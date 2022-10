Victoire de retour de l’étape 2-5 de l’ATK Mohun Bagan contre le Kerala Blasters FC à Kochi

Les hommes de Juan Ferrando alors qu’ils réussissaient à revenir d’un but dans les premières minutes du match devant une foule bruyante à domicile des Kerala Blasters pour renverser la situation de façon spectaculaire à la fin de 90 minutes au stade Jawaharlal Nehru à Kochi.

L’équipe locale a commencé sur le pied avant et a tiré le premier sang alors qu’Ivan Kaliuzhnyi a trouvé le filet après que Sahal Samad a joué un bon ballon pour que l’Ukrainien passe le ballon devant le gardien.

Les Blasters auraient pu en avoir plus alors qu’ils mettaient les visiteurs sous une immense pression et continuaient de frapper à la porte des marins, mais l’équipe de Kolkata n’a pas abandonné malgré avoir été dominée dans la phase initiale du match et a réussi à prendre la tête avant le coup de sifflet à la mi-temps avec des buts de Dimitri Petratos et Joni Kauko.

L’équipe de Ferrando est sortie après la pause et était déterminée à conserver la tête pour laquelle elle avait travaillé si dur.

Et pour le plus grand plaisir des fans itinérants, l’équipe basée au Bengale a ajouté à son décompte après que l’Australien Petratos ait marqué son deuxième but de la nuit pour porter le score à 1-3 en faveur des visiteurs avant qu’un hurleur de Vishal Kaith ne donne aux Blasters quelques espoir dans les dernières minutes nerveuses du match.

Rahul Praveen a battu un défenseur sur l’aile alors qu’il poussait le ballon dans un sens et courait de l’autre autour du malheureux défenseur et a tenté un tir optimiste qui s’est frayé un chemin dans le filet après un moment d’embarras de l’expérimenté Kaith.

Ce fut un terrible manque de jugement de la part du gardien chevronné Kaith car il n’a pas réussi à récupérer le ballon et à le laisser rouler entre ses jambes après les déversements.

Mais, les choses ont mal tourné tourner pour l’équipe locale alors que les marins ont marqué deux autres frappes en succession rapide alors que les voiles de Lenny Rodrigues à la 88e minute ont coupé le vent des voiles des Blastrs avant que Petratos ne termine une nuit mémorable pour lui et son équipe avec un autre but en plus le temps de terminer son triplé contre les puissants Kerala Blasters dans leur propre arrière-cour.

Le match s’est terminé 2-5 en faveur des marins qui ont réussi à maintenir leur record d’invincibilité contre l’équipe du Kerala.

