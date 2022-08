Victoires qui proviendront de la Loi sur la réduction de l’inflation – Shaw Local

Je n’ai trouvé aucune source indiquant que les États-Unis étaient le pays où l’air était le plus pur. Le meilleur que j’ai pu nous trouver classé était 10e. Aucune source n’a répertorié Cheyenne, Wyoming ou Farmington, Nouveau-Mexique, comme ayant l’air le plus pur de toutes les villes. Un auteur de lettre récent a énuméré les avantages de l’air pur pour notre santé. Avant que le Clean Air Act ne devienne loi en 1970, les États-Unis étaient l’un des pires. Aujourd’hui encore, la pollution de l’air est un grave problème sanitaire et économique. Une étude de 2019 de l’Académie nationale des sciences a déclaré que “plus de 100 000 Américains meurent chaque année de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et d’autres maladies causées par la pollution de l’air”. Le coût pour les Américains était de “quelque 886 milliards de dollars par an – sur les effets sur la santé causés par la pollution de l’air”. Une série de projets de loi nous a fait passer de l’un des pires pays pour la pollution de l’air à, eh bien, mieux. Ainsi, la loi sur la réduction de l’inflation ne fait pas que réduire le déficit, c’est une victoire à bien des égards.

1. Économiquement, c’est une victoire. Parce que le charbon est fini, l’offre diminuera toujours. Les énergies renouvelables comme le soleil seront conséquentes et donc moins chères, surtout quand on s’y engage. Le nouveau projet de loi offre des incitatifs pour faciliter la transition pour les entreprises et les consommateurs.

2. Notre air, qui s’est amélioré depuis l’entrée en vigueur de la législation gouvernementale dans les années 1970, ne s’améliorera qu’avec les énergies renouvelables. La santé s’améliore et les frais médicaux diminuent.

3. Le projet de loi sur le changement climatique propose des carottes et des bâtons pour réduire notre empreinte carbone, ce qui profite à nouveau à notre santé, à notre environnement et à notre économie.

Merci au Congrès (aucun républicain n’a voté pour le projet de loi).

Jeff Varda

McHenry