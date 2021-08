victoires au volleyball de plage; L’équipe des États-Unis en action

Mercredi a été rempli de gloire pour l’équipe américaine sur la piste, et jeudi sera une journée charnière pour les États-Unis dans les sports d’équipe aux Jeux olympiques de Tokyo, car de nombreuses équipes seront en action dans l’espoir de se positionner pour l’or.

La journée a bien commencé pour les États-Unis alors que le duo de volleyball de plage « A Team » composé d’April Ross et d’Alix Klineman a pris soin de la Suisse en deux sets pour une place dans le match pour la médaille d’or.

Malgré une défaite dévastatrice contre le Canada en demi-finale, l’USWNT a encore une chance de quitter Tokyo avec une médaille alors qu’elle affrontera l’Australie dans le match pour la médaille de bronze à 4 h HE.

L’une des nombreuses équipes qui espèrent toujours remporter l’or sera l’équipe masculine américaine de basket-ball. Après une impressionnante deuxième mi-temps dans leur victoire de 95-81 sur l’Espagne en quart de finale mardi, l’équipe des États-Unis affrontera l’Australie, qui les a battus lors d’un match hors-concours le mois dernier, à 00h15 HE pour une place dans la médaille d’or. Jeu.

Parmi les autres équipes en action, citons l’équipe américaine de baseball qui affronte la Corée dans l’espoir d’une revanche contre le Japon dans le match pour la médaille d’or, tandis que l’équipe féminine de water-polo affrontera la ROC en demi-finale.

Les hommes de l’équipe américaine d’athlétisme tenteront d’obtenir leur première médaille d’or de ces Jeux car ils ont les favoris Ryan Crouser au lancer du poids et Grant Holloway au 110 mètres haies.

RÉCAPITULATIF DU MERCREDI : Sydney McLaughlin bat le record du monde des haies femmes

DERNIÈRES DE TOKYO : Inscrivez-vous à notre newsletter olympique pour obtenir un aperçu exclusif

ALERTES TEXTE OLYMPIQUE : Nous serons votre guide pour les Jeux avec le scoop intérieur envoyé directement sur votre téléphone

TOKYO – Le skateboard au parc vient avec sa juste part de wipeouts. Dans les préliminaires des Jeux olympiques de Tokyo, l’un est venu pour le leader et un caméraman.

L’Australien Kieran Woolley terminait une grosse descente lorsqu’il est allé monter un rail au sommet du bol. On ne sait pas comment il comptait s’en sortir, car au sommet du parcours, il est entré en collision avec un caméraman des services de radiodiffusion olympique.

Lors de la rediffusion, il montrait le casque de Woolley entrant en collision avec l’objectif de la caméra avant que le flux du caméraman n’entre dans le cadre.

Les deux semblaient indemnes et, heureusement pour Woolley, cela ne semblait pas avoir d’importance.

Il a marqué 82,69 pour prendre la tête du classement général lors de la troisième manche préliminaire.

–Rachel Axon

TOKYO – Le duo américain de beach volley April Ross et Alix Klineman se dirige vers le match pour la médaille d’or après avoir battu l’équipe suisse 2-0 d’Anouk Verge-Depre et Joana Heidrich en demi-finale.

La paire a fait un travail rapide sur les Suisses, les battant 21-12, 21-11. Ils ont effectué une course de 7-1 à la fin du premier set pour gagner et une course de 5-1 à la fin du second. Ross a terminé avec 15 points d’attaque tandis que Klineman a contribué neuf points d’attaque et quatre points de blocage.

Ross et Klineman joueront en finale le vendredi 6 août contre les Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy, qui ont battu les Lettones Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka en demi-finale.

L’équipe américaine est jumelée depuis 2018 et s’est classée n ° 2 au monde avant les Jeux olympiques de Tokyo. Ross et Klineman ont gagné une fois et ont terminé troisièmes à deux reprises sur le tour du monde en 2021. Ensemble, ils ont six victoires FIVB.

Ross a participé à deux Jeux olympiques précédents – elle a remporté l’argent en 2012 avec Jen Kessy et le bronze en 2016 avec Kerri Walsh Jennings. Avec sa troisième place en 2016, elle est devenue la quatrième joueuse de beach-volley de tout sexe à remporter plusieurs médailles olympiques dans ce sport (Walsh Jennings, Misty May-Treanor et Karch Kiraly sont les autres).

–Olivia Reiner

Avant leur match de demi-finale contre la Suisse, le duo américain de beach-volley composé d’April Ross et d’Alix Klineman, connu sous le nom de « A Team », a reçu le soutien d’un autre membre de la A-Team, M. T.

Ross et Klineman affronteront le duo suisse d’Anouk Verge-Depre et Joana Heidrich à 20 h HE pour une place dans le match pour la médaille d’or, alors qu’ils semblent être les premiers Américains depuis Misty May-Treanor et Kerri Walsh Jennings en 2012 à gagner l’or au beach-volley.

— Jordan Mendoza

STAMFORD, Connecticut – En 2011, alors qu’elle cherchait un endroit où s’installer pour son département des sports, NBC est tombée sur un entrepôt de shampoing Clairol dans cette ville pittoresque de l’Est du Connecticut, à environ 40 miles au nord-est de New York. Personne n’avait imaginé qu’il jouerait un rôle crucial dans la vaste gamme de propriétés sportives du réseau.

Dix ans plus tard, cet espace d’entrepôt a été converti en un étage complet de plusieurs salles de contrôle et de studios, avec un quai de chargement existant afin que les camions de télévision aient un endroit où fonctionner.

Bien qu’il y ait près de 1 600 employés de NBC Olympics sur place à Tokyo, la plupart du travail en coulisses est effectué à Stamford, y compris les camions de production susmentionnés qui aident les téléspectateurs à regarder le volley-ball, le golf, le basket-ball et les épreuves de natation.

« La plus grande partie est à quel point l’opération est impressionnante et grande et continue de croître aux États-Unis et c’est juste un produit des changements technologiques et de l’importance de trouver un système simple pour créer la télévision », Sam Flood, producteur exécutif et président , Production, NBC & NBC Sports Network, a déclaré USA TODAY Sports.

— Scooby Axson

TOKYO – Gagner une médaille olympique est extrêmement difficile. Gagner une médaille d’or olympique est extrêmement difficile, surtout dans les sports individuels comme l’athlétisme. Le médaillé d’or doit vraiment être le meilleur au monde. Pour mettre les choses en perspective, la population mondiale approche les 7,9 milliards, selon Worldometer.

Ce qui s’est passé sur l’athlétisme pour l’équipe masculine américaine résume exactement cela.

« C’est vraiment dur. Tout l’entraînement, tout le levage, toute la course et tous les kilomètres que nous avons parcourus », a déclaré Kenny Bednarek quelques instants après avoir remporté une médaille d’argent au 200 mètres masculin. «C’est juste beaucoup de travail dur, dur. Ce n’est pas facile. Vous devez vous assurer de boire de l’eau, de vous réhydrater tous les jours, de vous étirer tous les jours et d’utiliser tout l’équipement dont vous disposez… Ce n’est pas facile, mais vous pouvez le faire si vous travaillez dur.

Malheureusement pour l’équipe masculine américaine, aucun d’entre eux n’a pu réaliser ses rêves en or.

Après six jours de compétition, l’équipe masculine américaine a remporté cinq médailles au total – quatre d’argent et une de bronze. Zéro médailles d’or. Les hommes d’athlétisme des États-Unis sont toujours en tête de tous les pays participants dans le décompte global des médailles avec cinq. Cependant, à la clôture de la sixième journée olympique d’athlétisme, 10 pays ont au moins une médaille d’or en athlétisme, dont l’Allemagne et l’Italie en tête avec deux chacune.

La bonne nouvelle pour l’équipe masculine américaine est que sa sécheresse pour la médaille d’or ne devrait pas durer trop longtemps. Le détenteur du record du monde et champion olympique en titre Ryan Crouser est le grand favori de la finale du lancer du poids masculin jeudi. Sur la piste jeudi, Grant Holloway se lance dans la course finale du 110 mètres haies. 1 mondial et en meilleure forme que n’importe lequel de ses concurrents. Il pourrait y avoir deux médailles d’or à venir, et peut-être plus, en quelques heures. Mais cela n’enlève rien à l’incroyable défi que représente d’être le meilleur au monde lors d’une épreuve individuelle.

KASHIMA, Japon – Les matchs pour la médaille de bronze ne sont pas vraiment le truc des femmes américaines.

Oh, ils sont bien pour les autres équipes. Pour l’équipe de renom dans le jeu, cependant, cela a toujours été l’or ou le buste. Ils ont remporté les deux dernières Coupes du monde et étaient finalistes du tournoi avant cela. Dans les cinq premiers tournois olympiques, ils ont remporté l’or ou l’argent.

Mais quand le choix est bronze ou buste, eh bien, un bronze n’a pas l’air si mal.

« Nous sommes chanceux d’être ici pour jouer », a déclaré mercredi la gardienne de l’USWNT Adrianna Franch. « Et nous sommes concurrents. Nous sommes ici pour gagner. Nous sommes ici pour remporter une médaille. Tout le monde essaie de remporter une médaille. Nous n’avons pas réussi à décrocher l’or ou l’argent, mais le bronze est tout aussi important (parce que) c’est pour cela que nous devons nous battre.

Malgré tous les succès de l’USWNT, il s’agit des deuxièmes Jeux olympiques consécutifs où l’équipe n ° 1 mondiale n’a pas réussi à remporter le match pour la médaille d’or. Jouer l’Australie jeudi pour le bronze est en fait une amélioration par rapport à 2016, lorsque les Américains étaient sortis en quarts de finale.

Après avoir remporté la Coupe du monde en 2019 et obtenu une année supplémentaire pour se remettre des célébrations qui ont suivi, les Américains semblaient être les favoris pour l’or à Tokyo. Mais ils n’ont jamais semblé tout à fait corrects, se faisant mettre en déroute par la Suède lors de leur premier match et étant tenus sans but lors de deux de leurs trois matches de groupe.

Ils avaient besoin d’une fusillade pour battre les Pays-Bas en quart de finale, puis ont perdu contre le Canada – pour la première fois en 20 ans, rien de moins – après que les Canadiens ont converti un penalty au 74e.

Cela pourrait aussi être le dernier match pour certaines des plus grandes stars de l’équipe, et elles ne veulent pas repartir avec une défaite.

Une médaille de bronze ne sera jamais assez bonne pour l’USWNT. Mais, dans ce cas, c’est mieux que l’alternative.

— Armure de Nancy