nom de toute sa famille – qui ont présenté leurs condoléances « pendant cette période terrible ».

“Nos cœurs sont également avec les autres victimes et leurs familles qui traversent cette tragédie indescriptible”, lit-on dans le tweet. “Merci à tous les premiers intervenants pour votre réponse courageuse dimanche et à YRP pour votre soutien continu. RIP Non non.

Les Leafs ont tenu une minute de silence pour les «cinq vies qui ont été tragiquement perdues» dans «l’incident insensé» avant leur match contre le Lightning de Tampa Bay mardi soir.

Les quatre autres victimes décédées étaient Rita Camilleri, 57 ans, Naveed Dada, 59 ans, Helen «Lorraine» Manock, 71 ans, et Russell Manock, 75 ans. Une sixième victime, Doreen Di Nino, 66 ans, a été transportée d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves.