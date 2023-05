Victor Gallucci est mort à 81 ans – L’acteur de Bill qui jouait DC Tom Baker et a également joué dans le film Carry On décède

L’acteur de THE BILL, Victor Gallucci, est décédé subitement à l’âge de 81 ans.

La star de Carry On, mieux connue pour avoir joué DC Tom Baker dans The Bill, est décédée le 14 mai.

Sa cause de décès est actuellement inconnue.

Victor est répertorié dans le livre Guinness des records comme le figurant le plus ancien dans une émission de télévision pour son rôle de DC Tom Baker – il est apparu dans plus de 900 épisodes.

On pense que Victor était sur le point de retrouver ses anciens camarades de The Bill lors d’un événement plus tard cette année.

L’événement, qui se tiendra en novembre, sera désormais dédié à Victor.

Au cours de sa carrière, Victor est également apparu dans un certain nombre d’autres rôles à la télévision et au cinéma, notamment Carry On Henry et Minder d’ITV.

Ces dernières années, Victor a fondé et dirigé le festival annuel Isle of Wight Classic Car Extravaganza.