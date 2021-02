Ces coéquipiers se séparent.

Après trois ans ensemble, champion du Super Bowl Victor Cruz et actrice Karrueche Tran se sont séparés, une source confirmée exclusivement à E! Nouvelles. «À l’heure actuelle, ils se concentrent sur la poursuite de la croissance de leur carrière réussie», a expliqué l’initié. « Il n’y a pas de rancune. C’est juste le cas de deux personnes qui avancent dans la vie séparément. »

En décembre 2017, le duo est devenu public avec leur romance alors naissante, sortant main dans la main lors d’une soirée à Los Angeles. Dès lors, ils sont devenus un incontournable sur le tapis rouge et lors d’événements hollywoodiens, notamment les MTV Video Music Awards, les BET Awards et, bien sûr, la Fashion Week de New York.

Cependant, au milieu de la pandémie de coronavirus, leur relation déjà bi-côtière s’est transformée en une relation indéfiniment longue distance, avec le E! correspondant chez lui dans le New Jersey avec sa fille de 9 ans Kennedy tandis que le Les griffes star est resté sur la côte ouest.