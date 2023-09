Victoire du sommet du G20 pour l’Inde et les pays du Sud aux dépens de l’Ukraine

NEW DELHI — Vingt des dirigeants les plus importants du monde se sont réunis dans une salle ce week-end et ont rédigé une déclaration finale sur laquelle ils pouvaient tous s’entendre, minimisant l’importance de la plus grande guerre terrestre en Europe depuis plus d’un demi-siècle. C’est un signe surprenant de la façon dont le pouvoir et les priorités mondiales s’éloignent de l’Europe vers les pays en développement.