Victoire fougueuse de la Coupe du monde pour le Suisse Shaqiri contre la Serbie

DOHA, Qatar – La Suisse a scellé un huitième de finale contre le Portugal avec une victoire 3-2 contre la Serbie dans un affrontement de mauvaise humeur au stade 974 qui a vu 11 joueurs écopés d’un carton jaune par l’arbitre Fernando Rapallini.

Les buts de Xherdan Shaqiri, Breel Embolo et Remo Freuler ont suffi à sceller la victoire des Suisses, tandis qu’Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic ont marqué pour la Serbie.

Mais le match s’est terminé par des scènes peu recommandables en dehors du terrain, avec une annonce de la FIFA faite sur le système de sonorisation exhortant les fans à arrêter les bruits et les gestes discriminatoires.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. La Suisse avance, mais peut-elle mettre fin à la malédiction de la Coupe du monde ?

La Suisse se qualifie bien pour les Coupes du monde et sort assez bien de son groupe en finale, mais elle n’a pas atteint les quarts de finale lors de ses sept dernières tentatives. Qatar 2022 sera-t-il différent ?

Cette victoire 3-2 contre la Serbie signifie que l’équipe suisse de Murat Yakin affrontera le Portugal en huitièmes de finale, et c’est un match que les Suisses peuvent gagner avec leur organisation et leur menace de but.

Mais depuis qu’elle a accueilli la Coupe du monde en 1954, la Suisse n’a pas atteint les huit derniers – elle a pris l’habitude de se qualifier pour le tournoi sans toutefois s’imposer.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Programme

– O’Hanlon : Classement des vibrations de l’équipe pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde

Mettre fin au rêve de Coupe du monde de Cristiano Ronaldo serait certainement un souvenir pour le Suisse, mais l’équipe de Yakin sera un danger pour le Portugal. Ils ne sont pas spectaculaires, mais solides et l’équipe portugaise de Fernando Santos les trouvera difficiles à casser.

Embolo et Shaqiri, qui ont tous deux marqué dans ce match, causeront des problèmes à la défense portugaise, mais la capacité des Suisses à contenir la menace offensive portée par les Portugais décidera de l’égalité.

Mais après tant de tournois décevants, la Suisse est capable d’atteindre les quarts de finale au Qatar.

2. Shaqiri livre pour la Suisse sous une pression intense

Xherdan Shaqiri est entré dans ce match sous une énorme pression après avoir irrité la Serbie avec sa célébration de but lors de la victoire 2-1 de la Suisse à Russie 2018. À cette occasion, l’attaquant des Chicago Fire, un Albanais de souche né au Kosovo, a provoqué une controverse politique en effectuant un deux -geste d’aigle à tête (le symbole sur le drapeau albanais) avec ses bras devant les supporters serbes.

La célébration a été si controversée – les tensions restent vives entre la Serbie et le Kosovo – que Shaqiri a raté un affrontement en Ligue des champions contre l’étoile rouge de Belgrade en Serbie avec l’ancien club de Liverpool en raison de préoccupations pour sa sécurité.

Lorsque son nom a été lu avant le match au stade 974, Shaqiri a été bruyamment hué par les supporters serbes et c’était la même chose chaque fois qu’il touchait le ballon.

Xherdan Shaqiri est impopulaire parmi les supporters serbes, qui l’ont hué chaque fois qu’il touchait le ballon, mais il ne l’a pas laissé l’affecter vendredi. Ina Fassbender/AFP via Getty Images

Mais Shaqiri a réussi à éliminer les distractions hors du terrain pour produire une performance gagnante pour les Suisses, en marquant un et en jouant un rôle clé dans deux autres buts.

Le joueur de 31 ans a marqué le premier match de la Suisse à la fin où les supporters serbes étaient assis, et il a célébré devant eux en mettant son doigt sur ses lèvres puis en pointant le nom au dos de sa chemise.

Shaqiri était clairement très motivé pour gagner ce match et assurer la qualification de son pays d’adoption, mais après une dispute houleuse avec les remplaçants serbes en seconde période, il a été remplacé par Yakin.

Lors d’une nuit émouvante et tendue, cependant, Shaqiri a pu garder la tête froide dans des circonstances difficiles.

3. La Serbie déçoit encore

La Serbie a toujours produit certains des joueurs les plus talentueux d’Europe, dont beaucoup se sont produits dans les meilleures ligues du continent, mais une fois de plus, ils ont sous-performé lors d’une Coupe du monde et se sont éliminés en phase de groupes.

Hormis l’attaquant de Fulham Aleksandar Mitrovic, qui a marqué trois buts au Qatar, l’équipe serbe de Dragan Stojkovic n’a pas été à la hauteur.

2 Connexe

Depuis l’éclatement de la Yougoslavie dans les années 1990, la Serbie a disputé quatre Coupes du monde et n’a pas réussi à se qualifier à chaque fois pour les huitièmes de finale.

Mais cette fois, dans un groupe avec le Brésil comme qualificatifs évidents, la Serbie a perdu deux fois et fait match nul avec le Cameroun.

Des joueurs de haut niveau tels que Dusan Vlahovic, Dusan Tadic, Luka Jovic et Mitrovic auraient dû donner à la Serbie plus qu’assez pour sortir de leur groupe.

Mais bien qu’elle ait pris la tête contre la Suisse avec des buts de Mitrovic et Vlahovic, la Serbie n’a pas pu conserver la victoire qui l’aurait emportée et sa défaite signifiait qu’elle terminait en bas du groupe.

Notes des joueurs

Serbie: Vanja Milinkovic-Savic 6; Strahinja Pavlovic 5, Nikola Milenkovic 5, Milos Veljkovic 6 ; Andrija Zivkovic 6 ans, Sasa Lukic 5 ans, Filip Kostic 6 ans, Sergej Milinkovic-Savic 6 ans ; Dusan Tadic 6, Aleksandar Mitrovic 8, Dusan Vlahovic 6.

Sous-titres : Nemanja Gudelj 6, Luka Jovic 6, Nemanja Maksimovic 6, Filip Djuricic 6, Nemanja Radonjic 6

Suisse: Grégor Kobel 7 ; Silvan Widmer 6, Manuel Akanji 7, Ricardo Rodriguez 6, Fabian Schaer 6 ; Remo Freuler 7, Granit Xhaka 7, Djibril Sow 6, Xherdan Shaqiri 7 ; Breel Embolo 7, Ruben Vargas 6.

Sous-titres : Dennis Zakaria 6, Christian Fassnacht 6, Noah Okafor 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Aleksandar Mitrovic, Serbie

L’attaquant serbe a marqué une superbe tête et a ensuite créé un but pour son coéquipier Dusan Vlahovic. La Serbie a fait un mauvais tournoi, mais Mitrovic a été excellent.

PIRE : Strahinja Pavlovic, Serbie

Le défenseur serbe a fait quelques blocs courageux, mais sa concentration et son positionnement étaient si faibles que la Suisse l’a continuellement ciblé et ils ont marqué des buts grâce à ses erreurs.

Faits saillants et moments marquants

Une place dans le tour à élimination directe de la Coupe du monde sur la ligne, le match était une affaire de va-et-vient, avec Xherdan Shaqiri donnant la première place à la Suisse à la 20e minute.

Mais il n’a fallu que six minutes à la Serbie pour répliquer et égaliser grâce à Aleksandar Mitrovic.

ÉGALISEUR 🔥 Beau ballon et tête de la Serbie 🇷🇸 pic.twitter.com/GgmSelcQvN – Football FOX (@FOXSoccer) 2 décembre 2022

Peu de temps après, Dusan Vlahovic a encore frappé pour la Serbie pour lui donner l’avantage.

Mais cela a été de courte durée car la Suisse s’est retrouvée derrière la ligne arrière serbe en transition et Breel Embolo a égalisé.

Breel Embolo s’est assuré de regarder droit dans la caméra après son but 🎥👀 pic.twitter.com/LLTbWqT4SD – Football FOX (@FOXSoccer) 2 décembre 2022

Après avoir pris les devants puis pris du retard, la Suisse a retrouvé le dessus quand cela comptait, Remo Freuler marquant le but vainqueur à la 48e minute.

Cependant, ce match restera dans les mémoires tant pour sa tension que pour ses nombreux buts splendides.

Au milieu de la seconde mi-temps, les joueurs serbes étaient convaincus qu’ils avaient mérité un penalty, que l’arbitre a annulé, mais les joueurs ne l’avaient pas et ont commencé à se bagarrer un peu avec les joueurs suisses.

Le banc serbe arrive sur le terrain frustré après ne pas avoir reçu de penalty pour ce défi contre Aleksandar Mitrović pic.twitter.com/NmBM8DNQC9 – Football FOX (@FOXSoccer) 2 décembre 2022

Après le match : ce qu’ont dit les joueurs et les entraîneurs

Revenez bientôt…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Xherdan Shaqiri a marqué son cinquième but en Coupe du monde, le deuxième pour la Suisse derrière Josef “Sepp” Hügi, qui en a inscrit six.

Xherdan Shaqiri : Premier joueur suisse à marquer lors de trois Coupes du Monde de la FIFA – il a marqué trois buts en 2014 et un en 2018.

Trois joueurs ont marqué lors des trois dernières Coupes du Monde de la FIFA : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Xherdan Shaqiri.

Suivant

Serbie: Avec leur défaite (et avec la victoire du Cameroun), le match de vendredi a marqué la fin de la route pour la Serbie, qui est exclue de la Coupe du monde.

Suisse: L’équipe suisse rejoint le Brésil dans les deux premiers du groupe G et se qualifie pour les huitièmes de finale pour affronter le Portugal.