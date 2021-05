Victoire magnifique: la reine des dames pose avec le drapeau russe après avoir surmonté le fiasco tricolore lors d’une victoire spectaculaire au Championnat du monde

À l’aboutissement d’une confrontation qui s’était révélée étonnamment controversée, Tansykkuzhina a remporté son septième titre dans les circonstances les plus dramatiques, remportant effectivement un tie-break limité dans le temps après que son adversaire, la titan polonaise Natalia Sadovskaya, ait eu besoin d’un seul point pour réclamer. la Couronne.

Sadovskaya, qui n’est deuxième que Tansykkuzhina dans le classement, a baissé la tête vers le tableau à la fin, semblant convenablement affaiblie après avoir perdu par la plus petite des marges après avoir été confortablement en tête plus tôt dans la finale.

« Nous avons gagné, » Tansykkuzhina a déclaré à ses fans, ajoutant trois points d’exclamation dans une expression de son extase à la fin d’une épopée qui avait duré près de deux semaines. « Il est temps de rentrer à la maison. Merci pour votre soutien extraordinaire. »

La Russe Tamara Tansykkuzhina est devenue sept fois championne du monde de draft! Tous ces jours j’ai fini de jouer sans le drapeau, il n’était pas retourné (malgré les excuses pour le scandale)! Et toujours gagné! Un héro! pic.twitter.com/l2EAwRqmMZ – Sam Wild (@ SamWild34838434) 4 mai 2021

Le championnat du monde de cette année restera dans les mémoires pour un incident étrange au quatrième tour, lorsque le drapeau russe à côté du nom de Tansykkuzhina sur la table a été brusquement balayé par le secrétaire du tournoi à la suite d’un ordre apparent de l’Agence mondiale antidopage (AMA), qui impose actuellement une interdiction de deux ans aux athlètes et sportifs russes concourant sous leur drapeau lors de compétitions internationales.

Le scandale a déclenché une dispute sportive, politique et diplomatique qui a abouti à une vague d’accusations, d’excuses et de déclarations, y compris la fureur que Tansykkuzhina avait perdu sa concentration et une ronde en raison de la distraction indésirable, ainsi qu’une réponse du bureau du président russe Vladimir Poutine. .

Félicitant Tansykkuzhina après son ultime triomphe, le député de la Douma d’État Dmitri Svishchev a interrogé l’AMA et félicité Sadovskaya pour elle « acte de respect » en enlevant son propre drapeau en signe de solidarité.

🇷🇺 🏆La brillante star des dames de Russie Tamara #Tansykkuzhina est devenu 7 fois Champion du Monde! Elle a glorifié la Russie contre toute attente: les « hôtes » polonais ont retiré le drapeau russe de manière déconseillée à la mi-match. pic.twitter.com/6Cb1dR5ZGO – Russie 🇷🇺 (@Russia) 3 mai 2021

«J’espère vraiment que cela ne se reproduira plus à l’avenir», dit-il à Championat, en se tournant vers des événements majeurs tels que les Jeux Olympiques de Tokyo prévus cet été.

« Bien sûr, je ne peux manquer de noter l’attitude grossière des organisateurs envers notre athlète. Malheureusement, pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas fournir à nos athlètes un soutien diplomatique normal lors des tournois. »

Les hôtes polonais ont présenté des excuses pour l’incident incendiaire, tandis que les patrons de l’AMA ont affirmé qu’ils n’avaient pas insisté pour que le drapeau soit retiré pendant l’action sportive.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Tamara Tansykkuzhina (@tamaratansykkuzhina)

Réfléchissant au déficit 32-16 de Tansykkuzhina après le quatrième tour, Oleg Dashkov, vice-président de la Fédération russe de rédaction, a reconnu: « Bien sûr, cet incident de drapeau a eu un impact, a eu un impact sur [Tansykkuzhina].

« Puis elle a perdu à l’improviste. Mais elle a su répondre dignement et gagner. »

Sadovskaya a été gracieuse dans la défaite après ce qu’elle a décrit comme « deux semaines difficiles de combats, de nerfs et d’émotions. »

« Nous espérions tous une fin heureuse, mais c’est probablement ce qu’est le sport et pourquoi nous l’aimons tant », a-t-elle déclaré à des milliers de followers sur Instagram.

« Ce dont je rêvais depuis des années vient de se réaliser. Les records d’audience quotidiens parlent d’eux-mêmes – vous avez découvert à quel point ce sport est difficile et exigeant.

« Je crois que tout dans la vie a une raison et qu’une bataille perdue se transformera en quelque chose de nouveau et de beau. Merci beaucoup pour des centaines de messages – j’ai les meilleurs fans du monde. »