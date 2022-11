Victoire de l’Angleterre en Coupe du monde T20: Rob Key soutient les champions pour remporter plus de succès en balle blanche | Nouvelles du cricket

Le directeur général de l’Angleterre, Rob Key, a soutenu son équipe pour devenir l’une des meilleures équipes de balle blanche de tous les temps après leur impressionnante victoire en Coupe du monde T20.

Le joueur polyvalent Ben Stokes a ancré une poursuite de 138 avec un over à revendre et a affiché une invincibilité de 52 sur 49 balles, voyant l’Angleterre remporter une victoire de cinq guichets contre le Pakistan et devenir la première équipe masculine à organiser simultanément les Coupes du monde ODI et T20.

La Coupe du monde des 50 ans et plus aura lieu en Inde en octobre et novembre prochains, quatre ans après la victoire spectaculaire de l’Angleterre à Lord’s, Key admettant que la défense de son titre sera une considération constante lors de la préparation de la préparation du tournoi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mark Butcher a déclaré que la capacité de Ben Stokes à faire face à la pression lors de la finale de la Coupe du monde T20 était “étonnante”.



“Dans la prochaine planification maintenant, nous travaillerons à partir de cette Coupe du monde à 50 ans comme nous l’avons fait lorsque nous sélectionnions des équipes cet été et la série pakistanaise”, a déclaré Key. Sky Sports Nouvelles. “Tout ce que nous faisons évoluera maintenant et consistera à essayer de gagner là-bas [in India].

“Si ils [England] continuez à gagner des trophées, alors ils pourraient être l’un des meilleurs que nous ayons vus – certainement l’une des meilleures équipes de cricket et l’une des meilleures équipes sportives d’Angleterre.

“Ce n’est pas le début de quelque chose, nous sommes en plein milieu et il y a beaucoup de joueurs seniors maintenant comme Jos [Buttler]Lu [Moeen Ali] et Ben Stokes. Il s’agit maintenant d’essayer de maintenir cela avec des gens comme Harry Brook et Sam Curran.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts de la finale de la Coupe du monde T20 alors que l’Angleterre a battu le Pakistan par cinq guichets au MCG pour devenir double championne du monde de balle blanche.



“Si nous pouvons faire cela au cours des prochaines années, alors j’espère que nous aurons plus de succès.”

Qu’est-ce qui a conduit au succès de la Coupe du monde ?

Matthew Mott est devenu le premier entraîneur à remporter des Coupes du monde chez les hommes et les femmes, après avoir mené l’Australie à la victoire de la Coupe du monde ODI féminine en avril, Key ressentant la décision de diviser les rôles d’entraîneur entre les équipes de balle rouge et de balle blanche. a été justifié.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Matthew Mott dit que l’Angleterre veut devenir la plus grande équipe de balle blanche de tous les temps après avoir remporté la Coupe du monde T20 à Melbourne.



“D’une certaine manière, c’était une décision facile à prendre quand on regarde le calendrier, a ajouté Key. “Lorsque la série de tests se déroulait en été, tout ce qu’il [Mott] pensait au cricket à balle blanche et à la façon dont nous gagnions la Coupe du monde T20.

«Tout ce à quoi Brendon McCullum a pensé, c’est comment gagner (la série Test) au Pakistan. plus constant et gagner plus de trophées.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sam Curran a été nommé joueur du match lors de la finale de la Coupe du monde T20 et joueur du tournoi après avoir remporté 13 guichets en six matchs.



Sur le rôle que Key lui-même a joué dans le succès de la Coupe du monde en Angleterre, il a déclaré: “Je ne dirais pas que je suis le cerveau derrière cela. Eoin Morgan, qui commentait là-bas en travaillant pour Sky, a joué un rôle important dans la raison pour laquelle ils ‘ Je l’ai fait.

“La même chose avec Jos Buttler et Matthew Mott, comment ils l’ont vraiment pris, donc tout le mérite leur revient. Moeen Ali fait également partie intégrante de ce groupe de direction, donc ce sont eux qui l’ont vraiment orchestré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Adil Rashid dit que gagner la finale de la Coupe du monde T20 sera un moment à chérir pour l’Angleterre.



“Jos [Buttler] a bien pris toutes les grandes décisions. Ce sentiment instinctif qu’il a est incroyable et c’est ce qui les a amenés là-bas. Ils ont su s’adapter et je pense qu’ils sont devenus plus adaptables dans cette Coupe du monde que nous n’avons vu l’équipe de balle blanche d’Angleterre. Aussi bons qu’ils aient été auparavant, ils sont passés à autre chose et sont montés d’un cran.”

Stokes pourrait-il faire un retour en Coupe du monde?

La prochaine Coupe du monde de 50 ans survient quatre ans après que Stokes a joué un rôle crucial dans une victoire anglaise, en tirant 84 pas avant de jouer dans leur succès via Super Over contre la Nouvelle-Zélande.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez le moment où l’Angleterre est devenue double championne du monde de balle blanche après avoir vaincu le Pakistan par cinq guichets pour remporter la Coupe du monde T20 au MCG.



Stokes a annoncé sa retraite du cricket international d’une journée cet été, décrivant le calendrier de jeu des trois formats pour l’Angleterre comme “insoutenable”, bien que Key ait refusé d’exclure la possibilité qu’il se présente en Inde.

“Rien n’est éternel, mais qui sait ce qui arrivera”, a expliqué Key. “Pour le moment, nous essayons juste de profiter de ce que nous avons fait, puis nous penserons au test de cricket.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le demi-siècle invaincu de Ben Stokes a peut-être été la clé pour l’Angleterre, mais il insiste sur le fait que c’est l’attaque au bowling qui devrait recevoir les applaudissements.



“Ben Stokes pensera au test de cricket, et je ne veux pas qu’il s’inquiète de quoi que ce soit d’autre que ce qui est devant lui maintenant, à savoir la série Test au Pakistan. Ensuite, vous avez la Nouvelle-Zélande, puis vous ‘ai l’Australie après cela. Il n’a pas à s’inquiéter de quoi que ce soit d’autre – ce qui arrivera, arrivera.

“J’aurai vraiment toutes les conversations avec n’importe qui, cela n’a pas d’importance. Je ne pense pas que vous excluiez quoi que ce soit, mais pour le moment, nous essayons simplement de profiter de ce que nous avons fait jusqu’à présent. Je suis sûr qu’il en profite autant qu’il le peut.”

Regardez la tournée anglaise du Pakistan en direct sur Sky Sports. La couverture en direct du test d’ouverture commence le jeudi 1er décembre à partir de 4h30 sur Sky Sports Cricket.