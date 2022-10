Victoire douce-amère à Lyman alors que la bataille a coûté cher aux civils | Nouvelles du monde

Le succès sur le champ de bataille se traduit par une langue très différente pour les habitants de Lyman – et a coûté cher aux civils.

La ville de l’est de Donetsk n’est plus qu’une coquille d’elle-même, réduite en miettes avec le cœur arraché et les quelques habitants qui vivent encore sous terre “comme des taupes”, nous a dit l’un d’eux.

“Nous nous moquons de savoir qui contrôle ici”, nous a dit une femme. “Ce pourrait être le diable. Nous voulons juste qu’ils arrêtent de tirer.”

Des cartes affichées à quatre heures d’intervalle montrent à quelle vitesse les troupes de Poutine perdent des terres

Nous avons vu les cadavres de soldats russes éparpillés sur la route de Lyman, leurs véhicules incendiés et détruits à côté d’eux.

Leurs corps étaient gonflés et leurs visages de couleur jaune cireux, avec des sacs personnels crachant leur contenu tout autour d’eux.

“Attention”, a averti un de mes collègues à notre équipe, “il y a des mines partout”.

Effectivement, cachées parmi les affaires des soldats et à moitié couvertes de feuilles et de terre se trouvaient plusieurs mines le long de la route.

Les Russes avaient voulu tuer en battant en retraite face à l’armée ukrainienne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:22

La route de Lyman



La reprise de Lyman est une victoire importante car elle était utilisée par les Russes comme une plaque tournante du transport – les lignes ferroviaires servaient à acheminer le ravitaillement et les munitions vers leurs unités à Donetsk et Louhansk, les deux régions qui composent le Donbass.

La rupture de ce lien d’approvisionnement vital est susceptible d’avoir un impact non seulement sur la capacité des Russes à maintenir les défenses sur le front oriental, mais aussi potentiellement sur leurs plans pour aller de l’avant. Du moins, cela semble être l’intention ukrainienne.

La reprise les a certainement placés dans une bonne position militaire sur le front de l’Est et les soldats sont clairement portés par ces succès.

“A Marioupol, la bataille a été la plus importante”, nous dit Roman dans un anglais hésitant mais clair.

Mais ici, à Lyman ? Je demande.

“Ici les Russes s’en vont”, répond-il en souriant.

“Ici ils font un petit shoot et s’en vont.” Il y a un autre sourire révélateur de sa part.

Image:

Roman dit que les Russes n’ont pas opposé beaucoup de résistance



Cela n’a pas été Marioupol.

Lyman était considérablement vide de beaucoup de militaires ukrainiens pendant que nous étions dans la ville, quelques jours après sa prise par les Ukrainiens.

Cela semblait indiquer qu’ils l’avaient sécurisé et avaient déjà avancé pour essayer de reprendre plus de villages et de villes à l’intérieur du Donbass.

Lyman n’est qu’à environ 10 miles de la frontière de la ville voisine de Louhansk et plusieurs soldats à qui nous avons parlé prédisent déjà avec confiance la reconquête d’un territoire plus important là-bas.

Mais pour ceux qui sont restés dans le sillage de ces manœuvres militaires, la lutte pour survivre n’en est pas moins dure.

Image:

Partie d’un missile dans une aire de jeux pour enfants



Nous avons trouvé des hommes essayant d’abattre des arbres sur le terrain de l’hôpital. Ils ramassaient du bois pour brûler. La ville n’a plus d’électricité depuis des mois et l’hiver approche à grands pas.

Le bâtiment de l’hôpital avait été troué à plusieurs endroits. Nous pouvions voir des brancards et des accessoires médicaux, y compris des lits pour bébés, à travers les fenêtres brisées.

C’est difficile à comprendre, étant donné que les Russes ont retenu Lyman pendant de nombreux mois, qui a monté l’attaque contre l’établissement médical.

A-t-il été fait lors de la prise initiale de la ville ou lors du bombardement pour tenter de déloger les troupes russes ?

Cela fera sûrement partie d’une enquête sur ce qui s’est passé ici, étant donné que l’attaque d’un hôpital est contraire au droit international et constitue un crime de guerre potentiel.

Il y a des regards anxieux des hommes qui coupent du bois alors qu’un camion-citerne de l’armée passe en grondant. Ils peuvent voir le symbole russe “Z” – mais il a été recouvert d’une croix ukrainienne moins distincte.

Image:

Natalia vit et mange dans un sous-sol et dit que ce n’est pas une vie



“La guerre pour la terre”, nous marmonne l’un d’eux, “mais nous n’avons rien pour chauffer nos maisons… pas d’électricité… rien.”

Les hommes – comme beaucoup ici – ne veulent pas être filmés.

“Vous nous posez des questions sur les référendums”, proteste une femme. “Nous ne voulons pas parler de politique. Nous voulons arrêter de vivre dans des refuges. Même les chiens ont une vie meilleure que nous en ce moment.”

Natalia nous fait descendre les escaliers dans un abri froid et sombre en béton où ils ont entassé des stocks de bois pour faire la cuisine souterraine et essayer de se réchauffer pendant l’hiver.

Ils ne semblent pas croire que la vie va changer grand-chose pour eux dans un avenir immédiat.

La ville a peut-être été reprise, mais il y a une profonde réticence à prendre des risques et un grand doute quant à savoir si les combats ont vraiment lieu ici.

“Il n’y a pas d’emplois, pas de retraites, rien… pas de salaires”, nous dit Natalia.

« Nous n’avons rien… nos enfants n’ont ni salaire ni travail… pouvez-vous appeler cela une vie ? Sa voix se brise et elle sanglote. “Je ne peux plus faire ça”, dit-elle.

Image:

Le commissariat a été fraîchement repeint aux couleurs du drapeau ukrainien



Le poste de police de Lyman a toujours sa signalisation en russe, mais il y a un pot de peinture et des pinceaux près de la porte qui montrent qu’il a été fraîchement rénové avec le bleu et le jaune du drapeau ukrainien.

Un policier nous montre la photo du drapeau russe qui était sur le même portail quelques jours plus tôt. Les drapeaux et les allégeances sont ici de la plus haute importance.

Un autre policier de Lyman arrive au groupe de civils avec qui nous sommes – pour leur faire savoir qu’il est de retour en ville et qu’il travaillera pour essayer de reconnecter les services publics dont ils ont cruellement besoin.

“Nous avons juste besoin d’électricité”, lui disent plusieurs habitants, se parlant à cette vue rare d’une personne en position d’autorité.

“C’est juste notre deuxième jour ici”, leur dit le policier, Dmytro. « Nous ne pouvons pas tout réparer d’un coup.

Mais il les rassure : « Nous savons que vous en avez besoin. Nous essayons.

Zina, 75 ans, arrête de faire du vélo pour nous parler. Comme tant d’autres ici, elle a enduré beaucoup de choses, mais n’ayant nulle part où aller, il n’y avait guère d’autre choix pour elle.

« Qui veut cette guerre ? elle dit. “Personne n’en veut… tout le monde part, tout le monde s’est enfui… la ville est vide.”

Image:

“Tout le monde part, tout le monde s’est enfui… la ville est vide”, dit Zina



Image:

La police essaie de rassurer les gens sur le fait qu’ils remettront les choses en marche



Et il n’y a pas que Lyman. Les villages environnants et les communautés autour de la ville ont été battus presque au-delà de toute reconnaissance.

Les routes autour de la région de Kharkiv – où les Ukrainiens ont exécuté une déroute éclair des troupes russes, leur permettant de reprendre Izyum et de se déplacer vers Lyman – sont jonchées de carcasses rouillées de véhicules militaires.

Les communautés environnantes sont également pour la plupart vides et la plupart d’entre elles, des tas de décombres. La victoire est douce-amère en Ukraine.

Alex Crawford rapporte avec le caméraman Jake Britton et les producteurs Chris Cunningham et Artem Lysak.