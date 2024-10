Victor Garber honoré à London, en Ontario.

Victor Garber a eu les larmes aux yeux lorsqu’il s’est rendu à un brunch en son honneur dimanche à London, en Ontario.

« Tu étais mon professeur préféré », a déclaré Garber en serrant dans ses bras une femme en fauteuil roulant.

Cette femme était Marion Simpson, son enseignante à l’école primaire il y a 65 ans.

« Mlle Simpson, je me souviens très bien d’elle, elle était l’une de mes enseignantes préférées », a déclaré Garber à CTV News.

Sa fille Christine Simpson a déclaré qu’elle avait entendu parler de la légende hollywoodienne depuis qu’elle était enfant.

« Elle lui a enseigné en cinquième année à l’école publique Ryerson et a toujours dit qu’il était un enfant formidable et qu’elle l’aimait en tant qu’élève », a déclaré Christine. « Elle a 88 ans, elle souffre de démence, elle a eu beaucoup de problèmes de santé, mais elle se souvient encore de qui il est. »

Victor Garber fait un gros câlin à Marion Simpson, 88 ans, son ancienne enseignante de cinquième année il y a 65 ans à l’école publique Ryerson à London, en Ontario. Simpson a surpris Garber au Delta Armouries Hotel avant un brunch en l’honneur de Garber le 27 octobre 2024. (Brent Lale/CTV News Londres)La surprise à l’hôtel Delta Armouries a été l’un des nombreux moments spéciaux pour Garber ce week-end puisqu’il a été honoré par le Forest City Film Festival (FCFF) avec un Lifetime Achievement Award.

Le FCFF a projeté certains de ses films les plus célèbres comme Titanic, Legally Blonde et Godspell.

C’était aussi un week-end de retrouvailles alors qu’il retournait dans sa ville natale.

« Bill Brady – qui était une icône à London, en Ontario – et un ami très proche de ma mère, disparue depuis longtemps, est ici aujourd’hui », a déclaré Garber. «Cela a été une expérience qui a changé ma vie.»

Victor Garber reçoit un Lifetime Achievement Award du Forest City Film Festival sous le regard de Janice Zolf, le dimanche 27 octobre 2024. (Source : Justice Bekke/Forest City Film Festival) Dimanche matin, un brunch et des questions-réponses ont eu lieu avant la projection de Godspell.

Samedi, un gala a eu lieu en son honneur, comprenant des conversations virtuelles en direct avec certains de ses collègues les plus célèbres.

« Je pensais qu’il y aurait du zoom et des vidéos, mais c’était en direct », a déclaré Garber. « Soudain, il y avait Jennifer Garner, Marty Short, JJ Abrams, Paul Schaefer et Eugene Levy, tous dans le même monde. Ils se parlaient et c’était quelque chose que j’appréciais. c’était au-delà des mots.

Victor Garber parle à Bill Brady à l’extérieur de l’hôtel Delta Armouries à London, en Ontario. le dimanche 27 octobre 2024. (Brent Lale/CTV News Londres)Garber a décrit le week-end comme étant écrasant, émouvant, épuisant et remarquable.

Il a eu du mal à tout comprendre.

« Cela m’a forcé à faire cela, ce que je pense être une chose très importante », a déclaré Garber. « Surtout à mon âge, tu sais, tic tac, tic tac. Je me sens complètement énergique et juste plus qu’honoré. Je dois remercier Dorothy Downs (fondatrice du FCFF) pour cela.

Tous ceux qui ont interagi avec Garber ont eu de grandes choses à dire sur son personnage.

« Il y a des gens dans votre vie qui laissent cette marque indélébile », a déclaré Christine. « Pour ma mère, Victor Garber fait partie de ces personnes spéciales. »

Un cercle peint sur la rue Dundas à London, en Ontario. reconnaissant le Lifetime Achievement Award de Victor Garber le dimanche 27 octobre 2024. (Brent Lale/CTV News London)