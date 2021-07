Victoire méritée dans une grande course pour Danyah à Ascot | Nouvelles de course

Danyah a été récompensé pour une série de bons efforts en tenant juste Star Of Orion pour remporter les Moet & Chandon International Stakes à Ascot.

L’enfant de quatre ans entraîné par Owen Burrows avait été placé dans trois gros handicaps cette saison, y compris lorsqu’il était deuxième des Buckingham Palace Stakes la dernière fois.

Après avoir voyagé fortement pour frapper l’avant bien plus de deux stades pour William Buick, Danyah a dû être prêt alors que les challengers montaient.

C’est Star Of Orion qui s’est le plus rapproché de Laura Pearson et Ralph Beckett – mais même en recevant des morceaux de poids, il n’a pas pu s’en sortir.

« En le regardant en direct, j’ai pensé qu’il avait encore fini, et ce n’est que lorsque j’ai vu la rediffusion que j’ai pensé que nous avions gagné », a déclaré Burrows.

« Il a si bien voyagé. Ce n’était pas le plan pour le faire – mais c’était une préoccupation qu’il n’y ait pas beaucoup de rythme autour de nous.

« Ces handicaps lui conviennent clairement – et même s’il sera assez bien noté pour aller dans une Listed ou un Groupe Trois maintenant, ils ne seront pas courus pour lui convenir.

« Il va sur n’importe quel terrain, j’avais regardé le Balmoral (le jour des champions), parce qu’il gère beaucoup de coupe, et j’étais en fait un peu inquiet que la pluie ne soit pas tombée aujourd’hui. »

Après un quasi-accident angoissant dans les Princess Margaret Stakes, le champion jockey Oisin Murphy a enregistré un autre vainqueur dans ce qui s’avère être une période brûlante lorsque Guru s’est levé tard dans le Porsche Handicap.

Sans victoire depuis ses débuts, le trois ans entraîné par John et Thady Gosden avait bien couru lors de son dernier départ sur la piste derrière Isla Kai, non partante à cette occasion car le terrain était trop rapide.

Renvoyé par une chance de 7-2, il a rattrapé Marsabit dans les dernières foulées pour gagner par une courte tête.

John Gosden a déclaré : « Il s’était un peu perdu, mais il est très bien revenu et a été un peu malchanceux l’autre jour.

« Ils n’ont pas suivi le rythme aujourd’hui et j’ai aimé la façon dont il a dû se lancer dans la course de loin. Il aura 10 stades dans le temps, mais un mile fortement couru est ce qu’il veut maintenant. »

Lorsque le Cambridgeshire a été suggéré comme cible possible, Gosden a répondu: « Vous pouvez dire cela – mais je ne peux pas, car à la minute où je le ferais, il augmenterait de 5 livres! »