Victor Lindelof parle de l’ampleur de la bataille contre les blessures qui a nui à sa saison

Le défenseur de Manchester United, Victor Lindelof, s’est ouvert sur le problème persistant de blessures qui le tenait cette saison.

Le joueur de 26 ans a été contraint de se retirer de ses responsabilités en équipe première à plusieurs reprises tout au long de la campagne, laissant Eric Bailly ou Axel Tuanzebe pour associer Harry Maguire à la défense de United.

Mais plutôt que de faire une pause prolongée pour essayer de résoudre le problème, Lindelof a l’intention de franchir la barrière de la douleur afin de jouer un rôle dans la quête d’argenterie de United.

« Ouais, j’ai un peu de mal avec mon dos. Je l’ai depuis quelques mois », a déclaré Lindelof à United. site officiel.

«J’ai aussi raté quelques matchs et j’essaie simplement de bien gérer ça. J’ai raté quelques matchs et je suis revenu lentement. J’ai joué un match et puis je me suis reposé à nouveau, je me sentais un peu mieux.

«Cela a commencé à revenir un peu, mais j’essaie simplement de le gérer d’une bonne manière, de bien faire la récupération et ensuite le traitement. [I’m] juste essayer de le gérer d’une bonne manière. »

La blessure de Lindelof a récemment éclaté lors du match nul à Leicester le lendemain de Noël, ce qui l’a forcé à sortir de six matches de manière sporadique à cette époque et au début de janvier.

L’international suédois n’a eu d’autre choix que de continuer, compte tenu des problèmes de blessure de Bailly, et a déjà accumulé 30 apparitions impressionnantes cette saison.