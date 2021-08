Victoire des États-Unis, malheur du Mexique et autres points à retenir du tournoi

La Gold Cup est terminée, et après une bataille à l’envers de 120 minutes à Las Vegas dimanche soir, l’équipe américaine de Gregg Berhalter a remporté des victoires méritantes sur ses rivaux mexicains et a remporté deux trophées sur deux tentatives contre leurs voisins cet été, après avoir remporté la Ligue des Nations de la CONCACAF début juin.

Avec le trophée remporté, les confettis balayés et les joueurs revenant lentement pour rejoindre leurs équipes de club dans le monde entier, Jeff Carlisle, Eric Gomez et Kyle Bonagura d’ESPN réfléchissent aux hauts et aux bas du tournoi, tout en se demandant si ce n’est plus seulement une compétition pour que les États-Unis et le Mexique dominent.

Le plus gros point à retenir de la concurrence ?

Les États-Unis ont manqué de dignes vainqueurs à la Gold Cup et mieux que le trophée lui-même, il y a eu la montée de plusieurs joueurs qui ont montré qu’ils appartenaient aux qualifications pour la Coupe du monde, qui commencent en septembre. FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Jeff Carlisle : Le pool de joueurs américains est plus important qu’on ne le pensait à l’origine. Avant le tournoi, il y avait beaucoup de points d’interrogation sur certaines positions et tandis que quelques-uns persistent – ​​à savoir qui va revendiquer la place d’attaquant partant – d’autres questions ont été répondues. Miles Robinson ressemble à un joueur qui peut être un véritable contributeur au poste de défenseur central. Kellyn Acosta est un solide remplaçant pour Tyler Adams au milieu de terrain défensif et compte tenu des difficultés d’Adams avec les blessures, il pourrait très bien être appelé à jouer. Le gardien Matt Turner peut également donner à Zack Steffen et Ethan Horvath une course pour leur argent entre les poteaux.

Berhalter a également le luxe d’identifier des joueurs capables d’exceller dans des rôles de « supersub », que ce soit un milieu de terrain comme Cristian Roldan ou un arrière extérieur comme Shaq Moore. Tout cela donne à Berhalter une sorte de casse-tête de sélection lorsqu’il s’agit de nommer une liste pour les qualifications pour la Coupe du monde, qui commencent en septembre, mais il a beaucoup plus d’options qu’avant et c’est une évolution positive.

Éric Gomez : Dans les semaines et les mois à venir, le changement de génération apparaîtra comme un énorme sujet de discussion pour les États-Unis et le Mexique.

Plusieurs des jeunes champions de Gregg Berhalter, comme Matthew Hoppe, Robinson et Turner, ont probablement participé à la rotation des qualifications pour la Coupe du monde USMNT après leurs performances exceptionnelles. D’un autre côté, les fans mexicains ne peuvent que regarder avec nostalgie l’équipe des moins de 23 ans qui joue si bien à Tokyo. Ils se demanderont à juste titre quelle aurait été leur fortune si l’équipe olympique s’était adaptée au lieu du groupe vieillissant et groggy que nous avons vu tout au long de la Gold Cup.

À l’avenir, il semble de plus en plus que cet été ait servi aux deux équipes de longue audition pour les qualifications. Les États-Unis se délecteront d’ajouter des joueurs à leur mélange établi de jeunes stars, tandis que le Mexique se démènera pour échanger des morceaux d’un noyau vieillissant.

Kyle Bonagura : D’un point de vue américain, le but de la construction de la liste était d’identifier les joueurs qui pourraient jouer des rôles lors de la qualification pour la Coupe du monde et non seulement le gardien Turner a-t-il montré qu’il était suffisamment talentueux pour qu’on puisse se fier à lui, il a fait de solides arguments pour être le n ° 1 ainsi que. D’autres joueurs ont également amélioré leur stock, mais en raison de la nature de la position – un seul joueur joue – c’est la performance de Turner qui pourrait avoir le plus d’impact sur un onze de départ de premier choix.

Steffen est considéré comme le partant bloqué depuis un certain temps maintenant, mais après que Horvath ait remporté la finale de la Ligue des Nations et la course de Turner à la Gold Cup – le stoppeur de la New England Revolution n’a pas permis un seul but de la course de jeu en six matches — le classement de Steffen ne devrait plus être acquis. Surtout si l’on considère que lorsque les qualifications commenceront en septembre, Steffen sera probablement toujours dans un rôle de remplaçant à Manchester City, tandis que Turner (et peut-être Horvath) aura obtenu un temps de jeu constant.

Est-ce que quelqu’un va défier les États-Unis et le Mexique pour aller de l’avant ?

Le Canada a montré qu’il est vraiment une troisième force sur le continent; on se demande s’ils auraient pu atteindre la finale avec un effectif au complet. Omar Vega/Getty Images

Carlisle : Le Canada semble être l’équipe la mieux placée pour menacer l’hégémonie américano-mexicaine. Les Reds avaient déjà fait du bruit dans la Ligue des Nations de la CONCACAF lorsqu’ils ont battu les États-Unis à domicile. Ensuite, ils sont arrivés à la Gold Cup sans deux de leurs meilleurs joueurs (Alphonso Davies et Jonathan David) avant d’être encore épuisés lorsque l’attaquant Ayo Akinola est tombé avec un ACL déchiré. Et pourtant, le Canada a poussé le Mexique et les États-Unis à la limite, perdant les deux matchs par un seul but.

Tajon Buchanan ressemblait déjà à un immense talent au niveau des clubs avec le New England Revolution. Maintenant, il montre la même chose au niveau international. Stephen Eustaquio a également impressionné. Lorsque le Canada réunira toute son équipe, cela pourrait s’avérer formidable.

Gomez : Le Canada est déjà là. Comme ce fut le cas avec le Mexique et l’USMNT, le Canada était privé de plusieurs de ses plus grandes vedettes pour la Gold Cup. Cependant, ils ont montré qu’ils sont plus profonds que jamais et disposent d’un groupe électrique de jeunes talents – Buchanan a été une révélation, remportant à juste titre le prix du meilleur jeune joueur du tournoi – qui défiera de faire leur première Coupe du monde depuis 1986.

Pendant ce temps, l’Amérique centrale connaît également une relève de la garde, donnant un aperçu intéressant de ce qui va arriver lors des qualifications pour la Coupe du monde. Le Costa Rica, le Panama et le Honduras ont perdu un peu de leur énergie, tandis qu’El Salvador a été une bonne surprise sous la direction d’Hugo Perez. Au-delà des trois pays nord-américains, La Selecta défiera la Jamaïque pour la place en séries éliminatoires et rendra la vie difficile à chaque adversaire en cours de route.

Bonagura : Même sans ses deux meilleurs joueurs, le Canada s’est qualifié pour la demi-finale, où il a eu ses chances de battre le Mexique avant de s’incliner sur la mort. Donc, la réponse courte est : Oui. Le Canada est en plein essor et sera un adversaire de taille pour les États-Unis et le Mexique pour les années à venir. Le Canada ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde depuis 1986, au Mexique, et l’on s’attend à ce que ce cycle change.

Il y a beaucoup de progrès à faire, mais cette génération de joueurs canadiens a le potentiel de changer la façon dont le soccer canadien est perçu à la CONCACAF et au-delà.

Plus grosse surprise ou plus grosse déception de la compétition ?

Le tournoi du Mexique s’est terminé sur une déception et a ajouté beaucoup de pression à Martino & Co. avant la qualification pour la Coupe du monde. FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Carlisle : El Salvador est une autre équipe qui semble aller dans la bonne direction. Le manager Perez – un ancien international américain, remarquez – a non seulement Los Cuscatlecos plus organisé, mais prenant aussi plus de risques, et à bon escient. El Salvador était une autre équipe qui a fourni un test difficile non seulement au Mexique, mais aussi aux champions asiatiques en titre, le Qatar. El Salvador ne sera en aucun cas un jeu d’enfant lorsque l’Octogonal commencera en septembre.

En termes de déception, alors que le Costa Rica a remporté la première place de son groupe avec trois victoires, cela ressemble à une équipe prise entre les générations et a été battue par le Canada en quart de finale. Combien de temps des joueurs comme Celso Borges et Bryan Ruiz peuvent-ils supporter la charge ? Le début des qualifications pour la Coupe du monde devrait nous donner une réponse.

Gomez : Tata Martino. Après avoir perdu la finale de la Ligue des Nations contre les États-Unis en juin, l’entraîneur mexicain s’est retrouvé pris entre le marteau et l’enclume. Sachant que son bassin de joueurs diminuerait à mesure que l’équipe des moins de 23 ans jouait aux Jeux olympiques, Martino a ressenti de la pression pour la première fois au cours de son passage en tant que El Tri directeur.

Alors que les États-Unis ont choisi de mettre au repos tous leurs principaux talents, Martino a estimé qu’il avait besoin d’amener une équipe aussi forte que possible à la Gold Cup pour compenser sa défaite précédente et risquer une fatigue supplémentaire. Le résultat était prévisible. La Gold Cup est déjà aussi proche d’une compétition à somme nulle que pour le Mexique, et après la blessure de Hirving Lozano lors du match d’ouverture du tournoi, l’entraîneur argentin a encore plus de pression pour remettre un trophée, qui n’a finalement jamais venu.

Bonagura : Le Costa Rica était peut-être allé 3-0 pour remporter son groupe, mais à aucun moment du tournoi, il n’a ressemblé à une équipe capable de faire une course menaçante lors des huitièmes de finale. La défaite de 2-0 contre le Canada en quarts de finale n’a pas été un bouleversement.

Une partie de la performance sans intérêt du Costa Rica peut probablement être attribuée à l’introduction d’un nouvel entraîneur sans aucun temps pour se préparer, mais il est difficile de regarder la liste vieillissante et de trouver de nombreuses bonnes raisons de s’attendre à ce que les choses s’améliorent considérablement en qualifications. C’est un pays qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde en 2014 et qui n’est plus que l’ombre de ce qu’il était autrefois.

Joueur qui vous a le plus impressionné ?

Miles Robinson a montré son talent avec des performances élégantes à la Gold Cup. Patrick T. Fallon/Getty Images

Carlisle : Miles Robinson. L’arrière central américain aurait dû être nommé joueur du tournoi. (Cet honneur est allé à la place du Mexicain Hector Herrera.) Cela n’a pas beaucoup d’importance pour lui, car il se contentera de faire partie de l’équipe de championnat de la Gold Cup, mais Robinson a dominé chaque match, éteignant des incendies constants et faisant preuve de sang-froid. sur la balle.

En finale, Robinson a même montré sa capacité à porter le ballon en avant dans l’attaque. Et il était au cœur d’une défense américaine qui n’a concédé qu’un seul but – un penalty, en plus – tout le tournoi.

Sera-ce suffisant pour percer dans le onze de départ américain ? Il y a une place libre aux côtés de John Brooks, et la mobilité de Robinson pourrait faire de lui un remplaçant idéal pour Aaron Long, blessé. Il y a aussi de la concurrence, cependant, et Mark McKenzie et Matt Miazga n’abandonneront pas sans se battre, mais l’émergence de Robinson a été le développement le plus positif pour les États-Unis dans la Gold Cup.

Gomez : Alors que le Canadien Buchanan a été spectaculaire tout au long de la Gold Cup, le Qatari Almoez Ali a poursuivi son parcours prolifique avec son équipe nationale, soulevant de nombreux sourcils en cours de route.

L’attaquant de 24 ans a remporté le prix Golden Boot de la compétition et a fait preuve d’un mélange de vitesse et d’habileté qui a captivé les observateurs et irrité les défenseurs tout au long. Ali est le seul joueur à remporter le prix du meilleur buteur à la fois lors de la Coupe d’Asie et de la première compétition des équipes nationales de la CONCACAF.

Enfin, ce serait une omission flagrante de ne pas parler de l’incroyable gardien de but de Turner tout au long de la course au titre des Américains. Surtout dans les phases à élimination directe, l’homme de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre semblait imbattable. Il restera certainement en tête de liste de Berhalter pour tout match où Steffen de Manchester City n’est pas disponible.

Bonagura : En mettant Turner de côté, je pense qu’il y a deux joueurs qui ont vraiment joué leur rôle dans la conversation des États-Unis pour les qualifications pour la Coupe du monde : Matthew Hoppe et Robinson. Robinson méritait les honneurs de joueur du tournoi en étant le gars que nous voyons régulièrement en MLS et Berhalter repart probablement du mois dernier avec la certitude qu’il peut le placer à côté de Brooks.

Cela compris, je me suis retrouvé plus impressionné par Hoppe. Non pas parce qu’il avait plus d’impact que Robinson, mais parce que nous avons pu voir une version de lui qui n’a pas pu émerger régulièrement à Schalke. Bien que percer en Bundesliga à 19 ans était impressionnant, il était difficile de bien comprendre comment il pourrait potentiellement s’intégrer à l’USMNT, car Schalke était vraiment horrible. Leur incapacité fondamentale à faire progresser le ballon avec une quelconque régularité le rendait le plus souvent obsolète.

Dans la Gold Cup, la confiance de Hoppe et sa volonté d’affronter les gens se sont démarquées, et il a mérité une place cet automne.