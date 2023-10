Victor LaValle et Kelly Marcel sur le point de vue d’une femme

Auteur Victor LaValle et le showrunner Kelly Marcel ont parlé à io9 lors d’une ligne de presse après le panel pour l’adaptation d’Apple TV+ de Le Changelin, parler de la façon de travailler au sein du limites du romanet quand repousser les limites du contenu de la page.

Alors que le livre est entièrement centré sur Apollo (Lakeith Stanfield), le personnage principal en quête de réponses après que sa femme Emma (Clark Backo) ait soi-disant tué son enfant alors qu’elle souffrait de dépression post-partum, la série évoque le point de vue de deux femmes.

« La seule chose que je voulais faire était de rester complètement fidèle à l’esprit du roman,» a déclaré Marcel, qui a également été scénariste principal et producteur exécutif de la série. « Mais j’ai aussi senti que j’aimerais apporter le point de vue d’Emma en tant que personne qui participe également à ce voyage, ainsi qu’une touche de la mère d’Apollo, Lillian (Adina Porter), également. »

« Je pense que pour être fidèle à un roman tout en l’étendant à la télévision, il faut trouver un partenaire miraculeux comme Victor. [LaValle]qui vous accompagnera dans votre voyage.» a ajouté Marcel, affirmant que l’auteur l’avait encouragée à expérimenter et qu’il était en fait sur le plateau tous les jours. De son côté, LaValle a qualifié cela de « collaboration intense » entre lui et Marcel. Il a révélé que les deux hommes faisaient souvent des allers-retours sur ce qu’il fallait faire et comment le représenter, et qu’il soutenait pleinement sa vision en tant qu’artiste.

« Le meilleur type de leader dit : « Vous avez tous le pouvoir, venez à moi et je prendrai toutes les bonnes choses, toutes les bonnes idées que vous avez, et je les appliquerai. » Et Kelly était un tel modèle de ce genre de confiance », a déclaré LaValle. «Je me suis senti très honoré.»

Les huit épisodes d’Apple TV+ Le Changelin sont disponibles en streaming.

Cet article a été écrit lors de la grève SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des acteurs actuellement en grève, le spectacle dont il est question ici n’existerait pas.

