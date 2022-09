Victoire en course de dragsters – Shaw Local

Pour l’éditeur:

J’ai vraiment apprécié l’article écrit par David Petesch qui a fourni une chronique de l’ancien Oswego Dragaway. J’ai aimé ça parce que j’étais autrefois un vainqueur de trophée avec ma première voiture.

Maintenant, avant que quiconque ne me complimente sur cette réalisation, je dois clarifier mon expérience. En 1965, vous pouviez entrer votre voiture pour concourir au dragstrip.

J’étais l’heureux propriétaire d’un coupé deux portes Buick Special 1950 vert clair. Ma Buick avait une transmission automatique dynaflo et elle descendait la rue comme un dogue allemand de 25 ans. Elle était serviable. J’ai payé 100 $ pour cette voiture à Sycamore alors que j’assistais à NIU.

Maintenant, mon expérience Dragway impliquait de déposer 10 $, et vous avez attendu que votre nom soit appelé. Vers 1 h 30 ce dimanche après-midi, j’ai été appelé. J’ai positionné ma Buick sur la ligne de départ en attendant que les feux passent au vert.

Le vert a clignoté et j’ai appuyé sur le gaz. J’ai dévalé la bande couvrant le quart de mile en environ deux minutes. La plupart des autres entrées ont couvert ce terrain en 40 secondes environ; cependant, j’ai gagné ma course. Pourquoi demandez-vous comment cela a pu se produire et j’ai reçu un trophée de 2 pieds ? Eh bien, la réponse était simple, il n’y avait pas d’autres Buick 1950 dans le peloton pour courir. Ce n’était pas ma faute; J’ai suivi les règles et j’ai gagné. La meilleure partie de cette aventure a été le souvenir d’une victoire en course d’accélération. Quel amusement c’était.

Don Lass

Oswego