Victoire ou non défaite : l’Ukraine sait ce qu’elle veut, mais les experts se demandent si les dirigeants de l’OTAN le savent

La salle de conférence ensoleillée de la luxueuse station balnéaire allemande du château d’Elmau, nichée dans les montagnes verdoyantes de Bavière, était à peu près aussi éloignée que possible du paysage sanglant et jonché de missiles de l’Ukraine.

C’est une déclaration à la fois littérale et figurative.

Les dirigeants des démocraties les plus riches du monde, certains d’entre eux portant des manches de chemise d’un blanc immaculé qui atténuent la chaleur, ont écouté attentivement le président ukrainien Volodomyr Zelensky, vêtu de son t-shirt de combat vert désormais emblématique, alors qu’il s’exprimait par vidéoconférence sur le grand écran avant de se lancer dans des questions et des listes de blanchisserie de ce que chacun d’eux avait fait.

Ils ont parlé, au total, pendant environ deux heures, selon plusieurs responsables occidentaux.

Les dirigeants du G7 ont passé leurs trois jours ensemble à étudier les dégâts économiques de la guerre, à la fois en Ukraine, en Occident et dans le reste du monde, où la flambée de l’inflation, les coûts de l’énergie et les prix des denrées alimentaires menacent de distraire et même d’éroder le soutien à ce pays d’Europe de l’Est battu et ensanglanté. .

En route vers la porte du sommet de l’OTAN à Madrid, le Canada a annoncé mardi une autre bouée de sauvetage budgétaire pour le gouvernement de Zelensky; un prêt de 200 millions de dollars par l’intermédiaire du Fonds monétaire international, entre autres, pour aider à maintenir à flot le gouvernement ukrainien.

Au cas où vous suivriez, le Canada a engagé 1,6 milliard de dollars en prêts et 1,3 milliard de dollars en soutien direct à l’Ukraine, dont 320 millions de dollars en aide humanitaire, selon le cabinet du premier ministre.

Ne pas perdre vs gagner

Il y a eu beaucoup de discussions autour de la table sur le fait de nier la victoire de la Russie en Ukraine. Il y a une différence entre ne pas perdre et gagner. Dans certains cas, il peut y avoir une distinction subtile, mais lorsqu’il s’agit de la guerre en Ukraine, on peut débattre qu’il s’agit d’une séparation existentielle.

Zelensky a été clair. La restauration des frontières internationalement reconnues de l’Ukraine est son objectif de guerre, même si – à des moments faibles – il y a eu des suggestions de compromis.

Les dirigeants du G7 ont quitté leur retraite chic sans avoir une vision claire de ce à quoi ressemble la victoire pour eux parce que la façon dont les choses se sont déroulées sur la scène mondiale, il est juste de dire que nous avons tous un intérêt dans cette affaire.

“Je pense que les États-Unis sont à fond et ils veulent voir l’Ukraine gagner”, a déclaré Matthew Schmidt, professeur agrégé et expert en sécurité nationale à l’Université de New Haven dans le Connecticut.

“Je pense que les Américains voient [French President Emmanuel] Macron comme faisant pression pour aider l’Ukraine à ne pas perdre complètement. Maintenant, on ne sait pas encore ce que l’une de ces parties pense de gagner – en d’autres termes ce que signifie la victoire. Droit?”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à gauche, serre la main du président français Emmanuel Macron après une conférence de presse à Kyiv au début du mois. Les dirigeants de l’OTAN comme Macron doivent décider ce qu’ils veulent, gagner ou ne pas perdre, disent les experts. (PA)

Pour sa part, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il croyait que les Ukrainiens devaient décider à quoi ressemblait la victoire et que ce n’était peut-être pas le moment de le faire.

“Si et quand le président Zelensky et l’Ukraine ont décidé qu’il était temps de négocier ou d’avancer vers une résolution, pour s’assurer que la Russie soit vaincue en Ukraine, ils doivent pouvoir négocier en position de force – une position de force”, a-t-il déclaré. .

On peut également soutenir que l’OTAN dira qu’elle a fait de son mieux – dans les limites limitées de son mandat – pour s’assurer que l’Ukraine ne perde pas sa guerre avec la Russie.

La question, cependant, pour les dirigeants de l’alliance militaire occidentale, alors qu’ils se réunissent à Madrid, en Espagne cette semaine, est de savoir s’ils veulent et ont la volonté politique de s’assurer que l’Ukraine obtienne ce qu’elle veut.

Le coût de la guerre pour l’Ukraine

L’approche occidentale actuelle consistant simplement à soutenir les Ukrainiens est insoutenable aux yeux de nombreux experts profondément enracinés dans la région.

“Nous nous sommes appuyés sur une approche dissuasive et une approche d’assistance, qui sont arrivées trop tard et trop peu”, a déclaré Phillip Karber, président de la Fondation Potomac, qui a effectué 39 voyages en Ukraine depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et est considéré comme l’un des les plus grands experts occidentaux de la guerre de huit ans.

“Maintenant, nous luttons pour essayer de leur donner assez pour ne pas perdre, mais nous préparons cela pour – au mieux – un conflit sanglant qui sera désastreux pour l’Ukraine, très instable, [and] conduire inévitablement à un conflit plus intense.”

Invoquer la volonté d’aider l’Ukraine à “gagner” exige des dirigeants de l’OTAN qu’ils comprennent fermement une autre distinction – que la guerre les concerne vraiment, pas l’Ukraine, a-t-il déclaré.

La résidente locale Tetyana se tient devant sa maison endommagée à la suite des bombardements russes à Bakhmut, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le vendredi 24 juin. Les dommages subis par l’Ukraine sont parfois négligés. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

Alors que certains dirigeants occidentaux, dont Trudeau mardi, ont expliqué à quel point l’Ukraine est en première ligne dans la lutte entre la démocratie et l’autoritarisme, Karber a déclaré qu’il pensait qu’il y avait encore une bonne dose de déni dans certaines capitales occidentales qu’il s’agissait d’une crise existentielle.

“L’Ukraine n’est qu’un pion dans cette affaire et l’OTAN doit donc vraiment s’en occuper maintenant”, a-t-il déclaré.

Parce que Zelensky a été si courageux et efficace sur la scène mondiale, et que son gouvernement a su communiquer ses succès sur les réseaux sociaux, Karber a déclaré qu’il y avait une grave sous-appréciation du martèlement que le pays a subi.

“Je ne pense pas que nous réalisions les limites de leur endurance”, a-t-il ajouté.

Soutenir l’Ukraine sur le long terme

Ces limites ont été affichées la semaine dernière lorsque les forces ukrainiennes, après des semaines de combats acharnés de maison en maison, de pièce en pièce, se sont retirées de la ville clé – maintenant en ruine – de Severodonetsk, dans l’est de l’oblast de Lougansk (province). Tout comme le siège impitoyable et la reddition de Marioupol, sur la mer d’Azov, ce fut une défaite brutale au ralenti, destinée à saper la force de combat des Ukrainiens.

D’autres experts avertissent également que l’OTAN doit être préparée à une confrontation longue et interminable avec la Russie sur de nombreux fronts.

À court et moyen terme, disent-ils, l’Ukraine aura besoin d’une aide massive.

“Cela va être, je pense, vraiment difficile pour l’establishment militaire européen”, a déclaré Max Bergmann, directeur du programme Europe au Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington.

“Je pense que la situation dans laquelle l’Ukraine se trouve actuellement est une longue guerre d’usure contre une superpuissance militaire mondiale et ils mènent cette guerre seuls, et je pense que le défi pour les États-Unis, pour l’Europe, est que nous doivent également se positionner pour soutenir l’Ukraine sur le long terme.”

Bergmann a déclaré que le « triomphalisme initial » auquel l’Ukraine a survécu au printemps est en train de disparaître.

Rester uni sera le plus grand défi dans tout scénario de longue guerre, en particulier dans ces circonstances économiques, a déclaré Stefanie von Hlatky, experte en défense et professeure agrégée d’études politiques à l’Université Queen’s.

“C’est le principal danger pour l’OTAN à long terme, c’est de maintenir cette démonstration publique de cohésion politique”, a-t-elle déclaré.

“Certes, c’était très visible à court terme, voire impressionnant ; la mesure dans laquelle les États membres de l’OTAN se sont ralliés très rapidement et ont eu un front très uni [over the war in Ukraine]mais à moyen et à long terme, cette unité peut se désagréger.”