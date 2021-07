Victoire en or de Maydanny dans le film Goodwood Friday | Nouvelles de course

Maydanny a décroché sa deuxième victoire au Qatar Goodwood Festival avec un succès facile au Unibet Golden Mile.

La charge de Mark Johnston a remporté le handicap de 10 stades lors de la journée d’ouverture de la réunion la saison dernière. Il devait défendre sa couronne mardi, mais a été retiré en raison des conditions de test.

Le sol s’étant asséché depuis, le joueur de cinq ans a réussi un tir de 8-1 pour ouvrir son compte pour l’année dans ce handicap de 150 000 £ et a finalement gagné avec quelque chose à revendre.

Voyageant toujours bien entre les mains de Jim Crowley, Maydanny a accéléré dans un écart sur le rail éloigné avant de battre à une longueur et trois quarts de Rhoscolyn de David O’Meara, qui a terminé en force pour battre son coéquipier Escobar à la deuxième place.

Johnston a déclaré: « » C’est génial, c’est particulièrement spécial avec cette famille, tout ce qui n’est pas Attraction.

« C’est un autre cheval sur lequel nous avons beaucoup hésité cette semaine avec le sol mou, nous ne savions pas s’il pourrait le gérer mais il l’a très bien fait, il aime évidemment cette piste.

« L’attraction elle-même était évidemment très, très unique en raison de son action et elle était particulièrement un cheval au sol rapide, mais c’était peut-être plus physique que dans les gènes.

« Le thème commun au sein de la famille est que ce sont des chevaux très forts, puissants et musclés, clairement une partie de son attitude ressort car elle est certainement l’une des plus dures que j’aie jamais entraînées.

« Nous ne cachons pas le fait que c’est une réunion spéciale pour nous, j’ai toujours dit que Goodwood et Royal Ascot, nous passerons des courses plus faciles pour participer à une course ici, ce que nous ne ferions pas autrement.

« Il a évidemment fait des allers-retours entre les meilleurs handicaps et les courses de groupe, chaque fois qu’il remporte un gros handicap comme celui-ci, cela signifie qu’il est moins susceptible d’en courir à nouveau.

« Nous n’avons pas de course spécifique pour lui, mais je suis sûr qu’il sera de retour dans les courses Pattern. »

Calling The Wind a fourni à Richard Hughes sa première victoire Glorious Goodwood en tant qu’entraîneur lorsqu’il a triomphé dans le Unibet 3 Boosts A Day Goodwood Handicap.

Hughes a été prolifique sur la piste en tant que jockey, remportant les Sussex Stakes à deux reprises à bord de Canford Cliffs et Toronado et remportant également les Nassau Stakes en 2012 avec The Fugue.

Une victoire à l’événement phare de Goodwood en tant qu’entraîneur a duré six ans et c’est Calling The Wind 8-1 qui s’est imposé lors de la course d’ouverture de vendredi sous Pat Dobbs.

« C’était génial », a déclaré Hughes à propos du succès d’un quart de longueur.

« En fait, je l’ai regardé sur le téléphone du propriétaire, nous étions à l’avant et il n’y avait pas de grand écran. J’étais tenté de courir mais j’ai dit » ce qui sera « , heureusement, il s’est bien passé tout le long. «

Calling The Wind a terminé deuxième des Queen Alexandra Stakes à Ascot lors de sa dernière course, une performance qui était sa première incursion dans les rangs restants.

« J’étais confiant après Ascot », a ajouté Hughes.

« Je pensais que s’il pouvait reproduire cela, dans les mêmes conditions sur trois kilomètres et demi, il encaisserait tous les coups. »

Lorsqu’on lui a demandé où se situait cette victoire aux côtés de ses autres succès à Goodwood, Hughes a déclaré: « C’est probablement juste derrière Canford Cliffs.

« C’est facile de rouler, il y a certainement plus de déceptions que de gagnants ici.

« C’est tellement unique et le meilleur cheval ne gagne pas toujours, tactiquement, certains jockeys peuvent prendre de meilleures décisions que d’autres, je pense juste que c’est tellement excitant et c’est un cadre magnifique. »