Victoires de la France et de la Pologne contre le Danemark et l’Arabie Saoudite

La France est devenue la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en battant une équipe danoise fougueuse par 2-1. Kylian Mbappe a marqué les deux buts des champions en titre au Stadium 974 samedi soir.

Les Blues ont à peine dominé contre leurs homologues européens mais culminent au bon moment malgré leurs récents revers de blessure qui ont vu Karim Benzema, Cristopher Nkunku et Lucas Hernandez qui ont tous été exclus du tournoi.

Mbappe a donné l’avantage à la France à l’heure de jeu lorsque Theo Hernandez a fait une course éclair dans la moitié danoise et a fourni un un deux pour la sensation du PSG dont l’effort dévié a battu Kasper Schmeichel.

Les Danois ont rétabli la parité sept minutes plus tard quand Andreas Christensen a propulsé sa tête devant Hugo Lloris après un corner de Christian Eriksen.

La France a cependant eu le dernier mot lorsque Mbappe a inscrit le délicieux centre d’Antoine Griezman depuis l’aile droite à seulement deux mètres.

L’équipe de Didier Deschamps est en passe de dominer le groupe face à la Tunisie lors de son dernier match. Le Danemark doit cependant battre l’Australie pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’Australie bat la Tunisie

Les Socceroos avaient auparavant battu la Tunisie par 1-0 lorsque Mitchell Duke avait marqué le seul but du match en 23rd minute.

L’Australie est actuellement deuxième du groupe D et même un match nul contre les Danois les verrait se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

La Pologne domine l’Arabie Saoudite

Ailleurs dans le groupe C, la Pologne a battu l’Arabie saoudite par 2-0 alors que l’attaquant barcelonais Robert Lewandowski a finalement mis fin à sa disette en Coupe du monde.

Les Saoudiens sont entrés dans le match après avoir surpris l’Argentine lors de leur premier match de groupe et seront déçus de ne rien montrer pour leurs vaillants efforts.

Piotr Zelinski a donné l’avantage aux Polonais à la 39e minute tandis que Lewandowski a pleinement profité d’une calamité défensive de la ligne arrière saoudienne et a gardé sa palourde pour rentrer à la maison pour donner à son équipe trois points importants.

Les Saoudiens se sont rendus coupables d’avoir raté un penalty lorsque Salem Al Dawsari, qui a marqué le but vainqueur contre l’Argentine, n’a pas réussi à battre Wojciech Szczesny dans le but polonais.

Le gardien de la Juventus a plongé à droite pour sauver le coup franc et s’est également levé pour empêcher le suivi. L’équipe européenne a frappé le poteau deux fois par Lewandowski et Arkadiusz Milik avant que l’ancien ne se calme à la 82nd minute pour donner la victoire à son équipe.

