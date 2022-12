Victoire épique de la Croatie contre le Brésil : “Nous sommes élevés comme des combattants”

EDUCATION CITY, Qatar – La Croatie a pu riposter et étourdir le Brésil en quart de finale de la Coupe du monde parce qu’elle a été “élevée comme combattante”, selon le gardien Dominik Livakovic.

Livakovic a réalisé une performance d’homme du match avec 10 arrêts en 120 minutes avant d’arrêter également le penalty de Rodrygo lors de la fusillade.

La Croatie avait besoin d’un égaliseur à la 116e minute pour forcer les tirs au but et Livakovic a ensuite salué l’esprit dont il avait fait preuve pour s’assurer une deuxième demi-finale de Coupe du monde consécutive. “Nous sommes des combattants et nous avons joué notre cœur”, a-t-il déclaré.

“Nous en sommes heureux mais nous jouons un match à la fois et nous verrons où cela nous mène. Nous sommes expérimentés et nous sommes élevés comme des combattants. Nous ne ménageons aucun effort.”

Le succès phénoménal de la Croatie dans les matchs à élimination directe de la Coupe du monde s’est poursuivi contre le Brésil, favori de la Coupe du monde. Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Après 90 minutes sans but, Neymar a donné l’avantage au Brésil dans le temps supplémentaire, mais Bruno Petkovic a marqué à seulement quatre minutes de la fin.

Marquinhos a frappé le poteau avec le coup de pied décisif pour remporter une autre victoire aux tirs au but après son succès contre le Japon en huitièmes de finale.

“C’est l’une de nos plus belles victoires”, a déclaré l’entraîneur Zlatko Dalic, dont l’équipe affrontera désormais l’Argentine ou les Pays-Bas en demi-finale.

“Nous avons démontré ce que signifie ne jamais abandonner et ce qu’est la Croatie et ce qu’est une équipe de Croatie. Nous sommes un petit pays et avons gagné contre l’un des favoris de la Coupe du monde.

“Ce sont de grands combattants et seuls les Croates peuvent le faire. Maintenant, nous sommes dans une autre demi-finale et nous n’abandonnerons pas. La Croatie a montré quelque chose que peu d’équipes peuvent montrer.”

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE

Huit des neuf derniers matchs à élimination directe de la Croatie lors de tournois majeurs sont maintenant allés en prolongation – une série remontant à l’Euro 2008.

Ils n’ont remporté qu’un seul match au Qatar en temps réglementaire mais ont réservé leur place en demi-finale après avoir atteint la finale en 2018, où ils ont été battus par la France.

“Nous avons un caractère très fort et nous n’abandonnons pas”, a ajouté Dalic.

“Je crois que seules les équipes avec un grand et fort caractère peuvent revenir et c’est devenu normal pour nous. La force de caractère fait partie de notre équipe.

“Je suis tout à fait clair que les gens sont surpris par notre performance pour la deuxième fois consécutive, c’est une chose tellement phénoménale.

“Je voulais passer la phase de groupes et y aller une étape à la fois et nous voulions faire preuve de patience. Maintenant, nous sommes en demi-finale, ce n’est pas normal.

“Nous avons confiance en nous. La Croatie est une surprise en effet mais cela aurait dû devenir moins surprenant.”