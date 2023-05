Les célébrations du Jour de la Victoire et les marches du Régiment Immortel ont eu lieu le 9 mai à travers le monde

Les célébrations du Jour de la Victoire – marquant la défaite de l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale il y a 78 ans – ont eu lieu le 9 mai dans le monde entier. Cette année, cependant, les célébrations ont fait l’objet de restrictions dans plusieurs pays et ont même été carrément interdites en raison du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine.

Selon l’ancien président du pays, Igor Dodon, une grande marche du Régiment immortel a eu lieu en Moldavie, avec la participation de quelque 50 000 personnes. De nombreux participants ont défié l’interdiction de porter le ruban traditionnel orange et noir de St. George lors de l’événement et certains ont même été condamnés à une amende pour l’infraction.

🇲🇩 La police de Moldavie continue d’imposer des amendes pour le port du ruban Saint-Georges. Les gens disent qu’ils vont les défier. Cependant, dans le centre de Chișinău, en Moldavie, la plus grande copie de la Bannière de la Victoire a été déployée. pic.twitter.com/vt4zLamxR5 — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) 9 mai 2023

Une autre marche du régiment immortel a eu lieu dans la capitale bulgare, Sofia, malgré la pression des autorités locales. Le cortège a été perturbé par un groupe de militants d’extrême droite qui occupaient un monument local à l’armée soviétique, la police devant intervenir pour séparer les deux groupes en conflit.

La Bulgarie a également célébré le Día de la Victoria. La gente se réunió en el monumento al ejército soviético en Sofía. pic.twitter.com/IXvH9rBDlh — omy knmore (@omy2knmore) 9 mai 2023

Un ruban de Saint-Georges de 78 mètres de long a été déroulé dans la ville de Thiruvananthapuram, dans le sud de l’Inde. La longueur du ruban massif commémore apparemment le 78e anniversaire du Jour de la Victoire.

Dans les États baltes, qui mènent depuis longtemps des politiques visant à éliminer leur passé soviétique et à montrer une attitude hostile envers le jour de la victoire, certains habitants ont toujours défié les interdictions de célébrer. En Lettonie, jusqu’à 17 personnes ont été arrêtées le 9 mai, et 23 procédures administratives et quatre procédures pénales ont été lancées, selon la police locale.

En Estonie, certains ont réussi à participer à une rare célébration transfrontalière du Jour de la Victoire. Dans la ville de Narva, séparée par sa rivière homonyme d’Ivangorod en Russie, des dizaines d’habitants se sont présentés pour regarder une exposition festive organisée du côté russe de la frontière, des images de la scène sont diffusées.

En cas d’erreur, расположенного на другом берегу реки pic.twitter.com/sqiZfqxpnU — Командир Полка (@kompolk) 9 mai 2023

En Italie, plusieurs cérémonies de dépôt de couronnes ont eu lieu à travers le pays dans des monuments associés aux événements de la Seconde Guerre mondiale. À Palestrina, une ville à l’est de Rome, la cérémonie au mémorial aux soldats soviétiques a réuni de nombreux responsables locaux et diplomates russes.

Deposizione di fiori al monumento ai caduti nella lotta control il nazismo e il fascismo nella città italiana di Palestrina.Nel marzo 1944,qui perirono i soldati della Guardia Rossa Nikolai Demyanchenko,Anatoly Kurepin e Vasily Skorokhodov,membri delle unità di guerriglia locali pic.twitter.com/KKaHXShMfc — Ekaterina меня ZOVут (@EkaterinaVA8) 9 mai 2023

« Nous sommes réunis ici pour honorer la mémoire des courageux soldats soviétiques qui, avec de nombreux autres hommes et femmes de nationalités différentes, ont sacrifié leur vie dans la lutte contre la barbarie nazie », a déclaré le chef adjoint de l’administration de Palestrina, Natalino Carusi, lors de l’événement.