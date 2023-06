Victoire de Man City en Ligue des champions, triplé pour Pep Guardiola

ISTANBUL – C’était une mission accomplie pour Pep Guardiola samedi soir au stade olympique Atatürk, et il l’a fait avec le grand patron qui regardait depuis les gradins. En délivrant le premier titre de Ligue des champions de Manchester City, Guardiola a fait précisément ce pour quoi il avait été embauché par le propriétaire Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan, mais en réalisant un triplé en même temps, il a ajouté la plus incroyable des fioritures.

En termes simples: Manchester United n’est plus le seul club anglais à avoir remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions au cours de la même saison. Leur triomphe de 1999 a maintenant été égalé par Guardiola’s City après que le but de Rodri à la 68e minute ait scellé une victoire 1-0 contre l’Inter Milan.

Depuis son arrivée à l’Etihad en 2016, Guardiola a remporté cinq Premier Leagues, organisé un triplé national en 2019 et guidé City à 100 points – la seule équipe à le faire à l’ère de la Premier League – lors de la saison 2017-18. Malgré tout ce succès, la Ligue des champions avait été une histoire d’échecs et de quasi-accidents, notamment la perte de la finale 2021 contre Chelsea à Porto.

Guardiola avait même déclaré avant ce match que son équipe de City – et son passage au club – ne pouvait pas être considérée comme légendaire tant qu’elle n’avait pas remporté la Ligue des champions. Mais l’attente est enfin terminée, et Istanbul ne signifiera plus qu’une seule chose pour City et ses supporters : la gloire ultime.

« C’était écrit dans les étoiles », a déclaré Guardiola. « Il nous appartient. Je suis fatigué. Calme. Satisfait. C’est tellement difficile de le gagner. »

C’était certainement la nuit de City, mais c’est vraiment l’exploit de Guardiola et son soulagement en larmes au coup de sifflet final a raconté l’histoire de la pression qu’il a subie pour que le club soit champion d’Europe. La présence de Sheikh Mansour au match a probablement ajouté à ce stress. Bien qu’il ait injecté plus de 2 milliards de livres sterling dans le club depuis l’achat de City en septembre 2008, il n’avait disputé qu’un seul match auparavant, une victoire à domicile contre Liverpool en 2010. La perspective de devoir dire « désolé, meilleure chance la prochaine fois » à l’homme qui a financé le projet de consolidation d’équipe de Guardiola était celui que l’ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich ne voulait probablement pas envisager.

Il ne fait aucun doute que Guardiola a été gâté comme un enfant préféré par Sheikh Mansour et la hiérarchie du club d’Abu Dhabi, mais il est le meilleur manager du monde, et peut-être le meilleur de tous les temps – il a été gâté pour une raison. Il a accueilli les joueurs qu’il voulait comme l’attaquant Erling Haaland, les milieux de terrain Rodri et Ilkay Gundogan, l’ailier Jack Grealish, le défenseur Ruben Dias et le gardien Ederson, qui a effectué deux arrêts cruciaux de Romelu Lukaku et Robin Gosens alors que l’Inter poursuivait un égaliseur tardif, mais il a les a tous rendus meilleurs.

Tant de clubs ont dépensé des fortunes pour de nouvelles recrues brillantes et n’ont pas vu leur investissement remboursé avec succès. Regardez Chelsea au cours des 12 derniers mois ou United au cours des 10 années écoulées depuis la retraite de Sir Alex Ferguson. L’argent ne garantit pas le succès. Cela aide, bien sûr, mais aucun manager ou entraîneur dans le jeu en ce moment n’est en mesure d’exiger – ou d’obtenir – autant de ses joueurs comme Guardiola. Certains, dont John Stones, Kyle Walker et Manuel Akanji, ont vu leurs jeux élevés à un tout autre niveau par l’ancien milieu de terrain du Barça.

Et pourtant, l’ironie de leur victoire contre l’Inter est qu’elle a été obtenue sans le flair ou la domination qui ont marqué Guardiola’s City. En fin de compte, l’Inter n’a pas connu le même sort que d’autres équipes d’élite comme Liverpool, Arsenal et le Real Madrid, qui ont toutes été impitoyablement démantelées au cours des dernières semaines de la saison. L’équipe de Serie A était tenace et disciplinée, le plan tactique de l’entraîneur Simone Inzaghi frustrant clairement City.

Le triomphe de samedi en Ligue des champions était la dernière chose que Pep Guardiola n’avait pas encore remportée avec Man City. Son équipe ne semble pas près de perdre son rang de meilleure équipe du monde non plus. Robert Michael / alliance photo via Getty Images

Guardiola a parfois souffert sur la ligne de touche, en particulier lorsqu’une erreur d’Akanji a offert une chance à Lautaro Martinez qui a été gâchée par l’attaquant de l’Inter. (Ederson a bien fait de réduire l’angle et de garder son corps derrière le ballon, rendant l’arrêt facile.) Le manager de City avait également la tête entre les mains lorsque Lukaku et Gosens ont failli égaliser dans les dernières minutes, ce qui aurait pu prendre le jeu en prolongation.

Même si l’Inter a forcé City à se battre pour la victoire, l’équipe de Guardiola a trouvé un moyen. Phil Foden, remplaçant en première mi-temps de Kevin De Bruyne, blessé, a été l’étincelle qui a accéléré le rythme, ce qui a conduit Rodri à marquer le seul but du match après que l’Inter n’ait pas réussi à empêcher le centre de Bernardo Silva d’atteindre le milieu de terrain défensif près du bord de la boîte.

Cependant, City n’était toujours pas convaincant après avoir pris les devants. C’était probablement leur pire performance depuis des mois – l’Inter a également frappé la barre transversale via Federico Dimarco – mais ils ont tenu bon pour gagner.

« C’est un moment de grande fierté pour tout le monde dans ce club de football », a déclaré le capitaine de City Gundogan. « Nous travaillons si dur chaque jour et nous voulons gagner ce trophée depuis si longtemps. La Ligue des champions est une belle compétition et nous sommes tous incroyablement heureux d’avoir gagné. Cette équipe mérite la plus haute reconnaissance, et gagner la Ligue des champions élève nous au sommet du jeu.

« Gagner le triplé est quelque chose d’incroyable. C’est l’accomplissement ultime pour n’importe quelle équipe de club, et nous l’avons fait. Cela reflète la qualité que nous avons dans notre équipe, mais cela montre aussi à quel point nous sommes dévoués. »

jouer 1:32 Michallik à propos de la victoire de Man City à l’UCL: parfois, il faut se débrouiller Janusz Michallik explique comment Manchester City s’est adapté dans le match après la blessure de Kevin De Bruyne.

C’est un triomphe qui signifie également que Guardiola peut désormais regarder Sheikh Mansour dans les yeux et dire qu’il a fait tout ce qu’on lui demandait et plus encore. Son équipe de City a toujours été la meilleure d’Angleterre, et maintenant elle est définitivement la meilleure d’Europe. Ils ont battu des records à gogo et ont même revendiqué la plus grande fierté de United d’être le seul vainqueur du triplé en Angleterre. United n’est même plus le seul triplé dans sa propre ville.

Tout cela dépend de Guardiola. Tant qu’il reste à l’Etihad, tout est possible et City peut désormais viser d’autres jalons. Par exemple, aucune équipe n’a remporté quatre titres anglais successifs, mais City peut le faire la saison prochaine. Aucun club anglais n’a conservé la Coupe d’Europe depuis Liverpool en 1978, une autre marque que City pourrait égaler en 2023-24.

Guardiola a amené City au plus haut sommet possible du sport et ils ne semblent pas vouloir le quitter de si tôt.