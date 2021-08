Victor Matfield sur les blessures de Springbok à Pieter-Steph du Toit, Faf de Klerk, changements SA, bataille aérienne contre les Lions | Nouvelles du rugby à XV

Victor Matfield évalue les équipes pour le décideur de la série de samedi entre l’Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais

L’ancien capitaine des Springboks, Victor Matfield, discute des blessures en Afrique du Sud, des changements d’équipe pour les Boks et les Lions et de la bataille aérienne cruciale…

Matfield, qui a remporté 127 sélections de test pour l’Afrique du Sud entre 2001 et 2015, et a joué chaque minute des trois tests de la victoire 2-1 des Springboks contre les Lions britanniques et irlandais en 2009, a parlé avant le troisième test ce fin de semaine.

L’ancien capitaine sud-africain Victor Matfield s’adresse exclusivement à Sky Sports avant le troisième test de samedi

Parler à Sports aériens en Afrique du Sud, l’ancien deuxième ligne a d’abord évoqué les absences pour blessure de la paire de Boks Pieter-Steph du Toit et Faf de Klerk, et les changements apportés en conséquence.

« Ce sont deux grosses pertes », a déclaré Matfield. « Pieter-Steph du Toit a été joueur mondial de l’année 2019, et Faf de Klerk est juste un joueur incroyable et un gars si important pour l’Afrique du Sud.

« Mais je pense que si vous regardez ces tournées et les grandes équipes, tout tourne autour de l’équipe. Vous devez avoir de la profondeur, des blessures vont se produire. Vous devrez apporter des changements et les gens devront entrer.

« Nous avons vu la semaine dernière Kwagga Smith quitter le banc pour Pieter-Steph, deux joueurs différents mais Smith a apporté autre chose au match.

Le demi de mêlée Faf de Klerk et le flanker Pieter-Steph du Toit rateront tous les deux le troisième test de samedi en raison d’une blessure

« Dans les changements apportés par l’Afrique du Sud, Franco Mostert a déjà joué à l’aveugle, en particulier pour les Lions. Je veux dire que son rythme de travail autour du parc est juste là-haut.

« Il n’est probablement pas aussi physique que Pieter-Steph du Toit, mais Lood de Jager arrive avec ce physique et cette capacité d’alignement.

« Lood doit être le meilleur gars pour appeler les alignements et mettre les autres gars sous pression.

« Nous avons vu samedi aussi, au moment où il est entré, le type de balles que SA a gagnées et où ils l’ont gagné, tout d’un coup, ce maul de l’Afrique du Sud était meilleur que la première mi-temps.

Matfield a fait l’éloge de la deuxième ligne Lood de Jager, qui entre pour commencer alors que Franco Mostert passe au flanker

« Je ne pense donc pas que ces changements auront un grand impact. Et puis Cobus Reinach en demi de mêlée est très expérimenté.

« Il a une opportunité alors qu’il n’a pas vraiment eu d’opportunité dans un grand match pour l’Afrique du Sud. Il a joué beaucoup de matchs moins importants, a marqué beaucoup d’essais.

« C’est un joueur fantastique et il a joué dans le monde entier, et dans de gros matchs pour Northampton.

« Il peut intervenir et apporter autre chose aussi, mais Faf [De Klerk] est un très bon joueur pour nous, nous devrons donc attendre et voir ce que cela signifie ce jour-là. »

L’une des clés, à la fois du succès de l’Afrique du Sud en Coupe du monde 2019 et de la deuxième victoire de Test contre les Lions la semaine dernière, était d’avoir les ressources nécessaires pour déployer une division de six/deux des attaquants aux arrières sur le banc, allant à l’encontre de la convention de cinq. /Trois.

Pour le troisième test décisif de samedi, cependant, les Boks sont revenus à cinq attaquants et trois arrières parmi les remplaçants. Cela les affaiblit-il ?

« C’est difficile. C’est dommage qu’un gars comme Duane Vermeulen ne soit pas prêt », a ajouté Matfield.

« Je pense que s’il était là, nous le verrions probablement commencer et nous serions quand même partis avec un partage six/deux.

« Mais à ce stade, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui a été là et a joué beaucoup de matchs.

« Alors peut-être, juste pour cette sauvegarde, si quelque chose se passe avec Handre Pollard et que vous devez amener quelqu’un, qui voulez-vous là-bas pour donner ce coup de pied final? Je pense que Morne Steyn est le bon gars. »

Les Lions, quant à eux, ont apporté six changements à leur XV de départ pour affronter les Springboks.

L’entraîneur-chef Warren Gatland a amené Liam Williams et Josh Adams dans les trois derniers, Bundee Aki au centre, Ali Price au demi de mêlée, Wyn Jones à tête perdue et Ken Owens au talonneur.

Il y a aussi Adam Beard, Sam Simmonds et Finn Russell impliqués dans une équipe de test pour la première fois en tournée, assis parmi les remplaçants.

Matfield est-il surpris par le nombre de modifications ?

« C’est beaucoup de changements, mais il y a des gars qui arrivent qui ont été blessés et si vous regardez cette ligne de fond, avant le premier test, il y avait beaucoup de bruit que c’était la ligne de fond qu’ils allaient choisir, mais ils ne l’ont pas fait .

« Aki apporte probablement un peu plus de puissance au milieu de terrain pour arrêter Damian de Allende. De Allende est vraiment en train de dépasser la ligne d’avantage de l’Afrique du Sud.

« Alors ils pensent probablement amener Aki et il doit empêcher Damian de Allende d’obtenir ce ballon avant.

Bundee Aki a été amené pour commencer au centre, et Matfield pense que c’est pour essayer d’arrêter l’impact de Damian de Allende

« Et puis dans les trois derniers, ils ont probablement choisi qui est le meilleur sous le ballon haut.

« Je pense que dans les deux matches de test, l’équipe qui a remporté la bataille aérienne a remporté le match.

« Nous savons que la bataille aérienne va être si importante.

« Ce sera intéressant, mais si vous regardez le côté qu’ils ont choisi, nous allons voir à peu près la même chose que nous avons vue.

« Nous n’allons pas voir beaucoup de rugby offensif. Nous n’allons pas voir beaucoup de largeur à l’attaque. Ce sera ce coup de pied arrêté et cette bataille aérienne. »